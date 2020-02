Anacafé desaprueba trabajo infantil y está abierta a supervisión

Anacafé hizo un llamado a la industria internacional y certificadoras para que apoyen los esfuerzos de cero tolerancia al trabajo infantil en la caficultura del país. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca)

Las declaraciones del actor estadounidense George Clooney, quien es el embajador de una de las marcas, provocaron que la noticia figurara en varios medios internacionales y también en conversaciones en las redes sociales.

Clooney expresó sentirse “sorprendido y triste” por las acciones de la empresa porque probablemente utilizan mano de obra infantil.

El documental británico muestra brevemente lo que parecen ser menores de edad trabajando en plantaciones de café guatemaltecas y que supuestamente tendrían nexos con una de las compañías, por lo que Clooney se comprometió a abordar el tema con la junta directiva. Sin embargo, no ha trascendido el nombre de las fincas.

En ese contexto, directivos de la Asociación Nacional del Café (Anacafé) reiteraron su política de cero tolerancia al trabajo infantil, porque lo consideran un flagelo que ha afectado a la niñez guatemalteca a través de los años y ante las reacciones por la próxima publicación del documental, hicieron un llamado a todos los actores vinculados a la cadena de producción del café a cumplir con la normativa nacional e internacional vigente en la materia.

Anacafé afirmó que en coordinación con la Cámara del Agro, solicitaron al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, que una vez identificadas las unidades productivas que se encuentran en supuesto incumplimiento, sea la Inspección General de Trabajo -IGT-, quien actúe en el marco de sus competencias y realice las investigaciones correspondientes.

“Si luego de la investigación se llegara a comprobar el hecho, se tomen las acciones legales y administrativas correspondientes, reiterando que como sector se ha establecido una política laboral de cero tolerancia al trabajo infantil”, expresaron en un comunicado.

Guillaume Le Cunff, director ejecutivo de Nespresso, una de las marcas que saldrá en el documental, dijo a través de un comunicado que la empresa tiene tolerancia cero al trabajo infantil.

“Es inaceptable. Cuando reclaman que nuestros altos estándares no se cumplen, actuamos de inmediato. En este caso, un medio de comunicación del Reino Unido nos informó que habían identificado casos de trabajo infantil en seis granjas en una región de Guatemala. Hemos detenido de inmediato la compra de café de todas las granjas de la región y no la reanudaremos hasta que podamos investigar y asegurarnos de que no hay explotación infantil”, manifestó Le Cunff.

El café está presente en todos los departamentos de Guatemala, en 204 de los 340 municipios. Unas 125 mil familias dependen directamente del cultivo, de estas, el 97% producen en pequeñas unidades productivas. Anualmente, el sector genera alrededor de medio millón de empleos.

Prevención y combate al trabajo infantil

Anacafé remarcó que desde los años 90, ha implementado medidas de prevención y combate al trabajo infantil a través de la Fundación de la Caficultura para el Desarrollo Rural (Funcafé), donde establecieron los Coffee Kindergarten como alternativa para que los niños, hijos de personas que migran a las fincas de café con su familia, desarrollen habilidades para iniciar la educación primaria, alejándolos así del trabajo infantil.

Actualmente, en época de cosecha, funcionan 50 de estos centros, dando cobertura a más de 680 niños en unidades productivas de café y comunidades de pequeños productores.

Funcafé también gestiona 99 escuelas primarias permanentes beneficiando a 2 mil 680 niños.

Adicionalmente, en conjunto con otras entidades del sector privado, Anacafé participa en la Mesa Temática de Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil, dirigida por el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, apoyando en la implementación de la hoja de ruta en materia de prevención y eliminación del trabajo infantil en Guatemala.

Anacafé reconoce que, a pesar de los avances en materia de prevención y erradicación del trabajo infantil, aún falta mucho por hacer, por lo que hace un llamado a todos los actores de la cadena productiva del café a combatir el trabajo infantil y a cumplir con la normativa vigente, reiterando que la prioridad es que nuestros niños tengan acceso a educación, salud y sana recreación para lograr romper el círculo vicioso de la pobreza.

“También hacemos un llamado a la industria internacional y certificadoras para que apoyen los esfuerzos de cero tolerancia al trabajo infantil en nuestro país y contribuyan, con mejores precios, a mejorar el nivel de vida de los productores de café y sus familias ya que los bajos precios internacionales de referencia del café han afectado a los productores del grano, arriesgando la sostenibilidad económica, social y ambiental del cultivo” indicó la asociación gremial.