Rojos fallan y Cobán aprovecha para ganar y salir del penúltimo lugar en el Apertura 2026

Cobán Imperial consiguió una victoria importante al vencer 2-1 a Municipal en el estadio José Ángel Rossi, en la jornada 14 del Torneo Apertura 2026. Los cobaneros aprovecharon los errores defensivos de los escarlatas, sumaron 16 puntos y abandonaron el penúltimo lugar de la clasificación.

El resultado también provocó un movimiento en la parte baja de la tabla, ya que Comunicaciones cayó al penúltimo puesto con 14 unidades, después de perder 2-1 ante Aurora el miércoles. Para Cobán, el triunfo representa un respiro en su lucha por alejarse de los últimos lugares.

Municipal, por su parte, dejó escapar la oportunidad de recuperar el liderato del torneo y sufrió su segunda derrota en el certamen. Los rojos no pudieron aprovechar el empate 1-1 entre Guastatoya y Antigua GFC, resultado que permitió al conjunto colonial llegar a 26 puntos y mantenerse en la cima.

Cobán golpea primero

El conjunto local abrió el marcador al minuto 45+2, cuando Michael Moreira conectó de cabeza para vencer al guardameta Kenderson Navarro. La jugada se originó con un pase filtrado de Ángel Cabrera, que permitió a Moreira recibir el balón y definir para adelantar a los cobaneros.

Municipal reclamó una posible falta sobre el defensor Aubrey David, pero el árbitro revisó la acción mediante el sistema FVS y convalidó la anotación.

🔥⚽ ¡Y llegó el primero para los cobaneros! En el cierre del primer tiempo Michael Moreira se encontró con el gol frente a #Municipal.#LNFGenFOX pic.twitter.com/oO1ptZoziU — Fox Deportes Guatemala (@foxdeportes_gt) October 15, 2026

En el segundo tiempo, los escarlatas intentaron reaccionar con tres variantes: ingresaron José Carlos Martínez, Pedro Altán y Rudy Muñoz. Sin embargo, los rojos no encontraron la fórmula para superar la defensa local y al guardameta Tomás Agustín Casas, quien respondió ante los intentos del equipo visitante.

Al minuto 74, Municipal volvió a reclamar una acción dentro del área por una posible falta sobre Aubrey David. Después de revisar la jugada mediante el FVS, el árbitro determinó que no existía infracción y el encuentro continuó con la ventaja cobanera.

Paredes amplía la ventaja

Cobán Imperial aumentó la diferencia al minuto 81, cuando Steven Paredes aprovechó un contragolpe bien orquestado. La jugada generó reclamos por un posible fuera de juego, señalado inicialmente por uno de los asistentes, pero terminó con el segundo tanto de los príncipes azules.

💥⚽ Contragolpe letal para que Steven Paredes anote el segundo para los Príncipes Azules frente a #Municipal#LNFGenFOX pic.twitter.com/zvcVzxJTc0 — Fox Deportes Guatemala (@foxdeportes_gt) October 15, 2026

Municipal no dejó de buscar el descuento y encontró el gol al minuto 90+6. Después de un tiro de esquina cobrado por John Méndez, Pedro Altán aprovechó la acción para enviar el balón al fondo de la portería y acercar a los escarlatas en el marcador.

La anotación, sin embargo, llegó demasiado tarde para evitar la derrota. Cobán Imperial aseguró los tres puntos y llegó a 16 unidades, con las que superó a Comunicaciones en la clasificación, mientras Municipal se marchó sin sumar en su intento por volver al primer lugar del Apertura 2026.