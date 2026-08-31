Qué es la reserva estratégica de petróleo de EE.UU. y por qué está en su nivel más bajo desde 1983

Uno de los usos que Donald Trump quiere darle al crudo que su país obtendrá de Venezuela a partir de ahora es reabastecer la reserva estratégica de petróleo de EE.UU. (SPR, por sus siglas en inglés).

El domingo, apenas dos días después de haber anunciado “el mayor acuerdo petrolero de la historia” con el gobierno interino de Venezuela que preside Delcy Rodríguez, el mandatario estadounidense precisó que destinará crudo venezolano para la SPR, señalando que esta se encuentra “virtualmente vacía por culpa de su antecesor en la Casa Blanca”, Joe Biden.

Datos del Departamento de Energía de EE.UU. indican que, para el 21 de agosto pasado, la SPR contenía unos 298,7 millones de barriles, lo que equivale al 42% de su capacidad total estimada en 714 millones de barriles de crudo.

Se trata del nivel más bajo que ha registrado la SPR desde enero de 1983, cuando contenía 300 millones de barriles.

Gracias al acuerdo con Delcy Rodríguez, EE.UU. tendrá control mayoritario sobre yacimientos venezolanos que contienen unos 65.000 millones de barriles de petróleo.

Esa cifra equivale al 141% de las reservas probadas de crudo de EE.UU, que ascendían a 46.000 millones de barriles al cierre de 2024, según la Agencia de Información Energética de ese país.

Como “reservas probadas” se considera aquel petróleo que ha sido descubierto pero aún no ha sido explotado, sobre el cual se tiene una certeza razonable de que puede ser extraído de forma económicamente rentable mediante el uso de tecnologías ya existentes.

La reserva estratégica de petróleo, en cambio, contiene crudo que ya ha sido extraído y se encuentra almacenado.

Aquí te contamos qué es y a qué se debe su caída en EE.UU.

Combustible para emergencias

Getty Images La crisis del petróleo de 1973-1974 generó largas filas de autos esperando para cargar combustible, que se volvió escaso y caro.

La SPR es un enorme depósito de petróleo creado en la década de 1970 tras la crisis económica causada por el embargo petrolero que los países árabes impusieron a gobiernos occidentales por su apoyo a Israel durante la guerra de Yom Kippur (1973).

Como consecuencia de este cese en el flujo petrolero, los precios del crudo se cuadruplicaron para 1974 y hubo problemas de escasez de combustible en Estados Unidos.

La gente tuvo que hacer largas filas para llenar el tanque de combustible de sus autos.

El aumento del precio del petróleo también afectó con fuerza la industria estadounidense que había sido diseñada para funcionar con combustible barato.

Para evitar que en el futuro se presentaran situaciones similares, en 1975 se estableció la reserva estratégica con el fin de proteger a Estados Unidos de los vaivenes del mercado petrolero mundial y blindar al país de los problemas que puedan surgir en el abastecimiento de crudo.

La SPR cumplió esa función durante la guerra del Golfo en 1991 y luego del huracán Katrina de 2005, que al afectar a parte de la infraestructura energética estadounidense hizo que se usara el petróleo de la reserva estratégica para compensar la caída.

Sal y petróleo

Físicamente, el crudo de la SPR está almacenado en un sistema de 60 cavernas subterráneas perforadas en roca salina que se extienden desde Baton Rouge (Luisiana) hasta Freeport (Texas).

La sal es útil para proteger el crudo porque ambas sustancias no se mezclan, así que estos depósitos salinos son considerados como un almacén perfecto.

Según explica en su página web el Departamento de Energía, esté depósito fue pensado originalmente para contener al menos 750 millones de barriles de crudo, pero su diseño actual la permite guardar 714 millones de barriles.

A nivel del suelo no hay mucho que ver, simplemente algunas cabezas de pozos y tuberías.

Los ductos se extienden a lo largo de miles de metros por el subsuelo y a través de ellos se puede empujar agua a alta presión para extraer el petróleo por medio de un simple proceso de desplazamiento.

