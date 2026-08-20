Lo que la exitosa salida a bolsa de la mayor empresa de robots humanoides del mundo revela sobre el liderazgo tecnológico de China

El mayor fabricante mundial de robots humanoides, Unitree Robotics, debutó el miércoles en la bolsa de Shanghái, y sus acciones cerraron su primer día de cotización con una subida de más del 460%.

Las acciones de la empresa china se ofrecieron a los inversores por US$22,36 cada una.

La muy esperada salida a bolsa en el Star Market, un mercado centrado en la tecnología y ampliamente conocido como el Nasdaq chino, marca un hito en los ambiciosos planes de Pekín para la industria robótica del país.

Esto se produce en un momento en que EE.UU. y China luchan por dominar el mercado mundial de robots y modelos de inteligencia artificial (IA) que los impulsan.

Si bien Unitree no es el primer fabricante chino de robots humanoides en cotizar en bolsa, su debut es el primero en China continental.

Los robots, como los equipos industriales automatizados y las aspiradoras inteligentes, ya se utilizan ampliamente en fábricas, almacenes y hogares.

Actualmente, la industria de la robótica humanoide está atrayendo enormes cantidades de inversión, ya que grandes empresas, como Tesla, BYD y Amazon, están desarrollando máquinas bípedas capaces de realizar tareas que normalmente llevan a cabo las personas.

¿Qué es Unitree?

Getty Images La compañía ofrece una variedad de robots androides.

Unitree, cuyo nombre oficial es Yushu Technology Co Ltd, fue fundada en 2016 y ahora desempeña un papel clave en las ambiciones de Pekín por desarrollar tecnología avanzada.

Se ha convertido en un líder de la industria robótica, vendiendo dispositivos que van desde sensores y brazos automatizados hasta máquinas de cuatro patas con apariencia humana.

La empresa entregó más de 5.500 robots humanoides el año pasado, mientras crece la demanda de esta tecnología.

Unitree es una de las pocas empresas del sector que obtiene beneficios, registrando una ganancia neta de US$41,3 millones en 2025.

Es un rival formidable para los desarrolladores estadounidenses, ya que produce robots con características similares pero a precios más bajos.

La empresa tiene su sede en Hangzhou, en el este de China. Esta región alberga una zona de gran auge para las empresas de robótica, que se han beneficiado de enormes inversiones gubernamentales.

Según el diario estatal China Daily, ese apoyo contribuyó a que el número de empresas chinas de robótica se triplicara con creces entre 2020 y 2024.

Future Publishing via Getty Images Tesla, la empresa de Elon Musk, está desarrollando un robot humanoide llamado Optimus.

Según Fei Qin, profesor asociado de la Universidad de Bath, en Inglaterra, los robots también se consideran una posible solución a los problemas que plantea el envejecimiento de la población china, que se prevé provoque una escasez de mano de obra en el país.

Pekín considera el sector de la robótica una “prioridad estratégica” en su búsqueda del liderazgo en tecnología avanzada, afirmó.

“Los robots son el punto de inflexión en el que la IA abandona la pantalla y entra en la economía”, en fábricas, hospitales y, potencialmente, en el hogar, añadió Qin.

Los robots estadounidenses suelen tener un software más fácil de usar, pero es difícil ignorar los precios más bajos que ofrecen los fabricantes chinos, afirmó Harold Soh, investigador de la Universidad Nacional de Singapur.

Los perros robot de Unitree tienen un precio inicial de US$2.700, una fracción del precio aproximado de US$70.000 del dispositivo de cuatro patas de Boston Dynamics, llamado Spot.

“No son exactamente comparables porque algunos de los perros de Unitree son mucho más pequeños”, dijo Soh. “Pero el precio sí que marca una gran diferencia”.

Unitree lleva vendiendo robots humanoides desde 2023, y su modelo G1, de tamaño infantil y con un precio de US$13.500, llegó al mercado al año siguiente.

Mientras tanto, los principales rivales estadounidenses, incluida Tesla, la empresa de Elon Musk, aún no han comenzado a entregar productos como su competencia china.

VCG via Getty Images La línea de perros robot de Unitree compite con sus rivales estadounidenses.

Los robots de Unitree han sido el centro de una enorme campaña de marketing previa a la salida a bolsa de la empresa.

Esta semana, sus robots compiten en los Juegos Mundiales de Robots Humanoides 2026 en Pekín.

El evento cuenta con cientos de equipos que compiten en pruebas como carreras y fútbol, así como en desafíos menos deportivos como abrir cajas y clasificar libros de biblioteca.

En febrero, los robots de Unitree captaron la atención del público y de los investigadores cuando los modelos G1 realizaron una exhibición de movimientos de artes marciales durante la Gala del Festival de Primavera de China.

La transmisión en directo mostró a los robots realizando una serie de movimientos “de una forma que nunca habíamos visto antes”, dijo el investigador de robótica David Hsu.

“Fue un indicio del auge de una industria”, añadió Hsu.

¿Un indicador clave para las empresas de robótica?

