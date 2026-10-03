En fotos: las multitudinarias protestas en España contra la crisis de la vivienda

Miles de personas han salido a las calles en toda España para exigir una mayor protección para los inquilinos después de que el gobierno no lograra aprobar el viernes en el Parlamento una legislación de emergencia para atajar la crisis de vivienda que atraviesa el país.

El sábado estaban previstas unas 50 marchas en ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia, Málaga, Santiago de Compostela, Zaragoza, A Coruña, Alicante, Santander, Las Palmas de Gran Canaria y otras más.

“Hay mucha rabia en las calles”, declaró un portavoz del Sindicato de Inquilinos de Valencia, donde la manifestación ha terminado con enfrentamientos entre algunos manifestantes y la policía en la ciudad.

Las medidas presentadas el viernes por el gobierno de coalición de izquierdas de Pedro Sánchez se produjeron tras la indignación pública por el desalojo de su vivienda de Maricarmen Abascal, una mujer de 87 años, después de que no pudiera afrontar un fuerte aumento del alquiler.

Aunque días después se llegó a un acuerdo con la empresa propietaria del inmueble para que la jubilada pueda regresar a su casa, el caso desencadenó protestas en toda España, en las que los manifestantes exigen alquileres más bajos, el fin de los desalojos y la prohibición de que los fondos de inversión —o “fondos buitre”, como se les conoce en el país— compren propiedades.

La derrota sufrida por Sánchez el viernes en el Congreso aumenta las especulaciones sobre una eventual convocatoria a elecciones generales anticipadas. Los comicios deben celebrarse a más tardar el próximo verano boreal.

Pablo Blazquez Dominguez/Getty Images Madrid fue recorrida por cuatro movilizaciones que terminaron en el centro de la ciudad.

EPA/Shutterstock Los organizadores de las movilizaciones advirtieron que estaban organizando una huelga general.

¿Anticipo de una huelga general?

Una de las mayores manifestaciones ha tenido lugar en Madrid. Según los organizadores, alrededor de unas 500.000 personas han participado en la protesta, mientras que la Delegación del Gobierno rebajó la cifra a unas 70.000.

Cuatro movilizaciones han recorrido las calles y avenidas de la capital española bajo el lema “hacia la huelga general”.

Desde el Sindicato de Inquilinas de Madrid afirmaron que, si bien las medidas propuestas por el gobierno eran insuficientes, su rechazo por los diputados “agrava la crisis de la vivienda que está costando la vida a la clase trabajadora”; y, por ello, amenazaron con una huelga general.

“Para conseguir acabar desde abajo con el negocio de la vivienda queremos rescatar esa herramienta histórica que siempre hemos utilizado la gente trabajadora para transformar la realidad: la huelga general”, declaró Valeria Racu, portavoz de la organización.

“Es gracias a la huelga general que tenemos jornadas laborales, que tenemos sufragio universal y va a ser gracias a la huelga general que vamos a expulsar al rentismo, a la especulación y a la inversión inmobiliaria y a los fondos buitres de este país”, remató a los medios locales.

Racu aseguró que ya se ha puesto en contacto con los grandes sindicatos del país, la Unión General de Trabajadores (UGT) y Comisiones Obreras (CC.OO.), para organizar el paro.

Si finalmente se convoca, sería la primera huelga general celebrada en el país desde 2012.

Marcos del Mazo/LightRocket via Getty Images Los ciudadanos reclaman de las autoridades que les garanticen el derecho constitucional a un techo.

Muchos de los manifestantes han salido desde la Puerta del Sol, donde desde hace días decenas de personas se mantienen acampando.

“No estamos aquí por placer ni comodidad. Estamos aquí por convicción”, le dijo David, uno de los acampados, a la estatal RTVE.

Por su parte, Marcos Sainz, un bibliotecario de 26 años, declaró a la agencia de noticias AFP que antes compartía un piso de dos habitaciones con amigos, pagando 900 euros (US$1.013) al mes de alquiler. Hoy en día, según él, un piso de una habitación suele costar 1.000 euros (US$1.125).

