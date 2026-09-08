Primera División: Aguacatán y Mictlán mandan al cierre de la primera vuelta, así marchan las clasificaciones de los grupos A y B

Aguacatán y Atlético Mictlán terminaron la primera vuelta de la Liga Primera División como los principales dominadores de sus respectivos grupos. Mientras el conjunto huehueteco se aferró al liderato con una contundente victoria, Mictlán cerró esta primera parte del torneo con números que lo convierten en el equipo más sólido de la competencia, al sumar 25 puntos.



El equipo de Aguacatán toma cada vez más fuerza en el grupo y se mantiene en la cima después de golear 5-0 a Amatitlán, que llegó a ocho derrotas consecutivas y continúa en el sótano de la clasificación.



El doblete de Paolo Dantaz y el triplete de Héctor Arévalo le dieron el triunfo al representativo de Huehuetenango, que luego de nueve fechas suma seis victorias, un empate y dos derrotas. Además, se mantiene entre los equipos más contundentes del torneo, con 17 anotaciones.



Muy de cerca aparece Huehuetecos, con 18 puntos, apenas uno menos que el líder. El conjunto se impuso en Los Cuchumatanes a Quiché FC por 1-0, gracias al solitario tanto de Kevin López, y mantiene intactas sus aspiraciones de pelear por el primer lugar.

Deportivo Iztapa también se encuentra en la disputa. Con un triunfo por la mínima sobre Gomerano, gracias al gol de Jhon Balanta, llegó a 18 unidades y se ubica tercero por diferencia de goles.



MICTLÁN, IMPARABLE



En el grupo B, Atlético Mictlán cerró la primera vuelta con paso firme y sin ceder terreno. Sus 25 puntos lo convierten en el equipo más sólido de toda la Primera División, condición que ratificó con su victoria 4-2 sobre Fraijanes.



El conjunto mantiene una ventaja importante sobre sus perseguidores y se perfila como uno de los grandes protagonistas de la segunda vuelta, en la que buscará conservar el dominio que ha mostrado durante las primeras jornadas.



Sacachispas ocupa la segunda posición con 19 puntos, luego de vencer 1-0 a Sayaxché con anotación de Gerson Tinoco. El encuentro también marcó el debut de los hermanos Jairo y Uwaldo Pérez en el banquillo.

En el sótano continúa Champ’s, aunque logró sumar su primer punto del campeonato al empatar frente a Deportivo Achuapa.

Con la primera vuelta concluida, Aguacatán y Mictlán parten con ventaja en sus grupos, mientras sus perseguidores deberán acelerar el paso en la segunda parte del campeonato para recortar distancias y mantener viva la lucha por los primeros puestos.