Getty Images Para muchos analistas, los robots de Unitree podrían ser el giro necesario para popularizar la industria.

Algunos expertos esperan que el debut bursátil de Unitree sirva como indicador del interés de los inversores por el sector de la robótica humanoide, un sector en rápido crecimiento.

La salida a bolsa ha brindado al público una oportunidad única de invertir en una empresa de robótica humanoide y podría sentar un precedente para otros fabricantes, afirmó Jack Pearson, de la firma de inversión RoboStrategy.

Según Pearson, esta inclusión en la bolsa también marca un “punto de inflexión” para la industria robótica china, ya que el éxito de Unitree se produce incluso cuando EE.UU. está restringiendo las importaciones de robots fabricados en el extranjero.

La salida a bolsa de Unitree se produce casi tres años después de que su rival chino, UBTech Robotics, de menor tamaño, cotizara en la bolsa de Hong Kong.

En julio de este año, UBTech atrajo la atención mundial cuando presentó lo que los medios estatales chinos describieron como robots “hiperrealistas” diseñados para ofrecer “apoyo emocional e interacción cotidiana”.

Se espera que otros fabricantes de robots, como Leju Robotics y AgiBot, sigan los pasos de UBTech y Unitree y salgan a bolsa en los próximos meses.

AFP via Getty Images UBTech presentó este año su línea de robots humanoides realistas.

Sin embargo, el optimismo en torno al sector surge a pesar de las dudas expresadas por algunos expertos sobre la demanda de robots para usos fuera de los entornos industriales y comerciales.

Según Soh, todavía faltan años para que los robots funcionen eficazmente en los hogares.

Según él, los desarrolladores deben abordar cuestiones como una mayor duración de la batería, la protección de la privacidad y la fiabilidad.

Inicialmente, el mercado estará dirigido a robots que se utilicen en lugares como fábricas y hospitales, añadió.

La rivalidad tecnológica entre China y EE.UU.

Los robots y la inteligencia artificial se han convertido en el último punto de conflicto en la rivalidad entre EE.UU. y China, ya que ambas naciones los consideran industrias de importancia estratégica.

En julio, la administración del presidente estadounidense Donald Trump anunció que prohibiría los nuevos robots humanoides y cuadrúpedos de fabricación china por motivos de seguridad nacional y para proteger la industria manufacturera estadounidense.

Pekín rechazó la medida, acusando a Washington de “politizar” las cuestiones comerciales.

EE.UU. también ha impuesto severas restricciones a otras tecnologías chinas, incluidos los modelos de IA y los coches eléctricos.

El dominio de China en la industria robótica pone de relieve un problema más amplio al que se enfrenta Washington a medida que las empresas chinas se integran cada vez más en la fabricación global, afirmó Christine Wan, del Instituto Peterson de Economía Internacional.

Según Wan, otros países podrían mostrarse reacios a reducir su dependencia de los proveedores chinos, ante el riesgo de perturbar la producción nacional.

Getty Images Las prohibiciones en EE.UU. a la importación de robots fabricados en el extranjero ha impedido su expansión en el país.

Hasta ahora, los robots occidentales no han tenido el mismo impacto en las fábricas ni en el mercado de consumo.

Boston Dynamics, una importante empresa estadounidense desarrolladora de robótica, ha anunciado que implementará máquinas con apariencia humana en las fábricas de la automotriz Hyundai en un plazo de dos años. La empresa surcoreana posee una participación mayoritaria en Boston Dynamics.

Otras empresas estadounidenses, como Amazon y Tesla, también han anunciado planes para utilizar robots humanoides en sus operaciones.

A principios de este año, la empresa de Musk anunció que utilizaría su planta de fabricación en California, donde se producían los automóviles Model S y X, para fabricar su línea de robots humanoides Optimus.

Amazon, que probó el uso de robots humanoides en sus almacenes en 2023, declaró a la BBC que continúa su investigación sobre la robótica de próxima generación.

La BBC también se ha puesto en contacto con Tesla y Boston Dynamics para recabar comentarios sobre sus planes para crear robots humanoides.

Una cosa está clara, dijo Hsu: “EE.UU. ha perdido su liderazgo en robótica”.

“Ya no oímos hablar de empresas de robótica estadounidenses en las noticias. Son las empresas chinas de robótica las que acaparan los titulares hoy en día”, añadió.

“Han reemplazado a Estados Unidos como los chicos populares del barrio.”

Este artículo fue escrito originalmente en inglés y usamos una herramienta de inteligencia artificial para traducirlo. Un periodista de la BBC revisó el texto antes de su publicación. Más información sobre cómo usamos IA.

BBC

Descarga la nueva app del BBC World Service. Elige BBC News Mundo y recibe alertas de noticias, documentales y análisis, todo en un solo lugar. Importante: la nueva aplicación no está disponible en Reino Unido ni Estados Unidos.

También puedes seguirnos en YouTube, Instagram, TikTok, Facebook, X y en nuestro canal de WhatsApp.

Y no olvides suscribirte aquí a nuestro newsletter para recibir cada viernes una selección especial de nuestro mejor contenido.