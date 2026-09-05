Fútbol Nacional
Xelajú firma contundente goleada 4-0 ante Marquense en el clásico occidental
Los Superchivos dominaron de principio a fin en el estadio Marquesa de La Ensenada, con un doblete de Yair Jaén y goles de Diego Casas y Steven Cárdenas, en una noche para olvidar para los Leones.
Xelajú MC celebra la goleada 4-0 ante Marquense en el estadio Marquesa de La Ensenada por la séptima jornada del Torneo Apertura 2026. (Foto Prensa Libre: Xelajú MC)
Xelajú MC se adueñó del clásico occidental con una contundente goleada 4-0 sobre Marquense en el estadio Marquesa de La Ensenada. Los Superchivos dominaron desde el inicio y encaminaron el triunfo rápidamente.
Yair Jaén abrió el marcador al minuto 12 con una gran acción individual, superó a dos rivales y sacó un zurdazo desde fuera del área para el 1-0.
La ventaja aumentó después de una falta de Yordin Hernández sobre Ricardo Márquez. Marquense pidió la revisión del FVS, pero el penal se mantuvo y Diego Casas convirtió el 2-0 al 38.
Antes del descanso llegó otro golpe. Jaén firmó su doblete al 43 para el 3-0, en una acción revisada por el FVS por un posible fuera de juego. Al finalizar el primer tiempo, la afición local despidió a los Leones con abucheos.
Xelajú goleó
Marquense buscó reaccionar en el complemento, pero Xelajú mantuvo el control. Estuardo Sicán evitó una goleada mayor con varias intervenciones ante el constante peligro visitante.
Al minuto 80, Steven Cárdenas, quien había ingresado desde el banquillo, marcó el 4-0 definitivo. El cuarto gol provocó que parte de la afición local comenzara a abandonar el estadio.
Con el triunfo, Xelajú llegó a 10 puntos y encadenó su segunda victoria consecutiva en el Apertura 2026. Marquense, en cambio, sufrió su segunda derrota seguida y dejó atrás la racha de tres triunfos que había impulsado su ascenso en la tabla.