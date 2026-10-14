Por qué las exportaciones de EE.UU. a Cuba alcanzaron un récord mientras Trump ejerce máxima presión sobre la isla

En medio de la intensificación de las sanciones económicas de Washington a Cuba, las exportaciones estadounidenses a la isla -incluido el combustible- alcanzaron niveles récord este año, convirtiendo a Estados Unidos en el principal proveedor de la isla.

En agosto, los envíos subieron hasta marcar un récord mensual de US$202 millones, mientras que el acumulado de los primeros ocho meses escaló a la histórica suma de US$876 millones, la más alta registrada en cualquier año, según los datos de la Oficina del Censo de Estados Unidos.

El veloz aumento de las exportaciones ha ocurrido en paralelo a las restricciones impuestas este año por el gobierno de Donald Trump, dirigidas a los suministros de petróleo extranjeros (no estadounidenses) destinados a la isla, a los principales inversores extranjeros en el país y a figuras y entidades clave de la jerarquía política y militar gobernante de Cuba.

Según el gobierno de EE.UU., el endurecimiento de las sanciones -que ya ha provocado la salida de la isla de importantes inversores españoles y canadienses- busca forzar un cambio en el liderazgo cubano, en el sistema comunista de partido único y en la economía centralizada.

Aunque la alta jerarquía política cubana mantiene su liderazgo, las reglas económicas que por años parecían intocables, comenzaron a cambiar a mayor velocidad ante la campaña de “máxima presión” aplicada por Washington sobre la isla.

A mediados de junio, el gobierno cubano anunció un paquete de 176 medidas de liberalización, que afectan a casi todos los sectores de la economía, incluidos la energía, la agricultura y el comercio exterior, con el foco puesto en facilitar el desarrollo del sector privado y la inversión extranjera directa.

El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, atribuyó los problemas de la isla al embargo económico de EE.UU. y a las amplias sanciones impuestas por Washington que han ahuyentado a las empresas extranjeras. “La realidad nos impone cambios urgentes y necesarios”, afirmó.

La mayor parte de la población cubana padece una escasez de productos básicos de primera necesidad, no consigue alimentos de manera regular, tiene que vivir bajo constantes apagones que se extienden por varias horas al día y reclaman por la falta de medicamentos básicos para sobrevivir. Tampoco hay suficiente combustible en la isla para mantener en funcionamiento las actividades productivas que mueven el engranaje de la economía local.

Dado que la isla casi no produce los productos que requiere para su normal funcionamiento y que el cerco comercial establecido por el gobierno de Trump ha aumentado su aislamiento, las exportaciones estadounidenses se han vuelto cada vez más indispensables.

Combustibles: primer lugar del ránking

Pese a que el embargo comercial impuesto por EE.UU. hace más de 60 años aún está vigente, Washington permite la exportación de ciertos productos a través de licencias y excepciones autorizadas, creadas con la idea de fomentar el comercio con el sector privado de la isla.

Este mecanismo ha permitido el gran incremento de los envíos a la isla a través de un sistema comercial que ha reforzado la dependencia del país caribeño de los suministros estadounidenses.

Muchos residentes de la isla dependen de los envíos regulares de dinero y de productos por parte de familiares que viven principalmente en EE.UU. Estos envíos han existido durante años y han creado una especie de red de seguridad económica y social para una gran porción de la población cubana.

La mayor parte de las exportaciones de EE.UU. a Cuba en lo que va de este año fueron combustibles (más de un tercio del total en agosto), seguidos por artículos exportados bajo la categoría de “clasificación especial”, considerados donaciones humanitarias de alimentos y medicinas.

Para agosto, los envíos de combustible desde EE.UU. a Cuba habían aumentado 210% en comparación con su nivel en enero del mismo año, marcando una tendencia ascendente sin precedentes.

Las carnes ocuparon el tercer lugar en el ránking de exportaciones, mientras los vehículos quedaron en el cuarto. Con montos de menor magnitud les siguen los productos lácteos y maquinaria eléctrica. El resto de los suministros enviados a Cuba están divididos en pequeñas categorías que abarcan principalmente distintos tipos de alimentos, según los datos de la Oficina del Censo de Estados Unidos.

Así como han aumentado las exportaciones, también han crecido las dudas sobre quiénes se benefician del negocio.

El jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, ha insistido en que la exportación de combustible y la estrategia del gobierno ha sido “diseñada completamente para poner al sector privado y a los cubanos particulares -no vinculados al Gobierno ni a los militares- en una posición privilegiada”.

El problema, dicen algunos analistas como Jorge Piñón, investigador del Instituto de Energía de la Universidad de Texas en Austin, es que es muy difícil fiscalizar en el terreno que el combustible se quede exclusivamente en manos privadas.

“No tengo duda de que en todas esas transacciones el gobierno cubano está directa o indirectamente involucrado”, le dice a BBC Mundo, porque toda la infraestructura de almacenamiento y distribución del combustible pertenece al Estado.

