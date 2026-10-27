Municipal vs. Comunicaciones: fecha, hora y dónde ver el clásico 339 del Apertura 2026

La jornada 17 del Torneo Apertura 2026 se disputará a mitad de semana y tendrá como principal atractivo una nueva edición del Clásico Nacional entre Municipal y Comunicaciones. Rojos y cremas volverán a enfrentarse en el clásico 339, protagonizado por dos de los clubes más ganadores y de mayor tradición del futbol guatemalteco.

Ambos equipos se enfrentarán por segunda ocasión en el presente certamen, en un duelo que concentra la atención de los aficionados. Sin embargo, llegan al compromiso en momentos complicados, por lo que los tres puntos adquieren una importancia especial en sus aspiraciones dentro del campeonato.

Comunicaciones recuperó un poco la confianza en la jornada anterior, después de derrotar 1-0 a Antigua GFC, resultado que le permitió poner fin a una racha de tres derrotas consecutivas. A pesar del triunfo, el conjunto albo continúa en la parte baja de la clasificación, por lo que necesita sumar puntos para mantener sus posibilidades de avanzar a la fase final del torneo.

Por su parte, Municipal ocupa la segunda posición con 27 puntos, pero tampoco atraviesa su mejor momento. Los escarlatas acumulan seis jornadas consecutivas sin ganar, una situación que ha generado inquietud entre sus aficionados. El conjunto rojo buscará aprovechar su condición de local para reencontrarse con la victoria frente a su máximo rival.

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El primer enfrentamiento entre ambos equipos en el presente Apertura se disputó durante la sexta jornada, en el estadio Cementos Progreso, donde Municipal se impuso 1-0 y se quedó con los tres puntos.

Municipal vs. Comunicaciones: fecha, hora y dónde ver el Clásico 339

El Clásico Nacional 339 se disputará este miércoles 28 de octubre, a las 20 horas, en el estadio Manuel Felipe Carrera, El Trébol.

Detalles del encuentro:

Partido: Municipal vs. Comunicaciones.

Municipal vs. Comunicaciones. Jornada 17 del Torneo Apertura 2026.

Fecha: Miércoles 28 de octubre.

Miércoles 28 de octubre. Hora: 20 horas.

20 horas. Estadio: Manuel Felipe Carrera, El Trébol.

Manuel Felipe Carrera, El Trébol. Transmisión: Fox Guatemala.

El encuentro será importante para ambos equipos en la recta final de la fase de clasificación. Municipal buscará poner fin a su racha sin victorias, mientras que Comunicaciones intentará sumar su segundo triunfo consecutivo y mantenerse en la lucha por un boleto a la fase final del Torneo Apertura 2026.