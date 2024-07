Este martes 30 de julio se vivió uno de los momentos más históricos de Guatemala en Juegos Olímpicos, Jean Pierre Brol se hizo con la medalla de bronce en la prueba de foso olímpico.

Durante la premiación, el atleta guatemalteco se le vio envuelto en lágrimas y una felicidad enorme por haber conseguido la segunda medalla olímpica para Guatemala.

El tirador ofreció unas palabras a través de las redes sociales del Comité Olímpico Guatemalteco: "Muy emocionado, tengo que pensar para poder explicar lo que siento, ha sido un largo camino, un ciclo super atípico por todo lo que hemos pasado" declaró.

También hizo mención a la manera de prepararse: "Hemos tenido problemas grandes, no nos hemos preparado como quisiéramos, pero al final sí pudimos este año, salí de 6-7 meses de preparación para este evento, ahí está el fruto, lastima que no pude dar un poquito más, pero el esfuerzo que di me alcanzó para esto" continuó el medallista olímpico.

La familia fue parte vital de su proceso a este logro histórico y no la olvida en el momento de gloria: "Ahora a disfrutar y a pensar en mi familia, en verlos y disfrutar con ellos esto, es algo que todo atleta quiere."

Le dedicó la victoria al pueblo guatemalteco: “Comparto la medalla con Guatemala, yo les agradezco de corazón y todas las pruebas.”

Cerrando finalmente con un pequeño análisis de la manera de ganar y en el entorno en el que vivió el triunfo: "No se porque siempre me tocan los dramas, sufrida la victoria, gracias a Dios se me da con drama, entre son con shoot off, éramos seis para dos puestos, el nivel de juegos olímpicos es lo mejor, fue una competencia difícil con sol y calor".

Jean Pierre Brol, de 41 años se convirtió en el segundo medallista olímpico para Guatemala, luego de aquel hito conseguido por Erick Barrondo en Londres 2012 en marcha.