La Reserva Federal de EE.UU. desafía a Trump y aumenta las tasas de interés por primera vez en 3 años: ¿qué consecuencias tendrá la medida?

Las tasas de interés en Estados Unidos han subido este miércoles por primera vez en más de tres años y podrían aumentar aún más en un intento por frenar el alza de los precios.

La Reserva Federal (Fed) elevó las tasas al rango de 3,75%-4% (desde el 3,5%-3,75%) en una decisión unánime, a pesar de la fuerte oposición del presidente Donald Trump, quien había pedido que se redujeran.

El presidente de la Fed, Kevin Warsh, afirmó que la medida se debió a que “la inflación es demasiado alta y lo ha sido durante demasiado tiempo”, añadiendo que se trataba de una decisión “seria” y “responsable”.

Sin embargo, Trump sostuvo que las tasas “deberían ser del 1% o menos, porque somos el mejor riesgo crediticio del mundo, con diferencia”.

Unas tasas de interés más altas encarecen el endeudamiento para quienes buscan obtener préstamos, hipotecas o tarjetas de crédito, pero pueden generar mejores rendimientos para los ahorros.

Durante una conferencia de prensa celebrada tras la decisión, Warsh señaló que, si bien existía “una actitud de optimismo” entre la cúpula de la Fed, la inflación seguía siendo un problema.

Al igual que muchos bancos centrales, la Fed tiene como objetivo mantener la inflación en un 2% o menos. Warsh destacó que la inflación en Estados Unidos se ha situado por encima de ese objetivo “durante más de cinco años”.

Esto ha contribuido a convertir la asequibilidad en una de las principales preocupaciones de los votantes estadounidenses, quienes han visto dispararse los precios del combustible debido al fuerte aumento del costo del petróleo desde el inicio de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán. Esta situación también ha elevado el costo de muchos bienes y servicios.

EPA Trump lleva tiempo pidiendo que bajen las tasas de interés.

Una cuestión de equilibrio

Si bien la Reserva Federal “no puede influir en ningún precio individual —ya sea el del petróleo o el de los alimentos en el supermercado”—, señaló Warsh, el banco central sí puede trabajar para evitar que los aumentos de precios se propaguen por toda la economía.

Añadió que la fortaleza del mercado laboral y de la economía en general permitía a la Reserva Federal mantener su enfoque en la estabilidad de precios, y que los sectores de menores ingresos serían los más beneficiados por una inflación más baja.

Los bancos centrales suelen subir las tasas de interés cuando la inflación es elevada para desincentivar el gasto y fomentar el ahorro, con la esperanza de reducir así el ritmo de aumento de los precios.

Sin embargo, se trata de una cuestión de equilibrio, ya que unas tasas más altas también pueden llevar a las empresas a posponer sus inversiones y perjudicar el crecimiento económico.

¿Qué efecto tendrá el aumento de las tasas de interés?

Cuando se confirmó su nombramiento, los legisladores demócratas habían dicho que Warsh sería una “marioneta” de Trump, y muchos observadores de la Reserva Federal esperaban que cumpliera con las insistentes exigencias de Trump de recortar las tasas de interés.

Trump había criticado duramente al predecesor de Warsh, Jerome Powell, por no reducirlas.

Al preguntarle este miércoles sobre el mensaje que la subida de tipos enviaba a Trump, Warsh soltó una risita antes de decir: “No tengo nada que comentar sobre una conversación con el presidente”.

Poco después, Trump escribió en las redes sociales: “¡BAJEN LOS TIPOS DE INTERÉS PARA LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, Y RÁPIDO!”.

Los demócratas del Congreso afirmaron que el aumento de las tasas encarecería los préstamos y que, en consecuencia, más estadounidenses se endeudarían.

“Esto hará que todo sea más caro”, declaró Chuck Schumer, líder demócrata del Senado. “Esto sucede porque Donald Trump no sabe gestionar la economía”, agregó.

El alza de la Reserva Federal representa el primer movimiento de tasas en cualquier dirección desde los recortes efectuados en diciembre de 2025. La última vez que se habían elevado fue en julio de 2023.

El incremento podría elevar las tasas hipotecarias para quienes compran viviendas y provocar que los estadounidenses paguen más por otros tipos de deuda.

Importantes bancos estadounidenses, como JP Morgan, KeyCorp y BNY, elevaron este miércoles su tasa preferencial de préstamo del 6,75% al 7%, lo que afectará a las tasas aplicadas a tarjetas de crédito y préstamos personales.

Los costos hipotecarios han aumentado durante el último año, aunque se mantienen por debajo de los máximos registrados en 2023. La tasa promedio para una hipoteca a tasa fija a 30 años se sitúa en el 6,76%, mientras que para una a 15 años es del 6,09%, según datos de Freddie Mac.

Muchos propietarios de viviendas en EE.UU. tienen hipotecas a tasa fija a 30 o 15 años, por lo que las variaciones en las tasas de interés no afectarán sus cuotas mensuales.

Sin embargo, unas tasas más altas podrían repercutir en quienes buscan obtener una nueva hipoteca o refinanciar la actual.

Getty Images Expertos prevén futuras subidas de las tasas de interés.

¿Qué pasará con las tasas de interés?

Warsh prefirió no expresar su opinión sobre la futura evolución de las tasas de la Fed, pero la mayoría de sus colegas responsables de la política monetaria señalaron que prevén nuevos aumentos antes de finalizar el año, situando las tasas en un rango de entre el 4% y el 4,25%.

Una ligera mayoría también señaló que las tasas podrían subir aún más, situándose en el rango del 4,25% al 4,5% el próximo año, antes de que comiencen los recortes en 2028 y 2029.

Las previsiones apuntan a una moderación del aumento de los precios en los próximos años; se espera que la inflación —el indicador utilizado para medir el costo de la vida— descienda de forma constante hasta alcanzar el objetivo de la Reserva Federal para 2029.

La Reserva Federal de EE.UU. no es el único organismo que se enfrenta al aumento de la inflación derivado del conflicto en Irán: el Banco Central Europeo subió los tipos la semana pasada y el Banco de Inglaterra tiene previsto tomar su propia decisión este jueves.