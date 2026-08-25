Municipal vs. Motagua: hora y dónde ver el partido por la Copa Centroamericana 2026

El cuadro de Municipal se juega esta noche su continuidad en la Copa Centroamericana 2026, cuando reciba al Motagua de Honduras en la última jornada de la fase de grupos.

El Grupo D llega a la fecha decisiva con cuatro de los cinco equipos todavía con posibilidades matemáticas de avanzar a los cuartos de final. Los encuentros Municipal-Motagua y Cartaginés-FAS se disputarán en simultáneo.

Municipal recibirá al conjunto hondureño en el estadio Manuel Felipe Carrera, El Trébol. Motagua llega como líder del grupo y con la primera opción para clasificarse. El equipo escarlata, dirigido por Mario Acevedo, afronta un partido decisivo y depende de sí mismo para continuar en la competencia.

El panorama para los rojos es claro: únicamente una victoria les permitirá avanzar a la siguiente ronda. Un empate o una derrota significarían la eliminación. Con el respaldo de su afición y la obligación de sumar los tres puntos, Municipal buscará el triunfo desde el comienzo. Motagua, por su parte, necesita un empate para asegurar su clasificación a la siguiente fase, mientras que Municipal está obligado a buscar la victoria.

La atención también estará puesta en el partido entre Cartaginés y FAS, en Costa Rica, cuyo resultado podría influir en la clasificación de los equipos del Grupo D. Municipal buscará aprovechar su condición de local y avanzar a los cuartos de final de la Copa Centroamericana 2026, mientras que Motagua intentará asegurar su clasificación en condición de visitante.

DÍA, HORA Y DÓNDE VER EL PARTIDO

El encuentro entre Municipal y Motagua se disputará este martes 25 de agosto en el estadio Manuel Felipe Carrera, El Trébol, en la capital. El partido está programado para las 20.30 horas y podrá verse en vivo por ESPN y la plataforma de streaming Disney+.