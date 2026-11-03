El Banco Central del Paraguay interviene Ueno Bank, uno de los mayores bancos del país, dejando congelados los ahorros de miles de clientes

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El índice de solvencia del banco había caído por debajo del 50% exigido por la ley.

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Dos agentes apostados a la entrada de una oficina de Ueno Bank. En la puerta de cristal tras ellos se lee el nombre del banco.

Varios directivos de Ueno Bank fueron detenidos tras la intervención del banco. Juan Pablo Pino / EPA

El Banco Central de Paraguay ordenó este martes la intervención del banco digital Ueno Bank tras detectar que su índice de solvencia cayó por debajo del 50% del mínimo requerido, en una crisis que deja congelados fondos del Estado, jubilados y los ahorros de miles de clientes particulares.

La decisión, anunciada en la madrugada de este martes, fue adoptada por unanimidad por la junta directiva del banco central y desencadenó de inmediato el cierre total de los servicios de la entidad.

Usuarios reportaron que no podían operar a través de cajeros automáticos ni de la banca en línea.

“Procedimos al cierre de la entidad, por lo tanto, ni la aplicación, ni las tarjetas, ni ningún servicio de la entidad está activo a partir de la fecha”, confirmó Liana Caballero, integrante del Directorio del BCP, en una conferencia de prensa.

Ueno es uno de los principales bancos del país y, según sus propias cifras, tiene 3 millones de clientes, lo que equivale a un 60% de la población adulta de Paraguay, y gestiona más de US$800 millones de dinero público, lo que incluye alrededor de US$380 millones invertidos por el fondo estatal de pensiones Paraguay, el Instituto de Previsión Social.

Más información, en breve.

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