Municipal recibirá este miércoles a Aurora FC, a las 20 horas, en el estadio Manuel Felipe Carrera, en el partido reprogramado de la jornada 19 del Torneo Apertura 2026. El encuentro promete emociones, con dos equipos que necesitan la victoria y una sola jornada pendiente para completar las 22 fechas de la fase de clasificación.

Los rojos, dirigidos por Mario Acevedo, ocupan la cuarta posición con 34 puntos y necesitan ganar para mantenerse en la pelea por uno de los dos primeros lugares, que otorgan el pase directo a las semifinales. Una victoria les permitiría llegar a 37 unidades e igualar a Xelajú MC y Deportivo Mixco.

Por su parte, Aurora FC llega con 25 puntos y la obligación de ganar para mantenerse con vida en la lucha por el último boleto a la liguilla. Una derrota significaría su eliminación, mientras que un empate comprometería seriamente sus posibilidades de clasificación.

El conjunto aurinegro todavía conserva opciones matemáticas, pero necesita ganar sus dos compromisos pendientes y esperar una combinación favorable de resultados.

Los aficionados podrán seguir las incidencias del encuentro, las alineaciones, estadísticas y las principales acciones mediante el minuto a minuto de DataFactory en Prensa Libre.

Municipal buscará acercarse a los puestos de clasificación directa a semifinales, mientras que Aurora intentará conseguir un triunfo que le permita mantener sus aspiraciones de avanzar a la fase final del Apertura 2026.