Sainz afirmó que seguiría protestando contra los incrementos de los alquileres “hasta que alguien se atreva a regularlo todo”, pues de lo contrario “todos tendremos que irnos de Madrid”.

Mientras las movilizaciones en Madrid se desarrollaron sin incidentes, al sur, en la ciudad de Valencia, las fotografías mostraron a manifestantes enfrentándose a agentes de policía cerca del Palau de les Arts Reina Sofía, el cual acogía en ese momento una cumbre inmobiliaria.

Varios manifestantes retiraron las barricadas y arrojaron objetos a los agentes, quienes respondieron con balas de goma y gases lacrimógenos, según informaron medios españoles.

La cadena pública RTVE indicó que nueve policías resultaron heridos y cinco personas fueron arrestadas.

Por su parte, en Barcelona las intensas lluvias que azotan a la ciudad forzaron a aplazar las movilizaciones ciudadanas.

EPA/Shuttershock Cinco personas fueron detenidas y nueve agentes resultaron heridos en los enfrentamientos registraron en Valencia.

Qué se rechazó

La legislación rechazada por el Congreso el viernes estaba dividida en dos decretos.

El primer decreto incluía la suspensión de los desalojos de los inquilinos vulnerables hasta 2030, una prórroga de dos años para los contratos de alquiler que vencían antes de 2028, aumentos de impuestos para los apartamentos turísticos y una restricción a la compra de propiedades residenciales por parte de los llamados “fondos buitre”.

El segundo texto, por su parte, incluía la renovación automática de los contratos de alquiler, una importante demanda de muchos miembros de la izquierda y del Sindicato de Inquilinos.

Los diputados rechazaron el primer decreto por 178 votos contra 172 y votaron en contra del segundo por 184 votos contra 166.

Antes de la votación, el conservador Partido Popular (PP) y el ultraderechista Vox ya habían anunciado que votarían en contra de ambas iniciativas, dejando al gobierno minoritario a merced del apoyo de los partidos nacionalistas más pequeños de Cataluña y el País Vasco.

Sin embargo, en vísperas de la sesión parlamentaria, el partido de centroderecha independentista Junts per Catalunya (JxCat) ya había manifestado su oposición, condenando la iniciativa al fracaso.

La coalición gobernante de Sánchez elaboró apresuradamente los decretos ley en un intento por apaciguar las protestas desencadenadas por el caso de Maricarmen Abascal.

Diego Radames/Anadolu via Getty Images Uno de los elementos distintivos de estas protestas es que los manifestantes levantan las llaves de sus casas como símbolo de su reivindicación.

Matias Chiofalo/Europa Press via Getty Images Los manifestantes reclaman medidas para evitar que los alquileres, así como los precios de la viviendas sigan subiendo.

El Banco de España estima que el país tiene un déficit de más de 700.000 viviendas y recientemente advirtió que esta cifra podría elevarse al millón en los próximos dos años si no se toman medidas.

Los precios de la vivienda han aumentado un 12,2% en el último año, según las cifras correspondientes al segundo trimestre de 2026 del Instituto Nacional de Estadística (INE).

La escasez de viviendas de alquiler provocó que su costo aumentara un 8,5% en 2025, según la inmobiliaria Idealista, y solo en Madrid se registró un incremento del 9,7% en los alquileres.

Según el informe, Barcelona y Madrid son las ciudades más caras de España para alquilar una vivienda, con un precio de 23,80 euros por metro cuadrado y 22,70 euros por metro cuadrado respectivamente.

*con información de Ella Kipling y Juan Francisco Alonso.

Este artículo fue escrito originalmente en inglés y usamos una herramienta de inteligencia artificial para traducirlo. Un periodista de la BBC revisó el texto antes de su publicación. Más información sobre cómo usamos IA.