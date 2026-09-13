Francisco ‘Pinula’ Contreras, una leyenda que queda para siempre en la historia de Comunicaciones

El futbol guatemalteco está de luto. Francisco “Pinula” Contreras, histórico exfutbolista de Comunicaciones y protagonista de algunas de las páginas más importantes del balompié nacional, falleció a los 91 años.

Su trayectoria lo convirtió en una de las figuras más recordadas de la institución crema, con una carrera que trascendió las fronteras y que también lo llevó a enfrentarse a algunos de los clubes más importantes del mundo.

Contreras defendió durante 14 temporadas la camiseta de Comunicaciones y fue protagonista del primer título de Liga conquistado por los Cremas, en 1956, una consagración que quedó marcada por uno de sus goles más recordados.

Su carrera internacional también tuvo capítulos inolvidables. En enero de 1959, anotó ante el Santos de Brasil en un histórico partido disputado en el Estadio Mateo Flores. Aquel conjunto brasileño contaba entre sus figuras con Pelé, considerado uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos.

Un año después, en 1960, formó parte del equipo de Comunicaciones que se enfrentó al Real Madrid en un partido de exhibición, sumando otro episodio de enorme relevancia a su trayectoria.

En 1961 volvió a escribir una página importante en la historia internacional de los Cremas al participar en la primera Copa de Campeones de la Concacaf. En ese torneo marcó ante el Águila de El Salvador y contribuyó para que Comunicaciones alcanzara la final.

Una figura histórica de la Selección

La camiseta de Guatemala también ocupó un lugar especial en la carrera de “Pinula” Contreras. El exfutbolista fue parte de los primeros procesos mundialistas de la Selección Nacional y participó en las eliminatorias rumbo a los Mundiales de 1958 y 1962.

Precisamente durante el proceso hacia Chile 1962 protagonizó una de sus actuaciones más memorables. Contreras marcó tres goles en el empate 4-4 frente a Costa Rica, una hazaña que permanece como un registro histórico: es el único futbolista guatemalteco que ha conseguido un triplete ante los costarricenses en una eliminatoria mundialista.

Del campo a los banquillos

Después de ponerle punto final a su carrera como futbolista, “Pinula” Contreras mantuvo su vínculo con el deporte que marcó su vida.

Continuó ligado a Comunicaciones como entrenador y también trabajó con las categorías inferiores del club. Además, dirigió a distintos equipos del futbol guatemalteco, trasladando desde los banquillos los conocimientos adquiridos durante sus años como jugador.

A los 91 años, Francisco “Pinula” Contreras deja este mundo, pero su nombre permanece en la memoria del futbol guatemalteco. Sus goles, sus actuaciones internacionales y, especialmente, su aporte a la historia de Comunicaciones forman parte de un legado que difícilmente será olvidado.