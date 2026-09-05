Xelajú firma contundente goleada 4-0 ante Marquense en el clásico occidental

Xelajú MC se adueñó del clásico occidental con una contundente goleada 4-0 sobre Marquense en el estadio Marquesa de La Ensenada. Los Superchivos dominaron desde el inicio y encaminaron el triunfo rápidamente.

Yair Jaén abrió el marcador al minuto 12 con una gran acción individual, superó a dos rivales y sacó un zurdazo desde fuera del área para el 1-0.

La ventaja aumentó después de una falta de Yordin Hernández sobre Ricardo Márquez. Marquense pidió la revisión del FVS, pero el penal se mantuvo y Diego Casas convirtió el 2-0 al 38.

Antes del descanso llegó otro golpe. Jaén firmó su doblete al 43 para el 3-0, en una acción revisada por el FVS por un posible fuera de juego. Al finalizar el primer tiempo, la afición local despidió a los Leones con abucheos.

PL / XELAJÚ MC

Xelajú goleó

Marquense buscó reaccionar en el complemento, pero Xelajú mantuvo el control. Estuardo Sicán evitó una goleada mayor con varias intervenciones ante el constante peligro visitante.

Al minuto 80, Steven Cárdenas, quien había ingresado desde el banquillo, marcó el 4-0 definitivo. El cuarto gol provocó que parte de la afición local comenzara a abandonar el estadio.

Con el triunfo, Xelajú llegó a 10 puntos y encadenó su segunda victoria consecutiva en el Apertura 2026. Marquense, en cambio, sufrió su segunda derrota seguida y dejó atrás la racha de tres triunfos que había impulsado su ascenso en la tabla.