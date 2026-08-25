Cómo puede contraatacar Canadá para perjudicar a la economía de EE.UU. (y a Trump) en plena guerra comercial

¿Qué margen de maniobra tiene realmente Canadá en la creciente disputa comercial con Estados Unidos, si cerca del 70% de sus exportaciones dependen de su vecino del sur, que además es la economía más grande del mundo?

Canadá es el principal cliente de 26 de los estados de EE.UU., entre ellos Maine, Michigan y Wisconsin.

Asimismo, se encuentra entre los tres primeros para 45 de los 50 estados de EE.UU., lo que sugiere que el primer ministro de Canadá, Mark Carney, tiene opciones en el actual enfrentamiento.

Carney prometió igualar “dólar por dólar” los aranceles de su vecino y este martes su gobierno anunció una serie de impuestos a las importaciones estadounidenses.

Entre una amplia gama de productos, Ottawa informó que impondrá entre el 15% y el 50% al acero, los productos lácteos y los electrodomésticos.

En total, el monto de estos aranceles supera los US$20.000 millones.

Las encuestas ya sugerían antes del anuncio que la mayoría de los canadienses estarían descontentos si su gobierno tomaba el camino contrario y hacía concesiones significativas a EE.UU.

Este sentimiento lo comparte el primer ministro de Ontario, Doug Ford, uno de los críticos más acérrimos de Donald Trump al norte de la frontera, quien respondió a las amenazas arancelarias diciéndole al presidente estadounidense que “se fuera al diablo”.

Estas son algunas áreas en las que Canadá puede ejercer presión económica.

Energía y minerales críticos

Carney señaló el sábado que Canadá suministra la gran mayoría de las importaciones estadounidenses de gas natural y electricidad, y alrededor del 60% de las de petróleo crudo.

“No creo que quieran que dejemos de enviar esa energía”, dijo.

Presionar a EE.UU. en materia energética no forma parte de las contramedidas anunciadas este martes, aunque varios funcionarios han dicho explícitamente que esta opción no está descartada, y no todas las autoridades provinciales se han mostrado dispuestas a utilizar esa ventaja.

Artur Widak/NurPhoto vía Getty Images Canadá es el principal proveedor de electricidad, gas y petróleo de EE.UU., una ventaja que Ottawa estudia utilizar.

Ford, cuya provincia de Ontario alberga la industria automovilística de Canadá, está abierto a ver hasta dónde puede llegar la disputa y ha dicho que “un recargo energético está sobre la mesa”.

El mandatario regional sugirió brevemente la posibilidad de aplicar un recargo del 25% a todas las exportaciones de electricidad a EE.UU., lo que, según estimaciones de su gobierno, afectaría a 1,5 millones de hogares y empresas en Michigan, Minnesota y Nueva York.

El país es también una importante fuente de materias primas clave, como la potasa, un producto utilizado en la fabricación de fertilizantes del que Canadá es el principal proveedor mundial.

“Me encantaría ver a (Trump) hacer funcionar los autos sin petróleo. Me encantaría verlo cultivar verduras y frutas sin potasa”, declaró Ford el lunes.

“El presidente Trump nos subestima, y ese es el mayor error”, agregó.

Canadá también posee importantes reservas de minerales críticos como litio, níquel y grafito.

EE.UU. es el principal destino de las exportaciones minerales de Canadá, otro punto en el que Ottawa podría ejercer presión.

Ford también tomó la iniciativa, declarando en una entrevista con Associated Press que EE.UU. “no obtendrá ni un grano de arena de Ontario”.

Graham Hughes/NurPhoto vía Getty Images Canadá y EE.UU. tienen un gran intercambio comercial, pero la balanza favorece ampliamente a los canadienses.

Poder adquisitivo

Canadá ya ha demostrado que puede causar problemas económicos en EE.UU.

Incluso antes de que fracasaran las negociaciones comerciales, la decisión de la mayoría de las provincias de prohibir la venta de alcohol estadounidense en las licorerías, en respuesta a la primera oleada de aranceles impuestos por Washington a principios del año pasado, asestó un golpe devastador a ese sector.

El vino estadounidense sufrió un desplome significativo en sus exportaciones, que el Instituto del Vino calificó como “la perturbación de mercado más importante en décadas”.

Las exportaciones de vino estadounidense a Canadá cayeron un 78% interanual, lo que representa una pérdida de US$357 millones en valor de exportación, según datos del gobierno.

La asociación de destiladores reportó cifras similares, indicando que las prohibiciones provinciales han provocado una caída de más del 70% en las exportaciones de licores estadounidenses.

