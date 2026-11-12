Cómo el visionario de la IA Jensen Huang cayó en desgracia por sus propias malas decisiones

Si les hubiera dicho la semana pasada que Jensen Huang estaba a punto de dejar Nvidia, no me habrían creído.

El hombre que cofundó esta exitosa empresa de chips de IA, trabajando incansablemente para construirla desde cero y guiándola a través de tiempos desastrosos con energía inagotable y determinación implacable, ha acabado siendo víctima de su propia vida amorosa.

Es una historia extraordinaria y extrañamente anticuada para una empresa tecnológica que tiene la mirada puesta en el futuro.

Dio lugar a una gran cantidad de memes virales, en los que se veía a Huang como el hombre captado por la “kiss-cam” de Coldplay con una colega casada, o cantando la clásica canción de George Michael sobre la traición, Careless Whisper.

Irónicamente, ambos fueron generados por inteligencia artificial con la misma tecnología que él estaba ayudando a desarrollar.

Esta semana me reuní con dos ejecutivos de Silicon Valley y les pregunté cómo estaban asimilando la noticia; su respuesta fue: “En memes”.

Pero no parecían creer que Huang se vería obligado a dimitir por su supuesta infidelidad.

Según ellos, había demasiado en juego; toda la industria de la IA depende demasiado de los chips de Nvidia como para romper una fórmula ganadora.

En otras palabras, “el Valle” estaba de su lado.

Pero eso fue antes de que surgieran rumores de una segunda aventura, esta vez con una colega, y la junta decidiera que había ido demasiado lejos.

Su comportamiento lo presentó de repente bajo una luz diferente: un hombre capaz de tomar malas decisiones y ocultarlas.

Stephen Witt, autor de una biografía de Huang le dijo a la BBC que “elogia a su mujer, habla de ella en términos muy elogiosos”.

“Este desenlace hubiera sido malo para cualquier familia. Pero para alguien que se ha esforzado tanto en cultivar una imagen de hombre familiar y mantiene a sus hijos muy cerca de él (ambos trabajan en Nvidia) es muy malo”, dijo Witt.

Largas jornadas y espíritu competitivo

Huang siempre se esforzó por destacar entre la multitud.

Durante los confinamientos por el coronavirus, transmitió en directo discursos desde su cocina (que alcanzó cierta fama en internet por derecho propio, pero que más tarde se reveló creada por inteligencia artificial).

Rara vez se le ve sin una chaqueta de cuero; ha bromeado diciendo que solo tiene un traje y que usa la corbata de la pareja de su hija.

Huang se codeaba con la élite, y su red de contactos incluye a Donald Trump, Elon Musk y el rey Carlos III.

La última vez que lo vi fue en el Palacio de St. James de Londres el año pasado, donde recibió el prestigioso Premio de la Reina a la Ingeniería.

Me habían dicho que no hablaría con la prensa, pero se acercó solo y charlamos unos diez minutos mientras los responsables de prensa nos observaban con nerviosismo. Se expresó con claridad y se mostró optimista sobre el progreso de la IA y el papel de Reino Unido en este campo.

Para muchos, Huang era Nvidia. Tenía hasta 200 personas a su cargo directo.

Esperaba altos estándares; en su libro sobre el funcionamiento interno de la empresa, “The Nvidia Way”, el autor Tae Kim escribió que las horas de oficina eran largas.

Las críticas de Huang podían ser brutales y públicas, y no dudaba en señalar los errores individuales en las reuniones de todo el personal.

Ahora son sus propias deficiencias las que quedan al descubierto públicamente, y han forzado a un final brutal para su carrera.

Nvidia sin Huang

Colette Kress, quien asume el cargo de forma interina, será una cara conocida dentro de la empresa, lo que sin duda resultará tranquilizador para algunos en Nvidia.

Lleva 13 años trabajando en la empresa y, para quienes siguen de cerca sus importantes finanzas, suele estar presente en las teleconferencias sobre resultados. Es multimillonaria y una exitosa ejecutiva del sector tecnológico.

Pero ella no es ingeniera y los productos de Nvidia son altamente técnicos.

Tendrá que convencer a los inversores de que Nvidia seguirá funcionando con normalidad, que la innovación por la que es reconocida puede continuar al ritmo actual y que los mejores talentos no se irán con Huang.

Una Nvidia inestable sería una mala noticia para toda la industria de la IA, ya que sus chips, en constante evolución, impulsan los modelos más potentes.

En lo que respecta al propio Huang, suponemos por ahora que la investigación sobre su relación con la mujer acusada de ser una espía china continuará, y los resultados de la misma bien podrían determinar qué hará a continuación.

Probablemente no le faltarán ofertas a pesar de su conducta, y supongo que los rivales de Nvidia no pueden creer la suerte que tienen de que su formidable competidor se haya retirado del juego. Elon Musk ya ha dicho que sería “un honor” trabajar con él en SpaceX.

Sin embargo, es importante recordar que, incluso si Huang resulta no haber traicionado a su empresa o a su país, sí traicionó a la que ha sido su esposa durante 41 años, Lori Huang.

Y para ella, no se trata de una historia de tecnología, tentación y valoraciones de billones de dólares.

Es un asunto dolorosamente personal.

*Con información adicional de Michael Race, Peter Hoskins and Lucy Hooker

Este artículo fue escrito originalmente en inglés y usamos una herramienta de inteligencia artificial para traducirlo. Un periodista de la BBC revisó el texto antes de su publicación. Más información sobre cómo usamos IA.