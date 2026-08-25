Xelajú vs. Firpo: qué necesita el equipo superchivo para clasificar en la Copa Centroamericana 2026

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Xelajú vs. Firpo: qué necesita el equipo superchivo para clasificar en la Copa Centroamericana 2026

Xelajú MC se juega este miércoles su última gran oportunidad en la Copa Centroamericana 2026 al recibir a Luis Ángel Firpo, obligado a ganar por goleada.

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AMDEP1065. CIUDAD DE GUATEMALA (GUATEMALA), 18/08/2026.- Diego Casas (d) y Javier González de Xelajú disputan un balón este martes, en un partido de la Copa Centroamericana Concacaf entre Xelajú MC y Diriangén FC en el estadio Cementos Progreso en Ciudad de Guatemala (Guatemala). EFE/ Fernando Ruiz

Xelajú llega contra las cuerdas a la última jornada de la Copa Centroamericana 2026.(Foto Prensa Libre: EFE).

Xelajú MC afronta este miércoles un desafío de alta exigencia en la Copa Centroamericana 2026 de Concacaf, cuando reciba al Luis Ángel Firpo de El Salvador en el estadio Cementos Progreso. El conjunto quetzalteco está obligado a ganar por una diferencia amplia para mantener sus aspiraciones de avanzar a los cuartos de final.

El panorama para los dirigidos por el mexicano Roberto Hernández es complejo. Los superchivos ocupan la cuarta posición del Grupo A, con 3 puntos y una diferencia de goles de -2, mientras que Luis Ángel Firpo lidera el sector con 6 unidades y un diferencial de +4. Plaza Amador y Alajuelense también suman 6 puntos cada uno, por lo que la lucha por los dos boletos disponibles está abierta.

La diferencia de goles es el principal obstáculo para el representante guatemalteco. Para tener opciones de clasificación, Xelajú necesita derrotar a Firpo por al menos cuatro goles de diferencia y esperar que haya un ganador en el otro encuentro del grupo, entre Alajuelense y Plaza Amador, ya que un empate dejaría eliminado al cuadro superchivo.

Tras caer 2-0 ante Municipal en la Liga Nacional el pasado fin de semana, el equipo altense decidió permanecer en la capital para preparar este compromiso. Ahora buscará aprovechar la localía en el Cementos Progreso para conseguir una victoria que le permita mantener sus posibilidades de avanzar a la siguiente fase.

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Xelajú cuenta con un antecedente favorable ante clubes salvadoreños en la Copa Centroamericana. En las ediciones anteriores derrotó 2-1 al FAS y después goleó 3-0 al Águila, por lo que permanece invicto frente a representantes de El Salvador en el certamen.

Esta vez el desafío es mayor. Firpo llega como líder del grupo, con la clasificación al alcance y depende de sí mismo para asegurar su presencia en los cuartos de final. Xelajú, en cambio, necesita ganar con contundencia para revertir la diferencia de goles y mantener sus aspiraciones de clasificación.

Xelajú necesita una goleada para mantenerse con vida en la Copa Centroamericana y continuar en la lucha por el título regional.

ESCRITO POR:

Herberth Marroquín

Periodista de Deportes, con cuatro años de experiencia.

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