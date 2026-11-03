Fútbol Nacional
Xelajú MC vs. Marquense EN VIVO: siga el minuto a minuto del Clásico de Occidente
Xelajú MC y Marquense cierran este martes la jornada 18 del Apertura 2026 en un duelo directo por los puestos de clasificación.
Xelajú MC y Marquense cierran la jornada 18 del Apertura 2026.(Foto Prensa Libre).
La jornada 18 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional llegará a su fin este martes con una nueva edición del Clásico Occidental , en la que Xelajú MC recibirá a Marquense en un encuentro importante para las aspiraciones de ambos equipos de avanzar a la fase final del campeonato.
El compromiso se disputará a partir de las 15 horas en el estadio Mario Camposeco, donde superchivos y leones buscarán sumar tres puntos que les permitan mejorar su posición en la clasificación.
El conjunto altense afronta el encuentro con la intención de repetir el dominio mostrado en la primera vuelta, cuando goleó a los occidentales. Por su parte, Marquense buscará tomar revancha y conseguir un resultado positivo en condición de visitante.
En la tabla de posiciones, Xelajú MC ocupa la sexta casilla con 25 puntos, mientras que Marquense también suma 25 unidades, pero se encuentra en la novena posición debido a la diferencia de goles. La igualdad de puntos entre ambos equipos añade un ingrediente especial al clásico, ya que el resultado podría provocar movimientos importantes en la lucha por los puestos de clasificación.
Siga aquí EN VIVO el minuto a minuto, el resultado y todas las incidencias del Clásico de Occidente entre Xelajú MC y Marquense, que pondrá punto final a la jornada 18 del Torneo Apertura 2026.