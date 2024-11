Max Verstappen gana en Brasil y acaricia el título de Fórmula 1

El neerlandés Max Verstappen, triple campeón del mundo de Fórmula 1, reforzó su liderato en el mundial al ganar de forma brillante el lluvioso Gran Premio de Sao Paulo, en Brasil, el vigésimo primero del certamen, que se disputó este domingo (03.11.2024) en el circuito de Interlagos.

Verstappen, de 27 años, decimoséptimo en parrilla fue duodécimo en la calificación y recibió una sanción de cinco puestos, protagonizó la remontada del día para firmar su sexagésima segunda victoria en la categoría reina, la octava del curso, ganando -con la vuelta rápida, incluida- por delante de los dos pilotos de Alpine, los franceses Esteban Ocon y Pierre Gasly, que fueron segundo y tercero, respectivamente.

Verstappen, que no ganaba desde el Gran Premio de España, en Montmeló (Barcelona) el pasado mes de junio, pone fin a una mala racha de diez carreras sin triunfos y lidera ahora el Mundial con 393 puntos, 62 más que el inglés Lando Norris (McLaren), que concluyó sexto después de haber salido desde la 'pole position'.

El mexicano Sergio Pérez (Red Bull) concluyó undécimo, tres puestos por delante del doble campeón mundial español Fernando Alonso (Aston Martin), decimocuarto en el circuito en el que festejó sus dos títulos (2005 y 2006).

El otro español, Carlos Sainz (Ferrari), que ganó el fin de semana pasado en el Gran Premio de México, y el argentino Franco Colapinto (Williams) abandonaron a causa de sendos accidentes, sin lamentar daños personales. La Fórmula 1 volverá a tener acción el penúltimo fin de semana de noviembre, en Las Vegas, Estados Unidos.

Ante eso, Max reconoció haber hecho su mejor actuación en lo que va de la temporada 2024, “Pues sí, en términos de performance, creo que sí, aunque no donde no he ganado también he hecho buenas carreras, pero si la tuviera que elegir de alguna forma, sí diría que esta es la mejor carrera que he tenido en este año”, dijo Verstappen.

“Sí, claro, hacía mucho tiempo que no ganaba, fueron una extra carrera, y bueno, vamos de maximizar las cosas, pero no, no llegaba la victoria, siempre estamos tratando de hacer mejor las situaciones”, matizó Max respecto a la temporada.