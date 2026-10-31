Fútbol Nacional
Jugadores de Municipal sorprenden con sus disfraces de Halloween
Los rojos de Municipal cambiaron el uniforme por disfraces y le dieron un toque terrorífico a su entrenamiento de este sábado 31 de octubre.
Jugadores de Municipal posan con sus disfraces de Halloween este sábado 31 de Octubre. (Foto Prensa Libre: Rojos de Municipal).
Los jugadores de Municipal sorprendieron este sábado al llegar disfrazados a su jornada de entrenamiento. El plantel escarlata cambió por un momento la ropa de práctica por atuendos de Halloween.
En Guatemala, igual que en muchos países, este 31 de octubre se celebra Halloween. La fecha se vive con disfraces y actividades diferentes zonas del país. Este año no fue la excepción.
El plantel llegó con personajes del cine de terror. Entre ellos hubo quienes se vistieron de Pennywise, el payaso de It, de Ghostface, de la saga Scream, de Art the Clown, de Terrifier, y de Billy, el títere de Saw. También aparecieron otros payasos siniestros que llamaron la atención por sus máscaras y accesorios.