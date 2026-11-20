Una cumbre para replantear las relaciones entre Reino Unido y la Unión Europea tras el Brexit.

Eso ocurrió este viernes en un encuentro celebrado en Bruselas en el que Reino Unido y la Unión Europea acordaron un nuevo convenio que cubre las exportaciones de alimentos, la movilidad de los jóvenes y las emisiones de carbono.

Se trata de un relanzamiento de los vínculos que ocurre 10 años después de que los británicos se salieran del bloque.

El primer ministro británico, Andy Burnham, lo calificó como “un momento histórico” y señaló que la gente en Reino Unido quiere un acuerdo con la UE que sea mejor que el “Brexit duro” que resultó.

Dijo que el convenio ayudará a las personas a las que les preocupa “el costo de la compra semanal”.

En una conferencia de prensa conjunta, Burnham, el presidente del Consejo Europeo, António Costa, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ofrecieron información sobre las tres secciones principales del nuevo pacto.

De acuerdo con Costa, la UE sigue abierta a la “relación más estrecha posible” con Reino Unido. El líder europeo recalcó que la guerra en Ucrania es uno de los mayores desafíos a los que se enfrenta el bloque.

En materia de alimentos, Von der Leyen calificó como “un gran éxito” el acuerdo que busca eliminar la mayoría de los controles sobre las exportaciones de alimentos británicos a cambio de que Reino Unido siga algunas regulaciones de la UE.

Sobre la movilidad juvenil, se confirmó que 100.000 jóvenes podrán pasar tiempo en “los demás países” para trabajar, hacer voluntariados, estudiar o viajar.

Von der Leyen indicó que han concluido las negociaciones para vincular los mercados de carbono a la reducción de emisiones y añadió que esto reducirá una “sobredependencia de los combustibles fósiles importados”.

La UE y Reino Unido también llegaron a un acuerdo sobre migración —denominado “Plan de Acción del Canal de la Mancha” — que busca reducir los cruces por esta vía.

Burnham dijo que el acuerdo inyectaría un impulso de US$22.000 millones a la economía británica y añadiría hasta un 0,5% al PIB de Reino Unido.

El líder lo calificó como la “mayor medida de crecimiento individual que podríamos adoptar en este parlamento”.

Reacciones

Tras la cumbre, la líder del partido Conservador británico, Kemi Badenoch, dijo que el nuevo acuerdo entre Reino Unido y la UE “no es justo” y que su partido “buscará modificarlo” en el Parlamento.

En declaraciones a los periodistas, añadió que “el acuerdo de Andy Burnham no aborda ninguno de los problemas que tiene el país en este momento”.

“Está bastante claro que él vio esto como una oportunidad para hacer más concesiones a la Unión Europea, pero, sencillamente, no considero que este acuerdo sea justo”, señaló Badenoch.

“No me parece justo porque va a provocar un aumento en las facturas de energía. Tampoco me parece justo porque implica que vendrán más jóvenes a competir con nuestros propios jóvenes, quienes ya tienen dificultades para encontrar empleo.

“No me parece justo que nuestros agricultores deban someterse a normas establecidas por personas a las que no han elegido democráticamente.

“En resumen, mi opinión es que esto no es justo”, insistió.

Mientras tanto, el líder de Reform UK, Nigel Farage -que también fue uno de los impulsores del Brexit- señaló que el nuevo acuerdo supondrá “una carga burocrática mucho mayor para las empresas británicas”.

Ed Davey, líder del partido Liberal Demócrata, dijo que el país necesita “un acuerdo totalmente nuevo que realmente funcione para Reino Unido, y que lo haga pronto”.

Para Davey, el primer ministro británico “ha generado esperanzas en todos”, pero sostuvo que “todo este replanteamiento del Brexit se reduce, en realidad, a terminar los ajustes que Keir Starmer introdujo en el fallido acuerdo de Boris Johnson”.

“Un Programa de Movilidad Juvenil es un gran paso adelante, pero no es ni de lejos suficiente”, añadió.

Un tema pendiente

El primer ministro británico indicó que es “un buen día para Reino Unido” y también para Europa.

Sin embargo, un punto complejo quedó pendiente: la reducción de las tasas universitarias para los estudiantes europeos en Reino Unido, de modo que paguen lo mismo que los estudiantes británicos.

Se trata de un antiguo reclamo de la UE.

Getty Images

Las conversaciones sobre este tema continuarán durante los próximos seis meses.

A pesar de esta disputa aún sin resolver, Burnham insistió en que el “acuerdo” para reconducir la relación con la UE “ya está hecho”.

Von der Leyen señaló que el asunto de las tasas universitarias es “una cuestión aparte”.

Ambas partes aseguran que Reino Unido y la UE encontrarán una solución.

El Russell Group, que representa a 24 universidades destacadas de Reino Unido, sostuvo que “cualquier reducción en las tasas académicas para los estudiantes de la UE presionaría las plazas disponibles para los estudiantes británicos y restaría recursos económicos a la educación superior en Reino Unido”.

Hollie Chandler, directora de política estratégica del grupo, indicó que los vínculos en materia de educación e investigación con la UE son “extremadamente importantes”, y añadió que tanto el gobierno británico como la UE son conscientes de estos riesgos y han “acordado tomarse el tiempo necesario para analizar a fondo las consecuencias imprevistas antes de adoptar cualquier decisión definitiva”.

Múltiples factores

De acuerdo con Burnham, el acuerdo, que eliminará trámites administrativos para los exportadores británicos de productos alimentarios a cambio de cumplir con determinadas normas de la Unión Europea, reducirá los costos de los alimentos.

Sin embargo, los expertos consultados por BBC Verify señalan que un acuerdo de este tipo reduciría ciertas presiones sobre los costos, pero no supondría necesariamente una reducción de los precios en las cajas registradoras de los supermercados.

Además, cabe destacar que el acuerdo solo entrará en vigor a partir de marzo de 2028.

Expertos señalaron que otros factores -entre ellos el aumento de los costos energéticos, los conflictos globales, las condiciones meteorológicas extremas y las subidas de impuestos- tienen un mayor impacto en los precios de los supermercados.

Las organizaciones agrícolas y del ámbito rural, por su parte, reaccionaron de forma dispar ante el acuerdo agroalimentario, el cual reduce los costosos controles fronterizos para las exportaciones de Reino Unido, pero, a su vez, exige que el país se ajuste a las normativas de la UE sobre el uso de pesticidas.