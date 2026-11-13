EE.UU. afirma que transfirió a Venezuela más de US$12.000 millones por sus exportaciones petroleras y de otros recursos

El gobierno de EE.UU. asegura que transfirió a Venezuela más de US$12.000 millones procedentes de las exportaciones de petróleo y sus derivados, mientras que una pequeña parte de los ingresos provino de la venta de minerales y fertilizantes, según un informe del Departamento de Estado publicado este jueves.

Tras la captura de Nicolás Maduro en enero de este año, Washington anunció que asumiría el control de la comercialización del petróleo venezolano y de los ingresos obtenidos por sus exportaciones.

El dinero se depositó inicialmente en una cuenta bancaria en Catar, bajo control estadounidense, pero a finales de enero el país norteamericano trasladó los fondos a una cuenta de Citibank, en Nueva York.

Entre el 3 de enero, fecha de la intervención militar estadounidense, y el 30 de septiembre, US$12.260 millones fueron depositados en la cuenta.

Según el informe, la mayor parte del dinero fue transferido a Venezuela poco después de ser depositado.

Pero al 30 de septiembre, fecha de cierre del período analizado, la cuenta todavía tenía un saldo de cerca de US$170 millones.

“Todos los fondos y los ingresos procedentes de los recursos naturales administrados bajo este programa constituyen activos soberanos de la República Bolivariana de Venezuela, mantenidos y gestionados exclusivamente en beneficio del pueblo venezolano”, señala el documento.

El informe también afirma que las transacciones autorizadas están sujetas a “múltiples niveles de control, que incluyen filtros para detectar posibles vínculos con organizaciones terroristas extranjeras, revisiones contra el blanqueo de capitales y procedimientos para verificar la identidad de los clientes”.

Según la versión del informe consultada por The New York Times, el primer medio que ofreció detalles sobre su contenido antes de que se hiciera público, la cuenta también generó alrededor de US$12 millones en intereses durante el periodo examinado.

El informe publicado por el Departamento de Estado y elaborado por la consultora KPMG no aclara qué ocurrió con esos intereses.

Críticas al mecanismo

El mismo día en que se hizo público el informe, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, afirmó que el 99% de los ingresos petroleros y mineros recibidos entre enero y noviembre —unos US$15.603 millones, según sus cifras— se destinó al pago de salarios del sector público y pensiones.

Asimismo, indicó que otros US$150,5 millones se utilizaron para cubrir gastos de funcionamiento del gobierno.

El denominado Programa de Transparencia Financiera de Venezuela ha generado cuestionamientos tanto dentro como fuera del país.

La oposición y antiguos funcionarios chavistas han criticado la gestión estadounidense de los recursos petroleros venezolanos y la han calificado como “neocolonial”.

En EE.UU., el mecanismo también ha recibido críticas.

En septiembre, los senadores demócratas Ron Wyden, Elizabeth Warren y Sheldon Whitehouse enviaron una carta al secretario del Tesoro, Scott Bessent, y al secretario de Estado, Marco Rubio, para exigir explicaciones sobre el destino de los ingresos petroleros venezolanos y las medidas adoptadas para evitar su desvío.

“Durante meses, los funcionarios no han explicado adónde ha ido ese dinero ni si se han implementado salvaguardas para evitar la malversación de fondos venezolanos o posibles actos de corrupción por parte de la Administración Trump, como destinarlos a personas influyentes por favoritismo político”, escribieron los senadores.

De acuerdo con el informe, la mayor parte de los ingresos petroleros transferidos a Venezuela se destinó a inyectar divisas en la economía del país mediante operaciones cambiarias con bancos comerciales, que permitieron distribuir los recursos entre particulares y empresas.

Unos US$133 millones se utilizaron para pagar directamente bienes y servicios que necesitaba el gobierno venezolano.

Una riqueza “robada”

Getty Images Venezuela sigue registrando la inflación más alta del mundo.

El gobierno de EE.UU. ha insistido en que antes de su intervención militar gran parte de los ingresos petroleros de Venezuela se perdía debido a la corrupción.

El 4 de enero, un día después de la captura del expresidente Nicolás Maduro, quien fue trasladado a Nueva York para enfrentar cargos de narcoterrorismo y posesión de armas, Rubio afirmó que toda la riqueza petrolera de Venezuela era “robada”.

“Va a parar a manos de oligarcas de todo el mundo y de Venezuela. Solo se beneficia un pequeño grupo de personas. El pueblo no se beneficia de ella”, añadió.

Desde inicios de este año, la producción petrolera de Venezuela ha aumentado cerca de un 40%, al pasar de 823.000 barriles diarios a 1,16 millones en octubre.

Sin embargo, los expertos advierten que mantener ese crecimiento será difícil sin inversiones de gran magnitud para recuperar una infraestructura deteriorada tras años de falta de mantenimiento y mala gestión.

Esta semana, ExxonMobil firmó un acuerdo preliminar con el gobierno venezolano y PDVSA para evaluar posibles proyectos petroleros, casi un año después de que su director ejecutivo, Darren Woods, calificara a la nación sudamericana como un lugar que no era viable para invertir, debido a la falta de garantías jurídicas y comerciales.

Se suma a otras grandes petroleras que han anunciado inversiones en Venezuela como la italiana Eni, la española Repsol y la británica Shell.

Aunque la producción petrolera ha aumentado, muchos venezolanos aseguran que ese crecimiento todavía no se ha traducido en una mejora de sus condiciones de vida.

El país sigue registrando la inflación más alta del mundo. El FMI proyecta que la inflación media de Venezuela alcanzará el 467,9% en 2026, una cifra que continuará golpeando el ya debilitado poder adquisitivo de los venezolanos.