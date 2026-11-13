Santis y Evans rescatan la esperanza de Guatemala ante Canadá, que se lleva un triunfo por 3-2 del Trébol en la Liga de Naciones

La Selección Nacional de Guatemala cayó 2-3 ante Canadá este viernes 13 de noviembre, en el Estadio Manuel Felipe Carrera, conocido como El Trébol, en el partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Naciones de la Concacaf. Los goles de Óscar Santis y Matt Evans permitieron a la Azul y Blanco reducir la diferencia y mantener sus posibilidades de avanzar a la siguiente ronda.

El equipo dirigido por el mexicano Luis Fernando Tena sufrió durante el primer tiempo, en el que Canadá consiguió una ventaja de tres goles gracias a las anotaciones de Tani Oluwaseyi, Liam Millar y Jonathan David.

Oluwaseyi abrió el marcador al minuto 17 y Millar amplió la ventaja al 28. Antes del descanso, Jonathan David anotó el tercero para los visitantes, al 45+1, y dejó a Guatemala con una desventaja de 0-3.

La reacción guatemalteca llegó en el segundo tiempo. Óscar Santis descontó al minuto 53 y redujo la diferencia a dos goles, en un encuentro en el que la Selección Nacional buscaba evitar una derrota más amplia en casa.

Cuando el partido se acercaba a su final, Matt Evans apareció al minuto 90+3 para marcar el segundo gol de Guatemala y establecer el 2-3 definitivo.

La anotación de Evans cobró importancia para las aspiraciones de la Azul y Blanco, porque redujo la diferencia en el marcador global a un solo gol antes del encuentro de vuelta en Canadá.

Santis reconoce la dificultad del partido

Después del encuentro, Óscar Santis habló con periodistas y reconoció que fue un partido muy duro para Guatemala.

El delantero expresó que se siente orgulloso de su gente y del equipo, pese a la derrota ante Canadá. También señaló que será necesario corregir los errores cometidos durante el encuentro de ida para afrontar el compromiso de vuelta.

Santis fue uno de los protagonistas de la reacción guatemalteca, al marcar el primer descuento en el segundo tiempo.

¿Qué necesita Guatemala para avanzar en Toronto?

Guatemala disputará el partido de vuelta el próximo lunes en Toronto, Canadá, con la obligación de remontar la serie después de la derrota por 2-3 en el Estadio del Trébol.

La Azul y Blanco necesita ganar por una diferencia de dos goles para superar a Canadá en el marcador global y avanzar a las finales de la Liga de Naciones, previstas para marzo del 2027 en Los Ángeles, Estados Unidos.

Una victoria guatemalteca por 2-3 en Toronto igualaría el marcador global 5-5 y, según el escenario planteado para la eliminatoria, llevaría el encuentro al tiempo extra.

El ganador de la serie también obtendrá la clasificación directa a la Copa Oro 2027, mientras que el perdedor deberá disputar la ronda preliminar.

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