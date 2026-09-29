Qué se sabe del Corredor Andes-Atlántico, el ambicioso proyecto con el que EE.UU. busca acceder a recursos estratégicos de Argentina (y competir con China)

En medio del ajetreo de la Asamblea General de Naciones Unidas la semana pasada, ocurrió un anuncio que pudo pasar inadvertido para algunos países, pero no para los dos involucrados, Argentina y Estados Unidos: la firma de un acuerdo de inversión cercano a los US$7.000 millones.

El convenio, llamado Corredor Andes-Atlántico, fue presentado por el canciller argentino, Pablo Quirno, y el subsecretario de Estado de EE.UU., Christopher Landau, en Washington.

Y servirá principalmente para mejorar la infraestructura vial, marítima y ferroviaria con el fin de optimizar la exportación de minerales, petróleo y gas del país sudamericano, según los detalles que otorgaron tanto Washington como los voceros del gobierno de Javier Milei.

Así, el ambicioso corredor buscará “facilitar la inversión pública y privada en transporte, energía e infraestructura digital” para consolidar a EE.UU. como “un socio fundamental en infraestructura e inversión para Argentina”, tal como señala el comunicado conjunto que siguió a la firma del acuerdo.

El anuncio , según analistas y expertos, no solo es un apoyo al presidente Javier Milei -en pleno año electoral-, sino también una forma de pelear por espacios productivos con China.

El comunicado añade: “Las exportaciones de minerales, petróleo y gas aumentarán a través de inversiones estadounidenses e inversiones respaldadas por los EE.UU. en ferrocarriles, vías navegables, puertos, oleoductos e infraestructura de generación y transmisión de energía, construidas sobre una base de tecnología confiable que busca garantizar una eficiencia óptima y máxima ciberseguridad”.

De acuerdo con distintos medios locales, la financiación estará a cargo del Banco de Importaciones y Exportaciones de EE.UU. (EXIM, por sus siglas en inglés), lo que significa que los fondos se destinarán especialmente a la compra de bienes y servicios estadounidenses, comenzando en 2027.

Y serán invertidos en un principio en mejorar la infraestructura terrestre que conecte a los yacimientos petroleros de Vaca Muerta, en el oeste del país, con los puertos comerciales argentinos.

“Es claro que, ante la inestabilidad que vemos en muchas zonas del mundo, EE.UU. está buscando una ruta segura para garantizar la oferta de este tipo de recursos naturales”, le explica a BBC Mundo Esteban Actis, investigador económico de la Universidad Nacional de Rosario.

Por otro lado, los analistas consideran que el acuerdo es un resguardo de cara a potenciales inversionistas interesados en el país del sur.

“Debido a los problemas de pago de Argentina en el pasado, lo que también se busca con este acuerdo es que, más allá de la inversión de dinero, haya una garantía de que el gobierno de EE.UU. respalda lo que pasa en Argentina en temas de energías y minerales”, añade Actis.

Pero tal vez el punto más llamativo de todo el acuerdo sea la mención a los yacimientos de litio y cobre en el norte del país, especialmente en la provincia de Jujuy.

“Es evidente que esta inversión tiene que ver con la idea de ir desplazando las inversiones chinas que ya están establecidas en el país respecto al litio y otros minerales”, señaló Actis.

Gas y petróleo, el primer objetivo

Durante la presentación del acuerdo Andes-Atlántico, tanto Quirno como Landau señalaron los principales puntos que entrarían en vigor en 2027.

El primero quedó claro: conectar el yacimiento de Vaca Muerta, ubicado en la región occidental de Mendoza y Neuquén y propiedad de la petrolera estatal YPF, con una salida al mundo y los mercados internacionales. Actualmente hay un proyecto, conocido como Argentina LNG, que pretende apoyar la extracción de cerca de 12 millones de toneladas de gas licuado cada año.

A este proyecto se habían unido inversiones italianas y de Emiratos Árabes Unidos cercanas a los US$21.000 millones, que se habían orientado a la construcción de infraestructura de extracción y unidades de licuefacción del gas.

