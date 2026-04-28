Guastatoya y Municipal se encuentran en la llave 3

Guastatoya se enfrenta ante Municipal el jueves 30 de abril por la llave 3 del Clausura. El encuentro se disputará en el estadio David Cordon Hichos, a las 19:00 horas.

Los cotejos más recientes muestran un total de 4 victorias para el conjunto visitante. El 1 restante terminó con un empate. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 22 de marzo, en el torneo Guatemala – Liga Nacional – Torneo Clausura 2026, y terminaron igualando en 1.

Próximo partido de Guastatoya en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Clausura 2026

Llave 3: vs Municipal: 3 de mayo – 16:30 horas

Próximo partido de Municipal en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Clausura 2026

Llave 3: vs Guastatoya: 3 de mayo – 16:30 horas

Los resultados de Guastatoya en partidos del Clausura

Temporada Regular : Guastatoya 2 vs Mixco 0 (22 de enero)

: Guastatoya 2 vs Mixco 0 (22 de enero) Temporada Regular : Mictlán 0 vs Guastatoya 0 (25 de enero)

: Mictlán 0 vs Guastatoya 0 (25 de enero) Temporada Regular : Guastatoya 2 vs Aurora FC 2 (28 de enero)

: Guastatoya 2 vs Aurora FC 2 (28 de enero) Temporada Regular : Municipal 2 vs Guastatoya 1 (31 de enero)

: Municipal 2 vs Guastatoya 1 (31 de enero) Temporada Regular : Guastatoya 1 vs Xelajú 0 (7 de febrero)

: Guastatoya 1 vs Xelajú 0 (7 de febrero) Temporada Regular : Guastatoya 1 vs Malacateco 1 (14 de febrero)

: Guastatoya 1 vs Malacateco 1 (14 de febrero) Temporada Regular : Achuapa 1 vs Guastatoya 0 (17 de febrero)

: Achuapa 1 vs Guastatoya 0 (17 de febrero) Temporada Regular : Guastatoya 2 vs Cobán Imperial 0 (21 de febrero)

: Guastatoya 2 vs Cobán Imperial 0 (21 de febrero) Temporada Regular : Antigua GFC 2 vs Guastatoya 0 (24 de febrero)

: Antigua GFC 2 vs Guastatoya 0 (24 de febrero) Temporada Regular : Guastatoya 1 vs Comunicaciones 3 (28 de febrero)

: Guastatoya 1 vs Comunicaciones 3 (28 de febrero) Temporada Regular : Marquense 2 vs Guastatoya 2 (4 de marzo)

: Marquense 2 vs Guastatoya 2 (4 de marzo) Temporada Regular : Mixco 1 vs Guastatoya 0 (7 de marzo)

: Mixco 1 vs Guastatoya 0 (7 de marzo) Temporada Regular : Guastatoya 3 vs Mictlán 1 (14 de marzo)

: Guastatoya 3 vs Mictlán 1 (14 de marzo) Temporada Regular : Aurora FC 0 vs Guastatoya 1 (19 de marzo)

: Aurora FC 0 vs Guastatoya 1 (19 de marzo) Temporada Regular : Guastatoya 1 vs Municipal 1 (22 de marzo)

: Guastatoya 1 vs Municipal 1 (22 de marzo) Temporada Regular : Xelajú 1 vs Guastatoya 1 (29 de marzo)

: Xelajú 1 vs Guastatoya 1 (29 de marzo) Temporada Regular : Malacateco 1 vs Guastatoya 0 (2 de abril)

: Malacateco 1 vs Guastatoya 0 (2 de abril) Temporada Regular : Guastatoya 3 vs Achuapa 1 (6 de abril)

: Guastatoya 3 vs Achuapa 1 (6 de abril) Temporada Regular : Cobán Imperial 1 vs Guastatoya 1 (12 de abril)

: Cobán Imperial 1 vs Guastatoya 1 (12 de abril) Temporada Regular : Comunicaciones 1 vs Guastatoya 0 (20 de abril)

: Comunicaciones 1 vs Guastatoya 0 (20 de abril) Temporada Regular : Guastatoya 3 vs Antigua GFC 0 (15 de abril)

: Guastatoya 3 vs Antigua GFC 0 (15 de abril) Temporada Regular: Guastatoya 4 vs Marquense 0 (26 de abril)

Los resultados de Municipal en partidos del Clausura

Temporada Regular : Municipal 1 vs Mictlán 2 (22 de enero)

: Municipal 1 vs Mictlán 2 (22 de enero) Temporada Regular : Aurora FC 2 vs Municipal 2 (25 de enero)

: Aurora FC 2 vs Municipal 2 (25 de enero) Temporada Regular : Municipal 1 vs Xelajú 0 (28 de enero)

: Municipal 1 vs Xelajú 0 (28 de enero) Temporada Regular : Municipal 2 vs Guastatoya 1 (31 de enero)

: Municipal 2 vs Guastatoya 1 (31 de enero) Temporada Regular : Malacateco 1 vs Municipal 3 (6 de febrero)

: Malacateco 1 vs Municipal 3 (6 de febrero) Temporada Regular : Municipal 1 vs Achuapa 1 (14 de febrero)

: Municipal 1 vs Achuapa 1 (14 de febrero) Temporada Regular : Cobán Imperial 0 vs Municipal 0 (18 de febrero)

: Cobán Imperial 0 vs Municipal 0 (18 de febrero) Temporada Regular : Municipal 4 vs Antigua GFC 2 (21 de febrero)

: Municipal 4 vs Antigua GFC 2 (21 de febrero) Temporada Regular : Comunicaciones 1 vs Municipal 0 (25 de febrero)

: Comunicaciones 1 vs Municipal 0 (25 de febrero) Temporada Regular : Municipal 1 vs Marquense 0 (28 de febrero)

: Municipal 1 vs Marquense 0 (28 de febrero) Temporada Regular : Mixco 1 vs Municipal 0 (4 de marzo)

: Mixco 1 vs Municipal 0 (4 de marzo) Temporada Regular : Mictlán 2 vs Municipal 1 (8 de marzo)

: Mictlán 2 vs Municipal 1 (8 de marzo) Temporada Regular : Municipal 4 vs Aurora FC 1 (15 de marzo)

: Municipal 4 vs Aurora FC 1 (15 de marzo) Temporada Regular : Xelajú 3 vs Municipal 1 (19 de marzo)

: Xelajú 3 vs Municipal 1 (19 de marzo) Temporada Regular : Guastatoya 1 vs Municipal 1 (22 de marzo)

: Guastatoya 1 vs Municipal 1 (22 de marzo) Temporada Regular : Municipal 1 vs Malacateco 0 (28 de marzo)

: Municipal 1 vs Malacateco 0 (28 de marzo) Temporada Regular : Achuapa 1 vs Municipal 2 (2 de abril)

: Achuapa 1 vs Municipal 2 (2 de abril) Temporada Regular : Municipal 0 vs Cobán Imperial 0 (5 de abril)

: Municipal 0 vs Cobán Imperial 0 (5 de abril) Temporada Regular : Antigua GFC 1 vs Municipal 0 (11 de abril)

: Antigua GFC 1 vs Municipal 0 (11 de abril) Temporada Regular : Marquense 1 vs Municipal 3 (19 de abril)

: Marquense 1 vs Municipal 3 (19 de abril) Temporada Regular : Municipal 1 vs Comunicaciones 0 (15 de abril)

: Municipal 1 vs Comunicaciones 0 (15 de abril) Temporada Regular: Municipal 3 vs Mixco 0 (26 de abril)

Horario Guastatoya y Municipal, según país