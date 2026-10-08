La Casa Blanca acusa a Microsoft de hacer fraude con las visas H1B para contratar profesionales extranjeros

La Casa Blanca le prohibió a Microsoft y a otras empresas tecnológicas acceder a un tradicional programa de visados para contratar trabajadores extranjeros cualificados.

El vicepresidente JD Vance acusó este jueves a las compañías de cometer fraude mediante el uso del programa de visas H1B y de un proceso relacionado para que los trabajadores extranjeros se conviertan en residentes permanentes de Estados Unidos.

Vance afirmó que Microsoft, una de las empresas más valiosas del país, ha estado reemplazando de facto a los trabajadores estadounidenses con “trabajadores extranjeros en régimen de servidumbre”.

Microsoft dijo, por su parte, que la mayoría de las visas H1B solicitadas durante el último año fiscal eran para trabajadores que ya estaban en la empresa y a quienes se les paga lo mismo que a un empleado local.

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“Ninguna empresa en Estados Unidos ha abusado más de este sistema que Microsoft”, dijo Vance.

También formuló acusaciones similares contra Adobe, Cognizant, Infosys, Tata, Wipro, HCL y Capgemini.

El gobierno estadounidense no tramitará ninguna solicitud nueva o pendiente del Programa de Certificación Laboral Permanente (PERM) de Microsoft ni de las otras siete empresas, según declaró el secretario de Trabajo, Keith Sonderling.

Sonderling afirmó que empresas como Microsoft, así como las universidades estadounidenses, se han convertido en “fábricas de visados” que están “inundando” Estados Unidos con trabajadores extranjeros.

La BBC contactó a todas las empresas para conocer sus reacciones a dicha medida.

El número total de visas H1B, requisito previo para quienes deseen someterse al proceso PERM, está limitado a 85.000 por año.

Una portavoz de Microsoft declaró a la BBC que “la gran mayoría de los empleados de Microsoft en EE.UU. son estadounidenses”. La compañía emplea a más de 200.000 personas en todo el mundo.

Vance afirmó el jueves que Microsoft había despedido a unos 6.000 trabajadores y presentado 6.800 solicitudes de visa H1B durante el mismo período. Alegó que esto demostraba que la empresa utilizaba trabajadores extranjeros para reemplazar a los trabajadores locales y reducir sus salarios.

La portavoz de Microsoft afirmó que el 80% de las solicitudes de visa H1B que la compañía presentó durante el último año fiscal estaban relacionadas con empleados que ya trabajaban en Microsoft, no con nuevas contrataciones.

Añadió que a los trabajadores internacionales que Microsoft contrata a través del programa de visados H1B se les paga el mismo nivel de remuneración que recibiría un trabajador estadounidense.

Según Ellis, una empresa que ayuda a compañías tecnológicas en el proceso de contratación de trabajadores cualificados extranjeros, el salario promedio de un trabajador con visado H1B en Microsoft es de US$155.000.

“Esperamos poder proporcionar a la Administración información adicional”, dijo la portavoz de Microsoft.

Una medalla y varias acusaciones

Satya Nadella, el veterano director ejecutivo de Microsoft, estuvo el jueves en la Casa Blanca para recibir una nueva medalla a la innovación tecnológica de manos del presidente Donald Trump.

Al presentar a Nadella durante el evento, Trump dijo que la Casa Blanca se sentía “honrada” de otorgarle la medalla y que era “más que merecida”.

Otras figuras destacadas del sector tecnológico que recibieron medallas de manos de Trump fueron Elon Musk, Jensen Huang, Lisa Su, Sergey Brin y Michael Dell.

Nadella y la mayoría de los demás galardonados también estuvieron presentes en otros eventos recientes en la Casa Blanca, incluyendo un almuerzo sobre inteligencia artificial y una cena de estado en honor del presidente chino, Xi Jinping.

Sin embargo, Microsoft fue el blanco principal de las críticas de Vance.

“Nuestro mensaje a Microsoft es muy sencillo: son una gran empresa estadounidense, tienen que contratar a grandes trabajadores estadounidenses. No pueden despedir a trabajadores estadounidenses y luego reemplazarlos con trabajadores extranjeros en condiciones de servidumbre”, dijo Vance.

Explicó que su referencia a los trabajadores extranjeros de esa manera se debía a que, si fueran despedidos o cesados de la empresa que patrocinó su visa, “tendrían que abandonar” Estados Unidos.

Normalmente, en esas circunstancias, dicho trabajador dispone de un período de gracia de 60 días. El mes pasado, el gobierno estadounidense propuso eliminar por completo ese período de gracia.

Todas las grandes empresas tecnológicas de EE. UU. contratan trabajadores internacionales a través del programa de visas H1B, y lo han hecho durante muchos años, incluidas Amazon, Google, Meta, Apple, Nvidia y otras.

Ninguna de esas empresas fue mencionada en los comentarios que Vance hizo el jueves.

Durante décadas, el programa ha estado dirigido a trabajadores altamente cualificados o especializados que una empresa necesita, pero que no puede encontrar o contratar a nivel nacional.

El programa PERM es una vía para que dichos trabajadores se conviertan en residentes permanentes de los Estados Unidos, lo que a menudo conduce a una Green Card que les permitiría permanecer y trabajar en los EE. UU. de forma indefinida.

Durante el último año fiscal, el Departamento de Trabajo de Estados Unidos certificó más de 130.000 solicitudes PERM en diez categorías empresariales.

Este artículo fue escrito originalmente en inglés y usamos una herramienta de inteligencia artificial para traducirlo. Un periodista de la BBC revisó el texto antes de su publicación. Más información sobre cómo usamos IA.