José Pinto: “Lo humano lo pusieron por delante”, la historia detrás de su regreso a Comunicaciones

La vida puso a José Pinto frente al partido más difícil de su carrera, uno en el que no había rivales que marcar ni balones que despejar, sino una familia que necesitaba su presencia y fortaleza. El capitán de Comunicaciones y de la Selección Nacional dejó el futbol durante cuatro meses para acompañar a su esposa y a su pequeño hijo, quien enfrentó serias complicaciones de salud desde su nacimiento prematuro en Estados Unidos.

Lejos de las canchas y los entrenamientos, su prioridad fue la recuperación de su bebé, quien continúa hospitalizado, pero ha mostrado una evolución favorable que le permitió comenzar a planificar su regreso.

“Por ahí atravesamos un inconveniente familiar con mi esposa. Nuestro bebé tuvo que nacer de emergencia en Estados Unidos, muy prematuro. Pasó por algunas complicaciones y aún está en el hospital, pero gracias a Dios está un poco mejor”, comentó Pinto.

El respaldo de Comunicaciones

En medio de la incertidumbre, el defensor encontró en Comunicaciones un respaldo que trascendió lo deportivo. El club le brindó las facilidades necesarias para permanecer junto a su familia, mientras sus compañeros se mantuvieron pendientes de su situación.

“Quiero agradecer al club Comunicaciones por el respaldo que recibimos con mi familia. Fue muy humano, muy fundamental. Agradecido también con mis compañeros, que siempre estuvieron pendientes de mi persona y de mi familia”, dijo.

Después de cuatro meses y con la mejoría de su pequeño, Pinto volvió ayer a los entrenamientos y quedó nuevamente a disposición del técnico mexicano Roberto Montoya. Su regreso fue planificado sin presiones y de acuerdo con la evolución familiar.

“Fue un plan de retorno que tomamos en conjunto. Nunca me obligaron a volver ni a tomar esa decisión, por eso estaré eternamente agradecido con mi familia. Siempre pusieron lo humano por delante y me dieron esa oportunidad de poder estar allá. Ahora, con el bebé y mi familia más estables, que es lo importante, estamos acá. Y bueno, siempre tengo el respaldo del club para cualquier momento, con la posibilidad de tener ese plan de poder ir y venir”, destacó.

Físicamente bien

Pinto procuró mantenerse en forma durante su ausencia, aunque reconoce que necesita tiempo para recuperar el ritmo competitivo. Su objetivo es volver sin arriesgarse a una lesión.

“No estoy tan mal físicamente, pero no estoy en condiciones de poder competir. Tengo que ser muy sincero para no recaer más adelante en alguna lesión. Lo ideal sería poder estar óptimo para competir en dos o tres semanas. Vamos a ver si es antes y, si no, pues, no tomar riesgos innecesarios”, afirmó.

José Pinto durante la activación física este lunes 12 de octubre en el estadio Cementos Progreso. (Foto Prensa Libre: Douglas Suruy Franco).

El defensor también ha seguido de cerca el complicado torneo de Comunicaciones y confía en que el equipo todavía puede reaccionar para meterse en la lucha por el título.

Siempre cerca de la Bicolor

Pinto mantuvo comunicación con los preparadores físicos de la Selección Nacional, Iván Castillo y Farley Castro, quienes le enviaron planes de entrenamiento. También celebró la clasificación de Guatemala a los cuartos de final de la Liga de Naciones de Concacaf.

“Del lado de la Selección también estuvieron pendientes de mí. Los profesores Iván y Farley, a quienes les agradezco mucho, me ayudaron enviándome trabajos para mantenerme. La verdad, estoy muy contento por lo que logró el equipo. Esperemos que sigan avanzando. No pude gritar el gol de Evans porque podía despertar al bebé, pero me alegro mucho por este histórico logro”, comentó.

Finalmente, Pinto destacó la importancia de la fe y el apoyo de sus seres queridos para afrontar esta difícil etapa.

“Aferrarnos a Dios fue clave. Él todo lo ve y nunca nos ha dejado. A veces no nos damos cuenta de cuánto nos bendice y nos angustiamos con otras cosas. El apoyo de la familia ha sido fundamental en estos momentos”, concluyó.