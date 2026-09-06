Fútbol Nacional
Moyo Contreras regresa a Comunicaciones para formar parte de la dirección deportiva
José Manuel “Moyo” Contreras inicia una nueva etapa fuera de las canchas y se suma al proyecto deportivo de Comunicaciones en un momento de cambios para el club.
Moyo Contreras regresa a Comunicaciones para formar parte de la dirección deportiva. (Foto Prensa libre: Byron Baiza).
Comunicaciones anunció el regreso de José Manuel “Moyo” Contreras. El ídolo crema, quien se retiró del futbol profesional en julio, vuelve al club para integrarse al área de dirección deportiva.
“Comunicaciones Fútbol Club informa que José Manuel Contreras se reincorpora a nuestra institución para formar parte del área de dirección deportiva. Su experiencia, trayectoria y vínculo con el club serán fundamentales para contribuir al desarrollo y fortalecimiento del proyecto deportivo”, expresó el club.
El regreso de Contreras coincide con la llegada del mexicano Roberto Montoya como nuevo técnico, en sustitución de Marco Antonio Figueroa. Comunicaciones busca levantar el rumbo en el Apertura 2026, donde marcha noveno con ocho puntos en siete jornadas.
La incorporación del “Moyo” refuerza el vínculo entre la historia y el presente del club. Su trayectoria y conocimiento de Comunicaciones pueden ser importantes para fortalecer el proyecto deportivo albo.