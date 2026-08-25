Canadá anuncia aranceles recíprocos contra EE.UU. por US$20.000 millones

El gobierno de Canadá anunció este martes una serie de aranceles sobre productos de Estados Unidos en una respuesta a las medidas similares que ha tomado el presidente Donald Trump en las últimas horas.

Entre una amplia gama de productos sobre los que Canadá añade impuestos de importación por US$20.000 millones están el acero, los productos lácteos, los electrodomésticos.

La medida es una respuesta a los aranceles del 50% impuestos por el gobierno de Trump a un pequeño porcentaje de productos canadienses tras el fracaso de las negociaciones comerciales.

EE.UU. ya había impuesto aranceles sobre el acero, el aluminio, los automóviles y la madera canadienses.

Los aranceles anunciados por Canadá van en un rango de entre el 15% y el 50% y entrarán en vigor a la medianoche del 8 de septiembre.

En el anuncio, el ministro de Finanzas de Canadá, François-Philippe Champagne, dijo que su país se enfrenta a un “desafío sin precedentes” de EE.UU., pero agregó que “los canadienses estarán a la altura de las circunstancias”.

Aseguró que las medidas también incluyen un paquete de apoyo por unos US$5.400 millones para los trabajadores y las empresas de su país.

“Cuando Canadá se mantiene unido, nada puede detenernos”, enfatizó.

Entre los principales productos de EE.UU. en el objetivo de Canadá están:

Un arancel del 50% sobre los productos de acero y aluminio que anteriormente solo estaban sujetos a un contrarancel del 25%.

Un arancel del 50% sobre otros productos diversos, entre ellos la miel natural, los muebles, la ropa y las prendas de vestir.

Un arancel del 25% sobre productos como electrodomésticos, productos lácteos (como el queso), pescado y mariscos, y ciertos productos derivados del acero y el aluminio.

Un arancel del 15% sobre ciertos tipos de herramientas y maquinaria, incluyendo montacargas y equipos de aire acondicionado.

La ministra de Industria canadiense, Mélanie Joly, hizo un llamado a los canadienses a consumir los productos de su país para apoyar a los negocios y la industria local: “Si ven un producto canadiense, por favor, apóyenlo”.

“Cuando eligen un producto canadiense, no solo están ejerciendo presión sobre Estados Unidos en este momento, sino que también están protegiendo empleos”, dijo en el anuncio de este martes.

“No podemos esperar a que Washington decida nuestro futuro. Estamos fortaleciendo nuestra economía y construyendo un Canadá más soberano”.

Negociaciones rotas

Las negociaciones comerciales entre Estados Unidos y Canadá se rompieron el viernes y los nuevos aumentos de aranceles por parte de EE.UU. han intensificado las tensiones entre ambos países.

El primer ministro canadiense, Mark Carney, anunció el viernes que no continuaría con el diálogo con Washington, afirmando que las condiciones propuestas por Estados Unidos eran “injustas, antieconómicas y ponían en duda la confiabilidad de cualquier acuerdo”.

En respuesta, Trump impuso un arancel del 50% a algunas exportaciones canadienses. Acusó a su vecino del norte de “estafar” a EE.UU. durante años y de ser una de las “peores naciones del mundo con las que tratar”.

El lunes, el presidente estadounidense anunció que aumentará los aranceles sobre los autos, camiones y piezas automotrices canadienses al 50% a partir de enero, el doble del 25% actual.

Por su parte, Carney también dijo que igualaría los aranceles de Trump “dólar por dólar” en las exportaciones estadounidenses a partir del 8 de septiembre.

“No pudimos aceptar lo que Estados Unidos nos ofreció, ni pudimos dar lo que nos pidieron”, dijo el primer ministro canadiense el lunes.

Agregó que Trump quiere “destruir” las grandes industrias de Canadá, incluida su industria automotriz.

Reuters Canadá y EE.UU. comparten una de las fronteras más grandes e integradas del mundo.

“En el peor momento para los republicanos”

Por Gary O’Donoghue, analista de BBC News

Ahora que Canadá ha anunciado sus aranceles de represalia “dólar por dólar”, la escalada de esta guerra comercial no podría haber llegado en peor momento para los republicanos.

Las posibles repercusiones amenazan a varios de los estados que podrían decidir el control del Senado de EE.UU.

Maine, Ohio, Michigan y Alaska dependen de industrias como la pesquera, las piezas automotrices y la madera que cruzan la frontera norte, y en todos ellos se libran reñidas contiendas por el Senado.

La senadora republicana de Maine Susan Collins, uno de los principales objetivos de los demócratas este año, advirtió que las repercusiones perjudicarían a las empresas y a los consumidores estadounidenses, y citó como ejemplos las langostas y los arándanos.

Iowa, aunque no es un estado fronterizo, considera a Canadá como uno de sus mercados de exportación más importantes.

Un importante y respetado analista de las contiendas electorales recientemente movió a Iowa de la columna de “tendencia republicana” a la de “reñida”.

Dado que la asequibilidad es la principal preocupación de los votantes, a los republicanos -que defienden no solo escaños en el Senado, sino también su estrecha mayoría en la Cámara de Representantes- les vendría muy bien evitar este enfrentamiento con su vecino del norte.