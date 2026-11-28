El desahucio en septiembre de Maricarmen Abascal en España debido al aumento de los precios del alquiler provocó protestas en todo el país y hasta desembocó en las elecciones anticipadas de este domingo.

Maricarmen, de 87 años, fue desalojada por la fuerza de su casa, donde había vivido durante 70 años, después de que la justicia determinara que podían aumentarle notoriamente el alquiler.

Su padre había alquilado en 1956 el apartamento en el céntrico barrio de Retiro, en Madrid, y ella continuó como inquilina tras la muerte de sus padres.

El contrato había sido firmado en una época con controles de precios y cláusulas de renovación automática a favor del inquilino, que Maricarmen reclamaba aún vigentes.

El apartamento fue comprado en 2018 por Urbagestión, una pequeña empresa de inversión que pretendía subir el precio del alquiler de 500 euros (US$550) a 2.650 euros al mes.

Más tarde, la empresa ofreció reducirlo a 1.650 euros, pero aún así seguía siendo 300 euros superior a la pensión de Maricarmen.

Maricarmen murió el 7 de octubre y una parte de la sociedad española cree que el desalojo precipitó su muerte.

Europa Press vía Getty Images El desahucio de Maricarmen Abascal de su apartamento en Madrid en septiembre, tras no poder afrontar una subida del alquiler, desató protestas en todo el país.

Los precios de los alquileres en Madrid se han disparado a más del doble en la última década, según el portal inmobiliario Idealista.

En Madrid, los nuevos contratos aumentaron 9,2% solo en 2024, más del doble que en 2023, según la Oficina Nacional de Estadística de España.

En la Unión Europea la vivienda se ha encarecido 60% en los últimos 10 años en promedio y una de cada diez personas allí no puede pagar el alquiler o la hipoteca a tiempo, de acuerdo al Consejo de la Unión Europea.

Pero la realidad es que en todo el mundo, tanto en países de altos como de bajos ingresos, la gente tiene dificultades para encontrar una vivienda.

La crisis es global.

Cambio de vida

Cuando los dueños de la casa que Joshua Ike Egesi alquilaba en Lagos, Nigeria, decidieron que iba a ser demolida, este artista y diseñador de 33 años tuvo que salir a buscar dónde vivir.

El aumento de los precios de los alquileres y la competencia en Ajah, la zona donde vivía, hicieron que no pudiera encontrar nada adecuado a un precio razonable para su bolsillo.

Decidió entonces construir su propia casa y estudio en Tarkwa Bay, un barrio en una isla en las afueras de Lagos al que se accede en barco.

“Lo que más me convenció al mudarme aquí fue la buena relación calidad-precio”, dice Josh, quien ha vivido en Lagos toda su vida. “Tengo un lugar más grande y me cuesta mucho menos”.

Josh no está solo: es uno de los muchos afectados por lo que un reciente informe de ONU-Hábitat ha descrito como una “crisis mundial de la vivienda”.

La nueva casa de Josh está en un segundo piso, arriba de una iglesia.

La está acondicionando para que sea habitable, utilizando materiales de construcción reciclados que transporta en barco.

En un extremo, la tienda de campaña donde duerme ocupa el centro del espacio.

No tiene agua corriente y usa un generador para obtener electricidad.

Josh describe sus planes para terminar el techo, construir un altillo, instalar paneles solares y levantar un baño completo.

La construcción no está exenta de dificultades.

“La lluvia ha sido un gran problema. Ha dañado algunos de mis materiales. Incluso el agua salada del océano afecta mis materiales y herramientas, que empiezan a oxidarse”, comenta.

“Durante la temporada de lluvias, se convirtió en un criadero de mosquitos”.

El sol también causa problemas: “Todavía no tengo el techo completamente cubierto, así que estoy sufriendo [quemaduras]”.

“Dentro de dos o tres años, mucha más gente se mudará de Lagos a las comunidades vecinas”, cree.

“Cobran mucho por cualquier cosa porque saben que hay gente desesperada por encontrar un lugar donde vivir”.

BBC

Los precios de los alquileres en zonas como Lekki e Ikeja, en las afueras de Lagos, han aumentado más de 200% en los últimos años, según cifras citadas por el centro de estudios Housing Finance Africa.

Recientemente, el vicegobernador del estado de Lagos, Kadri Obafemi Hamzat, aconsejó a los jóvenes vivir con sus padres o familiares, compartir vivienda o mantener el alquiler por debajo del 40% de sus ingresos.

En respuesta, el activista juvenil Adaramoye Michael Lenin sostuvo que “esa ya es la realidad de muchos jóvenes hoy en día”.

