Selección de Guatemala en la Liga de Naciones: Fedefut adelanta cuándo comenzaría la venta de boletos

La Selección Nacional de Guatemala volverá a la actividad oficial este septiembre con el comienzo de la Liga de Naciones de Concacaf 2026-27. La Bicolor competirá en la Liga A, en el Grupo B, junto con Honduras, Jamaica, Surinam, Martinica y El Salvador.

Aunque el grupo está integrado por seis selecciones, el torneo mantendrá el formato suizo implementado por Concacaf. Bajo este sistema, cada equipo disputará cuatro partidos, dos como local y dos como visitante, por lo que no enfrentará a todos los integrantes de su grupo.

En esta fase, Guatemala buscará avanzar por primera vez a la siguiente ronda y mantenerse en la lucha por la clasificación directa a la Copa Oro 2027, para evitar el repechaje. Los dirigidos por Luis Fernando Tena enfrentarán a Jamaica, El Salvador y Surinam. A este último rival se medirán en dos ocasiones.

La Bicolor volverá a disputar un torneo oficial después de varios meses de inactividad competitiva, tras concluir su participación en las eliminatorias mundialistas. En la segunda etapa de Luis Fernando Tena al frente del combinado nacional, la exigencia será máxima.

El estratega mexicano afronta el reto de consolidar un nuevo proyecto deportivo y obtener resultados importantes en cada competencia en la que participe Guatemala. La Liga de Naciones será el primer examen de este nuevo ciclo.

El panorama tampoco ha sido favorable para la Azul y Blanco en sus recientes encuentros amistosos. Guatemala no ha logrado los resultados esperados y ha mostrado dificultades ofensivas, por lo que aumenta la presión ante una competición que podría marcar el rumbo del proceso.

La Selección Nacional contará con dos encuentros como local y dos como visitante. Los partidos en casa se disputarán en el Estadio Manuel Felipe Carrera, El Trébol, que volverá a recibir a la afición guatemalteca.

El primer compromiso como local será el 29 de septiembre frente a El Salvador, mientras que el 5 de octubre recibirá a Surinam. En ambos encuentros, Guatemala buscará hacer valer su condición de local y sumar puntos en la lucha por la clasificación.

¿Cuándo saldrán a la venta las entradas?

Ante la expectativa por los partidos de la Liga de Naciones, Prensa Libre consultó a la Federación Nacional de Futbol de Guatemala sobre la fecha y el mecanismo de venta de los boletos.

El presidente de la Fedefut, Gerardo Paiz, confirmó que la distribución de las entradas será digital y adelantó una fecha tentativa para el comienzo de la venta.

"La venta será virtual con la misma empresa con la que trabajamos anteriormente que pienso que la plataforma funcionó bastante bien. Aproximadamente, los boletos estarán disponibles a partir del 12 de septiembre", señaló Paiz.

Paiz indicó "Se venderán como máximo tres entradas por persona para cada encuentro. Por lo tanto, cada aficionado podrá adquirir hasta seis boletos en total: tres para el partido contra El Salvador y tres para el partido ante Surinam". indico.

Con la Liga de Naciones próxima a comenzar, crece la expectativa entre la afición guatemalteca, que espera acompañar a la Bicolor en una competición en la que el objetivo será avanzar a la siguiente ronda y mantener la posibilidad de clasificar directamente a la Copa Oro 2027.