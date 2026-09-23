“Metimos la pata”: la enorme compensación que tendrá que desembolsar DoorDash tras admitir que pagó menos de lo debido a sus repartidores en Nueva York

La empresa DoorDash acordó pagar una compensación de US$131,5 millones a una agencia reguladora de la ciudad de Nueva York después de que el gigante de las entregas de comida admitiera que no pagó correctamente o a tiempo a miles de trabajadores.

“En pocas palabras, metimos la pata”, dijo DoorDash. “Nuestros fallos significaron que algunos repartidores de DoorDash recibieron pagos inferiores a los que les correspondían o los recibieron con retraso”.

El acuerdo con el Departamento de Protección al Consumidor y al Trabajador de la ciudad se produce tras una investigación sobre infracciones salariales.

Una parte importante de la compensación está relacionada con la forma en que DoorDash calcula el pago por el tiempo que los repartidores pasan esperando pedidos.

El acuerdo representa un nuevo capítulo en la disputa continua entre las llamadas plataformas de la economía colaborativa (gig economy, en inglés) y las autoridades municipales.

Empresas como Uber Eats y Grubhub han chocado repetidamente con los funcionarios de la ciudad por cuestiones relacionadas con las propinas, los salarios mínimos y los requisitos de intercambio de datos.

La mayor parte de la compensación de DoorDash, unos US$83 millones, está destinada a resolver un desacuerdo sobre cómo calcular el pago por el tiempo que los trabajadores permanecen conectados a la aplicación entre una entrega y otra.

Tipo de remuneración

La remuneración por el tiempo de inactividad entre pedidos es uno de los principales puntos de conflicto en el sector.

Tradicionalmente, las aplicaciones solo pagaban a los repartidores durante las entregas activas, pero la normativa de Nueva York exige compensar todo el tiempo que permanecen conectados a la aplicación.

DoorDash, con sede en San Francisco, atribuyó la situación a los “complejos” cambios en el salario mínimo del estado de Nueva York introducidos en 2023.

Bajo la histórica norma de salario mínimo para los trabajadores de reparto que operan mediante aplicaciones, los sueldos varían según el condado, las propinas y el número de personas empleadas por la empresa.

DoorDash también señaló que fallos técnicos y las rutas de entrega con múltiples paradas provocaron que la empresa pagara menos de lo debido a algunos repartidores o retrasara sus salarios.

La compañía afirmó: “Aunque estos errores no fueron intencionales, eso no significa que sean aceptables”.

DoorDash aseguró que los trabajadores locales ganan, en promedio, alrededor de US$30 por cada hora activa de trabajo. También indicó que ya corrigió los errores de software responsables de los problemas.

La empresa señaló que los fallos afectaron a aproximadamente 264.000 trabajadores, aunque insistió en que los problemas impactaron a menos del 1% de todas las transacciones realizadas localmente.

Errores sistémicos provocaron que unos US$6,6 millones en salarios nunca llegaran a los repartidores, mientras que otros US$5,7 millones se pagaron con días o incluso semanas de retraso.

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