Lenin, coordinador nacional de la Campaña por los Derechos de la Juventud, un grupo que, entre otras cosas, lucha por la vivienda, le dijo a la BBC que la situación actual era “producto de años de abandono del sector de la vivienda en Nigeria”.

De manera similar, muchos jóvenes en India tienen dificultades para pagar una vivienda.

Priyanka trabaja en el sector del software tecnológico en Delhi y afirma que no puede permitirse comprar una casa en la ciudad, por lo que tiene que alquilar y el dinero que piden los propietarios ha ido en alza.

“Por ejemplo, si antes pagaba 20.000 rupias (US$215) por una casa de dos habitaciones, ahora pago cerca de 35.000 o 40.000”, cuenta a la BBC.

“[Los valores] se han duplicado, especialmente después de la pandemia. He visto una tendencia: la gente se está mudando a las grandes ciudades”, agrega.

¿Por qué tenemos una crisis mundial de vivienda?

El Reporte Mundial sobre las Ciudades 2026 de ONU-Hábitat, publicado recientemente, mostró que más de 1.100 millones de personas, es decir, una de cada ocho, viven en asentamientos informales o barrios marginales (según la definición de la ONU), y que al menos 3.400 millones viven en condiciones edilicias inadecuadas.

Paroj Banerjee, una de las autoras del informe, afirma que “la vivienda siempre ha sido un problema, pero ha llegado a un punto crítico a nivel mundial”.

El informe identifica varias áreas interrelacionadas que impulsan la crisis de la vivienda, en lugar de una sola causa, entre las que se incluyen: la inasequibilidad, el desplazamiento forzado o económico, la vivienda informal (que incluye barrios marginales) y los riesgos climáticos.

Una vivienda típica cuesta el equivalente a 11 años de ingresos en promedio en el mundo.

Además, el número de personas desplazadas por la persecución, los conflictos, la violencia y los desastres naturales está en aumento.

En muchas regiones en desarrollo, los asentamientos informales representan hasta el 80% de las edificaciones con fines de hogar.

El reporte de ONU-Hábitat explica que, si bien la oferta de viviendas ha crecido más rápido que la población mundial, esa evolución ha sido desigual y en muchas partes del mundo la construcción de nuevas casas no ha seguido el mismo ritmo.

Esta situación se ve agravada por la disminución del tamaño de los hogares, el aumento de personas que viven solas y la existencia de viviendas vacías o infrautilizadas.

Getty Images Cada vez más gente vive en ciudades y una parte lo hace en asentamientos informales.

El informe “Perspectivas de urbanización mundial” de la ONU publicado en 2025 indicó que el 45% de los 8.200 millones de habitantes del planeta vivían en ciudades.

Para 2050, se prevé que dos tercios del nuevo crecimiento demográfico se produzca en ciudades, mientras que el tercio restante se concentrará principalmente en pueblos.

En las ciudades y pueblos, la gente tiende a vivir cerca de sus lugares de trabajo, lo que genera una mayor demanda de viviendas y, en consecuencia, un aumento en el precio del suelo.

En los países de altos ingresos, el aumento del precio de la tierra puede haber representado hasta el 80% del incremento de los valores de la vivienda desde la década de 1950, según el informe de ONU-Hábitat de 2026.

Del mismo modo, en los países africanos, los precios de la tierra han estado subiendo más rápido que el precio general de los bienes y servicios, especialmente en las zonas urbanas, de acuerdo con el informe.

El alza en el precio de los terrenos suele atraer a los inversores.

“La tierra se está convirtiendo en un tipo de activo muy importante para la obtención de ganancias”, señala Banerjee hablando con la BBC.

“La asequibilidad es solo una parte del problema. Se está produciendo una completa pérdida de la percepción de la vivienda en su función social y cada vez se la considera más un activo o una mercancía”, añade.

Desde la década de 1980, la desregulación bancaria y la reducción de los límites a las inversiones han llevado a que la vivienda sea tratada como un activo financiero, apunta el informe de ONU-Hábitat.

Además, los gobiernos se han alejado de la vivienda social y se han centrado en aumentar el acceso a hipotecas, partiendo de la base de que “el mercado proveerá, pero obviamente el mercado provee al mejor postor”, opina Orna Rosenfeld, asesora mundial en sistemas de vivienda, en diálogo con la BBC.

En algunos países, grandes inversores institucionales poseen un importante número de viviendas.

Si bien su objetivo es generar ganancias para sus inversores, entre los que pueden figurar fondos de pensiones, esto también puede contribuir al aumento de los alquileres.

Todos estos factores se refuerzan mutuamente. Las ciudades atraen a más personas que buscan trabajo, lo que provoca que el suelo sea más escaso y caro, y los inversores suelen seguirlos, lo que puede aumentar los alquileres y agravar la desigualdad.

