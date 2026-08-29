Municipal vence a Comunicaciones en el clásico 338 y toma el liderato

Municipal reaccionó después de su eliminación de la Copa Centroamericana y se quedó con el clásico 338 al derrotar 1-0 a Comunicaciones, un resultado que le permite alcanzar los 15 puntos y asumir provisionalmente el liderato del torneo.

Los rojos tomaron la iniciativa desde el comienzo. Manejaran el balón durante los primeros minutos y generaron varias aproximaciones sobre la portería defendida por Fredy Pérez. Sin embargo, tuvieron que modificar temprano sus planes por la lesión del dominicano Erick Japa, quien dejó su lugar a Jefry Bantes.

Comunicaciones consiguió equilibrar el encuentro desde el mediocampo y tuvo una de sus mejores oportunidades al minuto 34. Omar Duarte recibió un pase filtrado y quedó con posibilidad de rematar, pero el guardameta Kenderson Navarro estuvo atento para evitar la anotación.

Municipal también insistió en busca del gol, principalmente con disparos desde fuera del área de Rudy Muñoz, Erik López y Pedro Altán. Del lado crema, Moncada probó suerte con un remate peligroso al minuto 43.

¡Justo en el añadido! 🇬🇹 Al 45+2’, Erik López pega primero y pone en ventaja 0-1 a Municipal antes de irse al camerino. ⚽️ pic.twitter.com/4vrrIhYvrB — Somos Fox Guatemala (@SomosFox_Gua) August 30, 2026

Erik López decidió el clásico

El gol que rompió el empate llegó apenas iniciado el segundo tiempo. Al minuto 47, Erik López recibió una asistencia de Jefry Bantes y sacó un potente derechazo que superó a Pérez para colocar el 1-0.

Comunicaciones reaccionó y buscó el empate durante buena parte del complemento, pero no consiguió encontrar los espacios para superar a la defensa roja. Municipal mantuvo el orden, resistió la presión y protegió la ventaja hasta el pitazo final.

La victoria representa una respuesta inmediata de los rojos después del golpe sufrido en la Copa Centroamericana. Municipal no solo consiguió imponerse en el clásico, sino que además aprovechó el resultado para escalar hasta la primera posición de la clasificación.

Con 15 puntos, el equipo escarlata queda provisionalmente en la cima, aunque Antigua GFC puede modificar el panorama este domingo, cuando visite a San Pedro, en San Marcos.

Para Comunicaciones, en cambio, la derrota profundiza el irregular comienzo del torneo. El equipo dirigido por Marco Antonio, el “Fantasma”, Figueroa continúa sin encontrar la regularidad necesaria para recuperar terreno en la clasificación.