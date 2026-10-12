Dos estadounidenses ganan el Nobel de Economía por su innovador trabajo sobre cómo estabilizar las fluctuaciones económicas

Los economistas estadounidenses Robert E. Hall y Michael Woodford fueron galardonados este lunes con el Premio Nobel de Economía 2026 por sus investigaciones sobre los fundamentos microeconómicos de la estabilización macroeconómica, según anunció la Real Academia Sueca de Ciencias.

El premio reconoce sus contribuciones al estudio de cómo las políticas monetaria y fiscal pueden ayudar a estabilizar las fluctuaciones de la economía.

“El trabajo de los galardonados nos ha proporcionado una base teórica sólida para los modelos que ahora utilizan los bancos centrales y los gobiernos de todo el mundo”, señaló John Hassler, presidente del Comité del Premio de Ciencias Económicas.

“Gracias a ellos, estamos mejor preparados para afrontar las crisis económicas, como las crisis energéticas o los cambios repentinos en el consumo de los hogares, añadió.

Hall es profesor en la Universidad de Stanford, mientras que Woodford es profesor de Economía Política en la Universidad de Columbia.

Ambos recibirán un total de 12 millones de coronas suecas, cerca de (US$1,2 millones) que se repartirán en partes iguales.

Durante la rueda de prensa en la que se anunció el premio, Woodford dijo que era un honor recibirlo.

“Es una sorpresa, pero me siento muy bien al respecto”, añadió.

El galardón, cuyo nombre oficial es Premio del Banco de Suecia en Ciencias Económicas en memoria de Alfred Nobel, distingue cada año investigaciones que contribuyen al avance de la ciencia económica.

El año pasado, Joel Mokyr, Philippe Aghion y Peter Howitt compartieron el premio por sus investigaciones sobre cómo la innovación impulsa el crecimiento económico sostenido.

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