¿Por qué ha bajado su nivel?

Getty Images Tras la invasión rusa de Ucrania en 2022, Biden autorizó la liberación de 180 millones de barriles de crudo de la reserva estratégica de petróleo.

La SPR funciona como una suerte de depósito de emergencia del que las autoridades estadounidenses echan mano en situaciones de necesidad.

Así, además de haber liberado parte de su petróleo durante la guerra del Golfo en 1991 y luego del huracán Katrina de 2005, también fue usada con motivo de la guerra en Libia en 2011, para minimizar el impacto de la paralización de la producción petrolera en ese país en el mercado de combustibles.

Durante esos tres eventos, el uso de crudo de la SPR fue relativamente bajo en comparación con el volumen que tenía almacenado.

Así, por ejemplo, durante la guerra del Golfo de 1991, las autoridades estadounidenses autorizaron el retiro de unos 33,75 millones de barriles, aunque al final solamente fueron usados 17,3 millones de barriles.

En el caso del huracán Katrina se retiraron 20,8 millones de barriles, mientras que en la crisis de Libia, el volumen fue de 30,6 millones de barriles.

Los mayores retiros de crudo de la SPR han sido, con diferencia, los ocurridos en los últimos cuatro años, en especial los realizados como respuesta a la invasión rusa de Ucrania en 2022.

En marzo de ese año, el mercado petrolero entró en un periodo de turbulencia y el precio del petróleo escaló hasta los US$139 por barril, un incremento del 70% en comparación con un año antes.

Ante esa circunstancia, el gobierno de Joe Biden autorizó el uso de 180 millones de barriles de la SPR, el mayor retiro de la historia para intentar detener la escalada del precio del crudo.

En marzo de 2022, la SPR almacenaba 566 millones de barriles de crudo que para junio de 2023 se habían reducido a 347 millones, según datos oficiales del Departamento de Energía.

A partir de entonces, las autoridades estadounidenses empezaron un proceso paulatino de reabastecimiento de la SPR que para febrero de este año tenía almacenados 415 millones de barriles de crudo.

La guerra en Irán

Getty Images La guerra contra Irán, lanzada por EE.UU. e Israel, también ha obligado a liberar petróleo de la reserva estratégica de EE.UU.

El 28 de febrero de este año, Estados Unidos e Israel iniciaron la guerra contra Irán.

En respuesta, el gobierno iraní cerró el tráfico marítimo por el estrecho de Ormuz, por donde transita habitualmente el 20% del petróleo del mundo y un 20% del gas natural licuado que se exporta.

El cierre de este paso estratégico trastocó de nuevo el mercado petrolero mundial, por lo que muchos países optaron por echar mano de sus reservas estratégicas de crudo.

El pasado 11 de marzo la Agencia Internacional de Energía (IEA, por sus siglas en inglés) anunció que sus 32 miembros -entre ellos EE.UU.- habían acordado liberar 400 millones de barriles de crudo de sus reservas estratégicas, lo que constituye la mayor liberación coordinada de su historia.

La IEA es una organización formada por países industrializados creada en 1974 como respuesta a la crisis provocada por el boicot petrolero de los países árabes durante la guerra de Yom Kippur.

En el caso de EE.UU., la SPR almacenaba en febrero de este año – justo antes del inicio de la guerra contra Irán- 415 millones de barriles de crudo, volumen que se ha reducido hasta los 298 millones actuales en los últimos seis meses, lo que significa un descenso de 117 millones de barriles.

Trump anunció que el proceso de reabastecimiento de la SPR se iniciará “en breve” con crudo venezolano.

Sin embargo, las autoridades venezolanas todavía no han identificado públicamente ni los campos ni las empresas que se encargarán de explotarlos.

Según la prensa estadounidense, se espera que el secretario de Energía de EE.UU., Chris Wright, viaje esta semana a Venezuela para cerrar y anunciar algunos de los acuerdos.