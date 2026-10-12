Cómo es Yandex, el “Google de Rusia” que se ha convertido en blanco de ataques de Ucrania

El gigante informático ruso Yandex tiene un serio problema. Una serie de ataques con drones de Ucrania a varios de sus servidores situados en Rusia dejaron fuera de juego muchos de sus principales servicios.

Los centros de datos de las regiones de Vladímir, Riazán y Kaluga están dañados y según el medio Meduza, con sede en Letonia, las interrupciones impactaron al servicio de pagos Yandex Pay, así como las aplicaciones de taxi Yandex Go y Yandex Pro.

También afectaron al servicio de reparto Yandex Food, al almacenamiento en la nube Yandex Disk, a la plataforma de streaming Kinopoisk, a Yandex Music y al asistente de inteligencia artificial Alisa (también conocido como Alice).

Las cadenas minoristas Magnit, Lenta, M.Video y Lamoda así como grandes cadenas farmaceúticas, de comida rápida, plataformas inmobiliarias y uno de los aeropuertos de San Petersburgo, se vieron igualmente afectados.

“En Occidente les gusta llamarnos el Google de Rusia, pero somos mucho más que eso: somos el Uber de Rusia, el Spotify de Rusia y muchas otras cosas más”, dijo en 2017 el fundador y jefe de Yandex, Arkadiy Volozh.

Y aunque la compañía afirmó que está restableciendo gradualmente el acceso a sus servicios, el fallo pone de manifiesto una vulnerabilidad de la infraestructura digital crítica en Rusia y podría ralentizar los esfuerzos del Kremlin por construir una internet “soberana”.

Reuters Yandex comenzó como un motor de búsqueda pero amplió sus actividades a la IA, la publicidad, los mapas, el transporte y el comercio electrónico.

Es clave en el desarrollo de la IA

Yandex abarca muchos ámbitos de la vida de los ciudadanos rusos y sus empresas y participa activamente en el desarrollo de la IA en Rusia.

De hecho, la compañía opera YandexGPT, uno de los modelos de IA generativa más destacados de Rusia.

“Existen varios buscadores web en el mundo. Los más grandes son Google; Bing, de Microsoft; Baidu, de China; y el pionero, Yahoo. Google es el más dominante, ya que se ha convertido en mucho más que un simple motor de búsqueda”, explica la periodista de la BBC Anastasia Zyrianova.

“Pero hay otro contendiente para agregar a esta lista, y del que pocas personas han oído hablar fuera del país donde opera. Ese país es Rusia. ¿El motor de búsqueda? Yandex”, añade.

Yandex nació a finales de la década de 1990 con la dirección web de Yandex.ru. Y desde entonces se ha convertido en una de las compañías de internet más grandes del mundo.

Getty Images Su nombre en ruso es “Яндекс”.

Tanto Rusia como Ucrania han intensificado sus ataques contra infraestructuras en los últimos meses, mientras la guerra entre ambos países continúa en su quinto año tras la invasión a gran escala de Rusia.

El ataque al centro de datos de Yandex se produjo tras una oleada de ataques rusos contra centros de datos ucranianos en las últimas semanas.

Kiev afirmó que sus objetivos eran lugares que generaban ingresos para la maquinaria bélica de Moscú, y que los ataques podrían obligar a Rusia a desviar sus recursos para reparar los daños en Yandex.

Volver a la normalidad

El ataque del domingo se produjo horas después de que el presidente estadounidense Donald Trump advirtiera que Ucrania debería “dejar de una vez por todas” atacar las refinerías de petróleo rusas para que Moscú pudiera liberar más diésel al mercado mundial, un acuerdo que ha suscitado críticas de Europa y ha provocado una disputa diplomática con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky.

Los expertos prevén que el restablecimiento completo de los servicios podría extenderse debido al grado de reparaciones necesarias.

“Si solo resultaron dañados los sistemas de alimentación y refrigeración, la restauración llevará semanas. Si se vieron afectados los módulos de servidores, podríamos estar hablando de meses”, comentó un experto a BBC Monitoring.

La empresa tecnológica afirmó en su momento que sus centros de datos eran fundamentales para el funcionamiento normal de sus servicios y que era “muy difícil predecir” cuándo volverían a estar operativos.

Menos actividad de los bots

Zelensky afirmó que los ataques a los centros de datos rusos han reducido enormemente la actividad de los bots y de la propaganda antiucraniana.

“Cuando empezamos a responder a la operación de Rusia contra nuestros centros de datos… de repente se volvió un poco más fácil respirar en muchas plataformas de redes sociales”, dijo en el Foro de Seguridad celebrado estos días en Varsovia.

“Había menos odio, menos división y menos provocaciones. Porque había menos bots”.

El popular periodista polaco Jaroslaw Wolski (311.000 seguidores en X) observó “menos cuentas ‘polacas’ que odian a los ucranianos y menos cuentas ‘ucranianas’ que odian a los polacos”, recogió BBC Monitoring.