AFP via Getty Images Los envíos de combustible lideran las exportaciones a la isla.

En julio, EE.UU. exportó a Cuba 3,2 millones de barriles de productos petrolíferos a Cuba, el mayor volumen mensual registrado por la Administración de Información Energética de Estados Unidos (EIA) y más de cuatro veces la cantidad contabilizada el mes anterior.

“Esos volúmenes tan altos son una sorpresa”, sostiene Ricardo Torres, profesor de la American University, en Washington DC. El aumento de todas las exportaciones dirigidas a Cuba, está generando una relación de dependencia comercial con Estados Unidos que favorece a los intereses de Washington, apunta.

“Le da una mayor influencia sobre Cuba”, dice en diálogo con BBC Mundo.

“La mayor privatización de la economía cubana”

Un portavoz del Departamento de Estado le dijo a BBC Mundo que el gobierno estadounidense está combatiendo la evasión de sanciones por parte del gobierno cubano. “Nuestra política hacia Cuba ya ha propiciado la mayor privatización de la economía cubana hasta la fecha”.

Los emprendedores privados cubanos, agregó, importan y venden combustible a otros actores privados, a organizaciones no gubernamentales humanitarias y a misiones diplomáticas. “Hemos puesto fin al monopolio del régimen sobre el combustible”, comentó.

AFP via Getty Images Existe un debate sobre quiénes se benefician con las exportaciones de combustible desde EE.UU. a la isla.

Sobre un potencial desvío de las exportaciones de combustible al gobierno cubano, el portavoz respondió que era una posibilidad. “No podemos descartar que se produzcan desvíos hacia personas o entidades vinculadas al régimen. Sin embargo, seguiremos combatiendo los intentos de este por eludir las sanciones”.

Fortalecer la relación con el sector privado cubano ha sido una de las claves de la postura estadounidense en los últimos meses.

La idea que resonaba a comienzos de año sobre una potencial intervención militar parece haber perdido tracción, en medio de otros asuntos internacionales que han dominado la agenda de la Casa Blanca -como la guerra en Irán- o las próximas elecciones de mitad de período del 3 de noviembre en las que se renueva parte del Congreso.

En este escenario, el propio Trump parece haber cambiado su retórica agresiva de principios de año, cuando decía que tendría el honor de “tomar Cuba”. En declaraciones hechas a fines de septiembre dijo que las partes llegarán a un acuerdo. “No creo que necesitemos a los militares”, agregó.

¿Presionar sin asfixiar?

En el frente económico, aunque Washington abrió la válvula para el flujo de exportaciones autorizadas a Cuba, recientemente prohibió a los bancos que operan en EE.UU. abrir o mantener cuentas para ciudadanos cubanos “que sean emprendedores independientes del sector privado” y amplió las restricciones a determinados tipos de transacciones bancarias que involucran a personas o entidades de la isla.

Getty Images Las donaciones humanitarias ocupan el segundo lugar de las exportaciones desde EE.UU., después del combustible.

Tras el anuncio, Díaz-Canel calificó las medidas como “acciones contra el sector privado cubano” que buscan “provocar el máximo sufrimiento a nuestro pueblo y limitar la puesta en marcha de las transformaciones económicas y sociales”.

Mientras sigue el pulso entre La Habana y Washington, muchos se preguntan cuál es realmente el plan de EE.UU.

Pascal Fletcher, analista de América Latina de BBC Monitoring, comenta que algunos análisis sugieren que el aumento de las exportaciones estadounidenses en medio de la intensificación de las sanciones, “podría formar parte de una estrategia general para presionar fuertemente a la isla sin llegar a asfixiarla por completo, con la esperanza de provocar descontento antigubernamental y reformas”.

Sin embargo, agrega, las autoridades de Washington saben que un corte total del suministro de combustible y alimentos conlleva el riesgo de provocar una repetición de las crisis de los “balseros” del pasado, que llevaron a miles de cubanos a huir por mar hacia las costas estadounidenses.

Otros sectores, han interpretado el aumento de las exportaciones estadounidenses como un intento de Washington de generar una dependencia económica de la isla respecto a su gran vecino del norte y abrir oportunidades de negocios para las empresas estadounidenses.

Esta potencial dependencia podría tal vez preparar el terreno para algún tipo de acuerdo estratégico de alto nivel, explica Fletcher. “La idea subyacente es que dicho acuerdo se alcanzaría con los sectores más reformistas de la isla y podría replicar los pactos establecidos por Trump con el actual gobierno de Venezuela”.

No obstante, advierte, tales posibilidades permanecen en el terreno de la especulación.

Getty Images Comida, vehículos y maquinaria forman parte de las exportaciones a la isla.

Gráficos por Laís Alegretti, del Equipo de periodismo visual de BBC News Mundo

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