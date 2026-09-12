EN VIVO | Real Madrid vs. Rayo Vallecano: siga el minuto a minuto de LaLiga este sábado

Real Madrid y Rayo Vallecano se miden este sábado a la 1:00 PM hora Guatemala en el Santiago Bernabéu en una nueva jornada de LaLiga EA Sports 2026-27. Los merengues dirigidos por José Mourinho llegan al partido tras su participación europea y buscarán sumar tres puntos para mantenerse en la pelea por el liderato del campeonato español.

El Rayo Vallecano dirigido por Beñat San José llega al Bernabéu con la intención de dar la sorpresa ante uno de los grandes del fútbol español. Los vallecanos que han mostrado un arranque de temporada sólido buscarán repetir la hazaña de otros visitantes que han sacado puntos del estadio merengue en los últimos años.

Mourinho ya tiene definida su alineación para este compromiso en lo que promete ser una tarde de fútbol de alto nivel en el Santiago Bernabéu. El Real Madrid llega como amplio favorito pero el Rayo Vallecano tiene argumentos para complicar las cosas al conjunto blanco en su propio estadio.

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