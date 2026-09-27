Quién es el hombre más rico de África y por qué ahora quiere vender partes de su imperio

Aliko Dangote, la persona más rica de África, ha puesto en marcha la mayor venta de acciones de la historia del continente, sacando a cotizar al mercado este mes su refinería de petróleo en la bolsa de valores de Nigeria.

El multimillonario nigeriano ha denominado a la salida a bolsa la “OPV del pueblo” (oferta pública de venta del pueblo”), una frase destinada a presentar la venta como una oportunidad para que los ciudadanos posean parte de una empresa que muchos nigerianos ya consideran un activo nacional.

Según Reuters, si se venden los 4.100 millones de acciones disponibles, la empresa recaudará 2,15 billones de nairas nigerianas (US$1.600 millones) para ayudar a ampliar su refinería, que puede procesar unos 700.000 barriles de petróleo crudo al día.

El primer día de la venta de acciones, las aplicaciones de inversión colapsaron debido a la alta demanda.

Reuters Bamboo, la empresa que gestiona una de las herramientas de inversión más populares de Nigeria, colapsó tras la salida a bolsa de las acciones de Dangote.

El analista de asuntos públicos Jamil Ubah dijo que rara vez había visto a los nigerianos tan entusiasmados con el potencial de un negocio como este.

Pero los analistas advierten a los inversores que los precios de las acciones podrían subir o bajar.

“Deberían invertir en algo de lo que puedan prescindir durante los próximos tres, cuatro o cinco años”, declaró a la BBC el experto financiero Abdulrazak Ibrahim Fagge.

¿Qué sabemos de Aliko Dangote y de su promesa de ayudar a garantizar una mayor prosperidad e independencia económica para los africanos?

Getty Images Dangote, que proviene de una familia adinerada, mostró talento para los negocios desde niño.

¿Quién es Aliko Dangote?

A sus 69 años, Dangote es la persona más rica de África, según la revista Forbes, con una fortuna que superaba los US$51.500 millones el 20 de septiembre.

Dangote ha dominado los mercados nigerianos de cemento, azúcar, sal y fertilizantes durante décadas.

En 2024, su imperio representaba un tercio del valor de todas las empresas que cotizaban en la bolsa de valores de Nigeria.

A pesar de su éxito, en las entrevistas se muestra de carácter apacible y a menudo insiste en conducir su propio coche entre reuniones.

Cuando era estudiante, compraba dulces al por mayor, hacía arreglos para que otros niños los vendieran y se quedaba con una parte de sus ganancias.

Getty Images Las operaciones de Dangote abarcan múltiples industrias, incluyendo cemento, azúcar y sal.

La familia de su madre era adinerada, y su bisabuelo fue el hombre más rico de África Occidental cuando falleció.

“Proviene de una familia con una larga tradición empresarial”, declaró Lekan Sote, columnista del periódico nigeriano The Punch, al Servicio Mundial de la BBC.

Tras licenciarse en administración de empresas, Dangote inició su propio negocio de comercio de materias primas con un préstamo de 500.000 nairas (US$375). Fue un gran éxito y lo reembolsó en menos de seis meses.

En la actualidad, su cartera de negocios incluye a Dangote Cement, el mayor productor de cemento de África, y la refinería de petróleo Dangote, que comenzó a producir en 2024 y es una de las más grandes del mundo.

Getty Images Dangote pretende duplicar la capacidad de la refinería, que ya suministra más del 70% del consumo energético de Nigeria.

¿Qué busca?

La estrategia de Dangote se ha centrado en la llamada sustitución de importaciones, lo que significa que sus empresas producen bienes locales que Nigeria tradicionalmente ha comprado en el extranjero.

Varios países africanos se ven perjudicados por no poder procesar sus materias primas y, luego, tener que comprar los productos procesados elaborados a partir de ellas, lo que incrementa los costos.

Los gobiernos suelen subvencionar los precios.

Poder crear un producto final a nivel local reduciría la necesidad de ese tipo de apoyo.

Sin embargo, los críticos de la sustitución de importaciones argumentan que los controles a la competencia pueden provocar precios más altos e impulsar la inflación.

Nigeria es el mayor productor de petróleo de África, pero hasta la inauguración de la refinería de Dangote, la mayor parte del combustible del país se importaba debido a la falta de capacidad de refinación. Esto significaba que Nigeria tenía que comprar petróleo refinado a un precio elevado.

Actualmente, la refinería suministra más del 70% del consumo energético de Nigeria.

El folleto informativo de la oferta de acciones indica que Dangote tiene la intención de duplicar la capacidad de la refinería.

Bloomberg via Getty Images Aliko Dangote dijo que quería que todos los nigerianos participaran en la oferta de acciones.

Acusaciones de monopolio

La organización benéfica Oxfam denunció en 2024 que Dangote “tiene un ‘casi monopolio’ del cemento en Nigeria”.

“La expansión de su imperio en el sector petrolero ha generado preocupación por la posible creación de un nuevo monopolio privado”, dijo la organización.

Pero Lekan Sote afirma que algunos analistas creen que el multimillonario simplemente está cubriendo las carencias que el gobierno no ha abordado: “Sabe que el gobierno es lento. Cualquiera que sea lo suficientemente audaz, que pueda actuar con fuerza y estar presente en ese mercado, aprovechará la situación”.

En el podcast de la BBC de 2024 Good Bad Billionaire (Buen mal multimillonario), el editor de negocios de la BBC, Simon Jack, resumió varias críticas de la siguiente manera: “Monopolio es una palabra que ha surgido mucho. Compró monopolios estatales y dijo… ‘Podríamos fabricar hormigón aquí en África, en Nigeria, si impidiéramos las importaciones'”.