El boicot se mantiene vigente en 11 de las 13 provincias y territorios canadienses. Esta prohibición es motivo de gran frustración para la administración Trump.

Si bien ese boicot al alcohol ha sido impuesto por líderes políticos, también existen decisiones ciudadanas de muchos canadienses que han perjudicado la economía de su vecino, como abstenerse de viajar a EE.UU.

A pesar de un ligero repunte en los viajes por carretera a EE.UU. en abril, los canadienses realizaron 800.000 viajes menos ese mes en comparación con el mismo período de 2024, antes de que Trump volviera al cargo, según datos nacionales.

El boicot turístico provocó una pérdida de ingresos de aproximadamente US$2.350 millones a EE.UU. el año pasado.

Algunas ciudades y estados estadounidenses han hecho un llamamiento a los canadienses para que regresen mediante anuncios específicos y ofertas especiales.

Myung J. Chun / Los Angeles Times vía Getty Images Ante la caída en el número de turistas canadienses, algunas ciudades de EE.UU. han lanzado campañas y ofertas para atraerlos de vuelta.

Presión política

El momento oportuno y la voluntad política canadiense también podrían ser una herramienta para las negociaciones.

Los canadienses saben que sufrirán las consecuencias económicas de esta disputa: los analistas financieros estimaron que los aranceles más recientes del 50% sobre importaciones canadienses por valor de unos US$20.000 millones podrían reducir el PIB del país entre un 0,3% y un 0,6% a corto plazo.

Aun así, la mayoría de los ciudadanos respalda ampliamente la decisión de Ottawa de negociar con firmeza con la administración Trump, y otros líderes políticos canadienses han mostrado un frente unido.

Una encuesta realizada el fin de semana por Angus Reid indicó que alrededor del 76% de los canadienses apoya la decisión de Ottawa de abandonar las negociaciones comerciales, a pesar de la preocupación que sienten por la seguridad de sus propios empleos.

Las elecciones legislativas de mitad de mandato en EE.UU. se acercan rápidamente, con la economía como tema central para los votantes y un precario control republicano del Congreso.

Dos de las contiendas senatoriales más importantes se libran en Michigan y Maine, estados que limitan con Canadá y a los que envían la mayor parte de sus exportaciones.

El Laboratorio de Presupuesto de Yale calcula que, según la legislación actual, los aranceles globales de Trump costarán a los hogares estadounidenses unos US$1.100 anuales.

Cualquier aumento adicional en los costos de los bienes y el impacto más amplio de la disputa comercial en las empresas podrían generar un mayor descontento del público estadounidense con respecto a la economía.

Joe Raedle/Getty Images Canadá es uno de los principales mercados de la industria automotriz de EE.UU. y los nuevos aranceles amenazan con golpear las ventas.

El lunes, Carney afirmó que los trabajadores estadounidenses se verán perjudicados por la reciente amenaza de Trump de aumentar los aranceles sobre los automóviles y las autopartes procedentes de Canadá al 50% después del 1 de enero.

“¿Qué mensaje se transmite a los trabajadores de Michigan, Ohio, Kentucky y Alabama? Estos trabajadores dependen absolutamente de Canadá, su mayor consumidor”, afirmó, y añadió que Canadá compra más autos estadounidenses que la Unión Europea (UE) y otros países.

El lunes, en la cadena de noticias estadounidense CNN, el primer ministro de la Columbia Británica, David Eby, señaló que los consumidores estadounidenses verán el impacto de los aranceles en una gran variedad de productos.

“Si estás construyendo una casa nueva, la madera contrachapada te saldrá más cara; si estás cambiando el suelo, también las chapas de madera; si te vas a casar, las flores de la decoración; y, si vas a pescar, las cañas de pescar también te saldrán más caras”, ilustró.

“Es una política extraña para los estadounidenses. Les va a perjudicar”, remató.

Ford, uno de los líderes canadienses que más ha cuestionado los aranceles de la administración Trump, tampoco descartó la posibilidad de tomar medidas de represalia específicas contra los estados gobernados por los republicanos de EE.UU. y así “asegurarse de que la economía estadounidense sufra las consecuencias”.

En cuanto a las próximas elecciones legislativas de noviembre, Ford dijo: “Si me lo permitieran, estaría allí tocando puertas”.

Este artículo fue escrito originalmente en inglés y usamos una herramienta de inteligencia artificial para traducirlo. Un periodista de la BBC revisó el texto antes de su publicación. Más información sobre cómo usamos IA.