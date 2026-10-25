San Pedro rescata el empate 2-2 ante Malacateco y se mantiene invicto de local

San Pedro FC rescató un empate valioso este domingo. Los gallos igualaron 2-2 ante Malacateco en el estadio Municipal Sampedrano en la jornada 16 del Apertura 2026 en una remontada que comenzó cuando el marcador ya era adverso por dos goles en lo que fue uno de los partidos más emocionantes de la jornada.

El primer tiempo comenzó con San Pedro generando peligro desde los primeros minutos. Sin embargo fue Malacateco quien abrió el marcador al minuto 43 con un gol de Gabino Vásquez que sorprendió a los locales antes del descanso en lo que fue un golpe duro para los gallos en su propio estadio.

En el segundo tiempo la situación se complicó aún más para San Pedro. Al minuto 61 Fernando Morales definió dentro del área para poner el 0-2 en lo que parecía sentenciar el partido a favor de los Toros en el estadio Municipal Sampedrano.

PL / Deportivo Malacateco

San Pedro no se rindió

Los gallos reaccionaron con carácter. Al minuto 74 Renny Folleco conectó un cabezazo dentro del área para poner el 1-2 y darle esperanza al equipo y a su afición que no dejó de empujar en los minutos finales del partido.

Al minuto 83 llegó el gol del empate. Igor Dos Santos entró sin marca al área y anotó para poner el 2-2 definitivo en lo que fue una celebración enorme en el estadio sampedrano y una remontada muy importante para el equipo en la segunda vuelta del torneo.

Con este empate San Pedro mantiene su invicto como local en el Apertura 2026 en lo que sigue siendo una de las mayores fortalezas del equipo en el torneo chapín. Malacateco por su parte se lleva un punto de visita que también tiene su valor en la lucha por mantenerse en la zona de clasificación.