“Esa es sin duda una crítica que se le ha hecho”.

Getty Images Sote comenta que las afirmaciones de que la ampliación de la refinería traerá independencia económica a algunas partes de África podrían ser “exageradas”.

Dangote niega ser un monopolista:

“Hemos estado dispuestos a respaldar nuestras palabras con hechos, y a gran escala. Hemos visto el potencial del sector manufacturero en Nigeria y en el resto de África, y lo hemos aprovechado cuando otros no pudieron hacerlo”.

Según él, la ampliación de la refinería impulsará la independencia económica de la región. En agosto, declaró al programa Focus on Africa de la BBC que los planes tendrán un impacto enorme, ayudando a algunas naciones del continente a alcanzar la autosuficiencia energética.

“Garantiza que los países obtengan su propio producto. No van a vivir al día. La refinería está ahí, es para ellos”, dijo.

Sin embargo, Sote afirma que las afirmaciones de que la ampliación de la refinería traerá independencia económica a algunas partes de África son “probablemente exageradas”.

No obstante, dice que “esto podría conducir a precios más bajos debido a las economías de escala que se producirán cuando la capacidad de producción aumente”.

Puede que los nigerianos hayan ahorrado dinero gracias a la bajada del precio del combustible, pero algunos argumentan que la riqueza generada apenas ha llegado a la gente común.

Kingsley Moghalu, ex vicegobernador del Banco Central de Nigeria, escribió en el periódico nigeriano Premium Times en julio de 2025: “La riqueza de Dangote es personal. No ha enriquecido a los nigerianos en general de forma significativa”.

Pero, como empresario, se pregunta: “¿Es esa su responsabilidad?”.

En cambio, Microsoft y Google “no tienen permitido expulsar a sus competidores del mercado” debido a casos antimonopolio, escribe Moghalu.

“Lo que sucede, como en el caso de Nigeria y la mayoría de los países africanos, es que unos pocos se enriquecen, pero muchos viven en la pobreza”.

Reuters Los anuncios en los periódicos animaban a la gente a invertir en la refinería.

Entusiasmo junto con críticas

Los intentos declarados de la compañía de aumentar la autosuficiencia africana han contribuido a generar entusiasmo en torno a la venta de acciones, según explica al Servicio Mundial de la BBC Oluwasina Oluwaleke, contable y analista de inversiones.

“La nación lo apoya firmemente porque ve el impulso económico que supone la independencia, no solo para Nigeria, sino para África Occidental, para África en general”, añade.

Sin embargo, Simon Jack, de la BBC, dijo: “Ha habido acusaciones de que Dangote no hace lo suficiente por las personas de bajos ingresos en el norte de Nigeria y concentra su riqueza en el sur”.

Las empresas de Dangote han sido objeto de críticas por su impacto ambiental.

En 2020, se emprendieron acciones legales contra el grupo Dangote en nombre de personas que padecían problemas de salud que, según afirmaban, estaban relacionados con su industria cementera.

Dangote Cement pagó una indemnización de US$270.000 a las personas que viven en las inmediaciones de una planta.

Getty Images La demanda de los productos de la refinería se ha visto impulsada por las interrupciones en el suministro vinculadas a la guerra de Irán.

Una “oportunidad” para la gente común

Dangote ha declarado que quiere dar a los nigerianos de a pie la oportunidad de participar en el éxito de la refinería de petróleo y “democratizar la creación de riqueza”.

La compra mínima de acciones es de 5.525 nairas (US$4), un desembolso inferior al de muchas otras ofertas de títulos.

“Cada día, los nigerianos utilizan productos que dependen del petróleo refinado. Lo que hace que esta salida a bolsa sea única es que brinda a las personas la oportunidad no solo de consumir, sino también de participar como propietarios en el sistema industrial que impulsa la vida económica”, declaró Dangote, según informaron los medios nigerianos antes de la venta.

Oluwaleke afirma que las interrupciones en el suministro vinculadas a la guerra con Irán han aumentado la demanda de los productos de la refinería, lo que ha impulsado el interés por la venta de acciones: “Las redes sociales y los medios de comunicación se han inundado con la noticia”.

Sin embargo, algunos analistas son más cautelosos y creen que las acciones resultarán sobrevaloradas si los elevados beneficios actuales desaparecen, afirma.

Oluwasina Oluwaleke Según Oluwaleke, el interés de Dangote en la independencia económica africana ha contribuido al revuelo que ha generado la salida a bolsa.

Temor a perderse algo

Entre los inversores se encuentra Isah Salisu, quien declaró a BBC News Africa que retiró 50.000 nairas (US$37) de sus ahorros para invertir.

“Espero que mi pequeño capital algún día crezca mucho. No quiero perderme algo, ya que muchas personas que conozco también están invirtiendo”, dijo.

Por el contrario, el experto en economía Abdulrazak Ibrahim Fagge declaró a la BBC que el precio de las acciones podría caer, lo que significa que la gente podría perder parte de su dinero.

“Lo que los posibles compradores, especialmente los que compran por primera vez, deben saber es que no deben invertir todo su dinero, o el dinero que necesitarían en un par de meses”, advirtió.

Este artículo fue escrito originalmente en inglés y usamos una herramienta de inteligencia artificial para traducirlo. Un periodista de la BBC revisó el texto antes de su publicación. Más información sobre cómo usamos IA.