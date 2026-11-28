Fútbol Nacional
Falta de pago de internet pone en riesgo el FVS en el estadio de San Pedro y la Liga advierte multa de Q100 mil
La Liga Nacional de Futbol informó que el servicio de internet del estadio fue suspendido por falta de pago del club y dio plazo hasta para restablecerlo.
El Deportivo San Pedro disputa este sábado la última jornada de la fase de clasificación ante Guastatoya. (Foto Prensa Libre: Deportivo San Pedro)
La Liga Nacional de Futbol de Guatemala informó este sábado, en un comunicado oficial, que el Estadio Municipal de San Pedro no cuenta con la conexión a internet requerida para el funcionamiento del Football Video Support (FVS), el sistema de apoyo con video. La situación afecta el partido entre San Pedro y Guastatoya, por la jornada 22 del Apertura 2026.
Según el Comité Ejecutivo, la empresa Quality Media Producciones, que presta el servicio a la liga, notificó la falta de conexión. Tras las indagaciones, la Liga estableció que el internet fue suspendido por falta de pago de San Pedro y responsabilizó directamente al club local por el incumplimiento.
El club tenía hasta las 2:45 PM para restablecer la conexión, 15 minutos antes del inicio del partido. Si al vencer ese plazo el servicio continuaba suspendido, será sancionado con una multa de Q100 mil, según el comunicado.
La Liga avaló que el encuentro se dispute a las 3:00 PM aun sin FVS. Indicó que prioriza que la fase de clasificación concluya conforme al calendario y que las aspiraciones de cada club de avanzar a la fase final se definan en la cancha.