¿Cómo se puede romper este ciclo?

Alternativas de vivienda

Getty Images Zúrich es una de las ciudades más caras del mundo para vivir, pero el costo del alquiler en cooperativas de vivienda es inferior a la media del mercado suizo.

En muchos países, esto requeriría replantear la relación entre los gobiernos nacionales y las ciudades, “no solo en términos de consulta, sino también en cuanto a quién tiene la autoridad, los recursos y los instrumentos para hacerlo”, añade Rosenfeld.

En su opinión, los gobiernos locales deberían liderar la nueva construcción.

De parte del sector privado se han producido avances para abaratar la construcción, con materiales de menor costo y estructuras prefabricadas.

Otra innovación son las casas impresas en 3D, que reducen considerablemente el tiempo de construcción y, por consiguiente, los costos.

También existen pruebas de proyectos de vivienda asequible exitosos en todo el mundo a través de una “tercera vía”, que no es ni comercial ni pública, sino cooperativa.

Las cooperativas de vivienda son un modelo colectivo de membresía donde un grupo de personas se une para diseñar, construir, poseer y vivir juntas, compartiendo los costos, el mantenimiento y la toma de decisiones.

Dado que estas cooperativas no están diseñadas para tener ganancias, pueden ofrecer asequibilidad y seguridad a largo plazo para sus residentes.

El costo del alquiler en cooperativas en Suiza es aproximadamente 20% inferior a la media del mercado, de acuerdo a un estudio de la Universidad de Berna.

Los precios de alquileres en Zúrich subieron en promedio 25%-35% entre 2015 y 2025, mientras que en cooperativas se encarecieron 5%-8% en igual período, según SwissCoHousing, que recopila datos sobre cooperativas de vivienda.

Paola Pabon y Santiago Beaumé/Bé Estudio Esta cooperativa de vivienda fue fundada en Montevideo, Uruguay, en 1972 por el sindicato de trabajadores textiles y está compuesta por 30 casas adosadas.

En Uruguay, las cooperativas de vivienda, que representan el 5% de los hogares del país, se han desarrollado y prosperado desde la década de 1960.

“Es un movimiento social muy activo e importante”, le dice a la BBC Jennifer Duyne Barenstein, experta en vivienda asequible de la Universidad ETH de Zúrich.

“Lo especial de estas cooperativas es que representan una forma de vivienda desmercantilizada”, agrega.

Se trata de un modelo habitacional sin ánimo de lucro, a diferencia de la vivienda impulsada por el mercado, por lo que el alquiler se mantiene más estable a lo largo del tiempo, indica.

“Tienen un valor de uso, no un valor de mercado”, dice Duyne Barenstein.

La creación de cooperativas, sin embargo, suele llevar tiempo, ya que los residentes deben autoorganizarse para obtener financiación y gobernarse de forma democrática.

Además, requieren mucha cooperación y conocimientos técnicos, lo que a menudo exige asistencia y servicios de apoyo, como asesoramiento jurídico y mediación de conflictos, debido a su compleja estructura.

“Las cooperativas requieren compromiso político e instrumentos que las faciliten”, advierte Duyne Barenstein.

Esto implica que los gobiernos apoyen el acceso a la financiación y a la tierra, además de contar con un marco regulatorio que impida que las cooperativas participen en el mercado privado.

“También se necesitan comunidades que adopten este modelo y luchen por él”.

Algunos economistas, no obstante, sostienen que el sector privado aún puede ser eficiente en la construcción de viviendas, pero requiere incentivos, menos restricciones y menos cargas para lograrlo.

En el contexto estadounidense, “cuando la oferta de vivienda está altamente regulada en una determinada área metropolitana, los precios de la vivienda son más altos”, apunta Edward Gleaser, profesor de economía de la Universidad de Harvard, en un artículo coescrito en 2018.

Al final, Josh, de Lagos, dice que “siempre habrá alguien dispuesto a pagar”.

“Y creo que ese es un problema: como ciudadanos, no podemos solucionar por nosotros mismos. El precio de la vivienda debería corresponder al valor de la casa y también al valor del medio ambiente”.

Créditos

Producido y editado por: Ben James, Leoni Robertson, Alexandra Fouché

Diseño: Maryam Nikan, Raees Hussain

Desarrollo: Matthew Taylor

Pruebas: Adam Allen y Preeti Vaghela

Este artículo fue escrito originalmente en inglés y usamos una herramienta de inteligencia artificial para traducirlo. Periodistas de la BBC revisaron el texto antes de su publicación. Más información sobre cómo usamos IA.

El texto original, además, fue modificado por nuestro equipo para adaptarlo mejor a la audiencia de BBC Mundo.