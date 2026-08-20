Arquitectura reputacional: expertos internacionales visitan el país y ponen a disposición sus conocimientos

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Arquitectura reputacional: expertos internacionales visitan el país y ponen a disposición sus conocimientos

Dos talleres especializados se ofrecerán a un selecto grupo de altos ejecutivos que conocerán de primera mano experiencias reconocidas en la construcción de la reputación corporativa, como un activo estratégico para el crecimiento del negocio.

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Como parte de la diversificación de información y productos exclusivos que ofrece Prensa Libre a su comunidad de lectores, esta vez pone sobre la mesa la Arquitectura Reputacional como el eje principal de un encuentro que reúne a altos ejecutivos y líderes empresariales para hablar sobre la reputación corporativa y cómo se puede tomar como un activo estratégico para el crecimiento del negocio.

Tres áreas importantes que se abordarán en estos eventos es la innovación, que es el nuevo radar reputacional y responde a esa exigencia desde la tecnología, la inteligencia artificial y el monitoreo en tiempo real para responder a un entorno más rápido.

La evidencia es otra de las áreas, y se presentarán casos de éxito de marcas que operan en Guatemala, que demuestran como fundamentos, exigencia e innovación ya funcionan en el país.

Por último se llegará a la síntesis, la disciplina que sostiene la reputación y que cierra con la escuela institucional pura: método, gobernanza y consistencia a largo plazo.

El evento se realizará el jueves 27 de agosto en Epica Avia, zona 10, con un cupo limitado y con un costo de Q499 por persona.

Especialistas

Se trata de dos talleres especializados para fortalecer el intercambio de conocimientos y discutir sobre casos de éxito con expertos internacionales de la talla de Sebastián Cebrián Gil, CEO de Villafañe & Asociados. Cebrián Gil es un español referente en reputación corporativa y estrategia empresarial que durante su carrera profesional ha acompañado a organizaciones y equipos directivos a gestionar la confianza y convertir la reputación en ese activo estratégico para el negocio.

Cebrián Gil dirige ahora mismo una firma especializada en consultoría de reputación corporativa, pero también ha liderado proyectos para organizaciones de primer nivel en Iberoamérica; además de ser una de las voces más reconocidas en estrategia reputacional y comunicación corporativa.

También participará David Alayón, también español, es experto en innovación, inteligencia artificial y prospectiva estratégica que ha dedicado su carrera profesional a ayudar a empresas y líderes a anticipar tendencias, transformar sus modelos de negocios y convertir la incertidumbre en una ventaja competitiva.

Alayón ha sido reconocido por Forbes como uno de los 40 mejores futuristas de España. Ha asesorado a empresas líderes en innovación y transformación digital en Europa y Latinoamérica.

ESCRITO POR:

Alex Fernando Rojas

Periodista de Prensa Libre especializado en política y periodismo de investigación con experiencia de 15 años como reportero y editor en medios escritos, radiales y digitales. Reconocido con el Premio Nacional de Periodismo en Guatemala, en 2014 y becario del programa de periodismo judicial Cosecha Roja de Argentina y del programa de autorregulación ITP, en Suecia.

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