Con el apoyo de Estados Unidos lo que se busca – de acuerdo a lo señalado no solo por ambos gobiernos sino por medios argentino como La Nación y Clarín- es acceder a suministros estadounidenses para mejorar la salida del producto a los mercados globales.

Citando al presidente de YPF, Horacio Marín, Quirno dijo que este proyecto podría generar hasta US$200.000 millones en exportaciones en los próximos 20 años, con un potencial de inversión de hasta US$100.000 millones.

“La idea principal es lograr que todo el potencial que tiene Vaca Muerta pueda ser aprovechado, pero sobre todo sin problemas de inversión o de financiamientos largos que pueden siempre detener este tipo de proyectos”, señala Actis.

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Esto va en sintonía con varios informes que señalan que, de no existir una inversión adecuada en la infraestructura, se podría producir una situación catalogado como de “cuello de botella”: mucha producción sin los canales adecuados para alcanzar los mercados internacionales.

De acuerdo con un estudio de BBVA Research de agosto de este año, se necesitan unos US$20.000 millones para poner a punto la infraestructura necesaria para la salida de hidrocarburos de esta zona del país.

Eso incluye la construcción de gasoductos, centros de procesamiento y los puntos que fueron señalados en el acuerdo del corredor Andes-Atlántico entre EE.UU. y Argentina.

Minerales críticos

El comunicado señala también que una parte de las inversiones están dirigidas hacia un sector específico: los minerales críticos. Especialmente, el litio y el cobre.

“Se intentará buscar oportunidades en el marco del Acuerdo Marco de Minerales Críticos EE.UU. -Argentina para respaldar la minería y el procesamiento de minerales críticos, avanzando en los compromisos para asegurar las cadenas de suministro y promover la diversificación de las cadenas de suministro globales”, señala el comunicado conjunto.

Argentina es el tercer país con mayores reservas de litio en el mundo, materia prima de las baterías para la industria automovilística de carros eléctricos, entre otros usos.

Actualmente el país tiene varios contratos con empresas chinas para la explotación de este mineral. De hecho, al canciller Quirno le preguntaron sobre el tema, especialmente si había alguna cláusula al respecto con los inversionistas chinos.

“No, no hay ninguna condicionalidad. La alianza estratégica con Washington no va en detrimento de la relación comercial de Argentina con China”, señaló Quirno ante la pregunta del canal de noticias TN.

Sin embargo, para los analistas es imposible esconder las intenciones de EE.UU. en la región.

Getty Images Los yacimientos de litio, uno de los más grandes del mundo, están en el noroeste de Argentina.

“Desde hace meses se escucha la respuesta que hacen muchos socios de EE.UU. cuando éste les reclama que dejen de recibir financiamiento e inversiones de China. ‘Ok y ¿qué ofrece Washington?’ Bueno, estos programas, estos corredores vienen a intentar cubrir ese vacío y que Estados Unidos comience a disputar con China en el mismo terreno”, señala Actis.

Mejoramiento digital

Otro punto que llama la atención en el documento firmado en Nueva York es el de las “aduanas digitales”.

Según establece, “se apoyará el uso de tecnología confiable y colaborar en la seguridad de plataformas y equipos de inspección aduanera”.

También explica que aunque la intención es poder ampliar la infraestructura y los proyectos de explotación minera de acuerdo a los estándares que se requieren, también es necesario aumentar las redes de asistencia eléctrica y tecnológica.

En este campo, el analista Enrique Carrier, experto en temas de tecnología y telecomunicaciones, señala que la intención es mejorar la red de fibra óptica que actualmente existe en Argentina.

Getty Images Actualmente China ya tiene varias inversiones en Argentina, especialmente en el tema de los minerales.

“Aunque es claro el beneficio que esta iniciativa tiene para los EE.UU., tanto en materia de acceso a recursos energéticos como mineros, Argentina también se beneficia, porque le permite abordar, aunque sea parcialmente, su déficit crónico de infraestructura en este tema”, explica Carrier en su newsletter de esta semana.

“Es una win-win situation que se da en el marco de las ‘relaciones carnales 2.0’ y que conviene capitalizar mientras duren los tiempos políticos favorables”, añade el experto en tecnología, en relación con los vínculos de su país con Estados Unidos.

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