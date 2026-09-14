Revelan los precios de los boletos para ver a la Selección de Guatemala en la Liga de Naciones

Fútbol Nacional

Revelan los precios de los boletos para ver a la Selección de Guatemala en la Liga de Naciones

La Fedefut dio a conocer cuánto costará asistir a los partidos de Guatemala ante El Salvador y Surinam en El Trébol, así como la modalidad para comprar los boletos.

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Óscar Santis celebra un gol durante el partido entre Guatemala y El Salvador, en el estadio Cuscatlán, de San Salvador. (Foto Prensa Libre: Érick Ávila)

La Federación Nacional de Futbol de Guatemala (Fedefut) dio a conocer los precios de los boletos para los próximos partidos de la Selección Nacional como local en la Liga de Naciones de la Concacaf.

Guatemala recibirá a El Salvador el 28 de septiembre, a las 20 horas, en el Estadio Manuel Felipe Carrera, El Trébol, en un encuentro correspondiente a la competencia de Concacaf.

Estos son los precios de los boletos

Los aficionados que quieran asistir al partido podrán adquirir entradas de acuerdo con la localidad elegida. Los precios anunciados son:

  • Tribuna: Q1,330
  • Platea Sur: Q730
  • Preferencia: Q730
  • Preferencia Visita: Q730
  • General Norte: Q280

La Fedefut también confirmó que la venta de boletos comenzará este martes 15 de septiembre.

¿Dónde se pueden comprar?

Los boletos estarán disponibles únicamente a través de la plataforma ticketshowgt.com, por lo que los aficionados deberán realizar el proceso de compra mediante ese canal oficial.

Guatemala afrontará en casa dos compromisos durante esta fase de la Liga de Naciones, ante El Salvador y Surinam, por lo que la venta de entradas representa una de las primeras oportunidades para que los aficionados aseguren su presencia en El Trébol.

ESCRITO POR:

Antonio Ixcot

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo digital, multimedia y producción de televisión con 20 años de experiencia.

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