El Congreso de Paraguay debate el futuro del presidente Santiago Peña tras la crisis de Ueno Bank. Sigue las últimas noticias

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El Senado de Paraguay reanudó el juicio político al presidente Santiago Peña, quien fue convocado al Congreso para presentar su defensa este viernes. Sin embargo, Peña pidió una prórroga de 72 horas para preparar su alegato.

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  • El presidente de Paraguay, Santiago Peña, renunció este jueves en medio del escándalo de Ueno Bank.
  • La decisión llegó después de que legisladores de la oposición y de su propio partido impulsaran un juicio político para destituirlo.
  • El Congreso no aceptó la dimisión de Peña y lo convocó este viernes para que presente su alegato.
  • Ueno Bank, uno de los bancos más grandes de Paraguay, fue intervenido este martes por el Banco Central del país, congelando las cuentas de cerca de 3 millones de clientes y desatando protestas.

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