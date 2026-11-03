Elecciones en EE.UU.: empiezan a llegar los primeros resultados de unos comicios vistos como un referendo a Trump

El presidente Donald Trump afronta este martes unas elecciones legislativas que son vistas como un referendo a su gestión tras casi dos años de gobierno y que marcarán la segunda parte de su mandato.

Aunque su nombre no aparece en la boleta, la economía, los altos precios y la guerra en Irán están entre las preocupaciones del electorado estadounidense a la hora de renovar los 435 puestos de la Cámara de Representantes y un tercio de los 100 escaños del Senado.

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Los republicanos de Trump controlan ambas cámaras y los demócratas aspiran a recuperar el control de una o de las dos y desafiar así las políticas del presidente los dos últimos años de su gobierno.

Los comicios llegan en un momento en el que el nivel de popularidad de Trump está por debajo del 38% y en el que el 75% de los estadounidenses tiene una opinión negativa sobre el estado de la economía.

Normalmente, además, las elecciones de mitad de mandato suelen resultar negativas para el partido en el poder.

Trump regresó a la Casa Blanca tras su contundente victoria electoral de 2024, y contaba con unos índices de aprobación sólidos que reflejaban ese impulso.

Ahora, con la guerra con Irán prolongándose y afectando el bolsillo de muchos estadounidenses, los índices de aprobación de Trump han caído.

El precio de un galón de diésel, que era de US$3,75 antes de que comenzara la guerra en febrero, alcanzó un máximo histórico de US$6,52 en septiembre.

La inflación también ha aumentado, pasando del 3% cuando Trump asumió el cargo al 3,7% actual, y los economistas estiman que sería más baja de no ser por su amplio régimen de aranceles globales.

“Lugares donde el presidente Trump ganó por 10, 12 o 15 puntos hace apenas dos años en las elecciones presidenciales son ahora estados donde los demócratas tienen una posibilidad muy real de conquistar un escaño en el Senado”, dijo Stephen Hawkins, director de investigación en la encuestadora More in Common.

Muchos votantes republicanos están enojados con el presidente, pero no tanto como para votar por un demócrata.

Sería un error asumir que los bajos índices de aprobación de Trump se traducen automáticamente en un aumento de la popularidad del otro partido.

Aquí te mostramos las principales claves de la noche electoral en EE.UU.