Quién es el líder político mejor pagado del mundo y por qué le subirán el salario US$1 millón

El gobierno de Singapur ha anunciado que aumentará los salarios anuales de sus ministros y demás funcionarios, incluido su primer ministro, quien es el líder político mejor pagado del mundo.

Lawrence Wong verá incrementado su salario anual en 1,4 millones de dólares singapurenses (US$1,1 millones). Ha declarado que donará este aumento a organizaciones benéficas durante los próximos cinco años.

Wong afirmó que aumentar el sueldo de los ministros era necesario para atraer a mejores profesionales. El gobierno ya había argumentado que pagar salarios elevados a los ministros disuade la corrupción.

Sin embargo, esta medida ha suscitado críticas en Singapur, donde existe una profunda preocupación por la seguridad laboral y el creciente coste de la vida.

Incluso antes de que se haga efectivo su aumento salarial, Wong sigue siendo, con diferencia, el líder mundial mejor pagado.

Actualmente percibe un salario anual de 2,2 millones de dólares singapurenses y ahora verá cómo su sueldo aumenta en más del 60%, hasta alcanzar los 3,6 millones de dólares singapurenses (US$2,8 millones).

Le sigue el jefe del ejecutivo de Hong Kong, John Lee, que gana unos US$719.000 , y después el presidente de Suiza, Guy Parmelin, con US$606.000.

El presidente estadounidense Donald Trump gana US$400.000, mientras que el primer ministro británico Andy Burnham percibe US$230.000.

“El equipo más fuerte posible”

El martes, Wong reconoció que los salarios de los ministros de Singapur han sido objeto de escrutinio por ser mucho más altos que los de la mayoría de los ciudadanos. El ingreso mensual promedio en el país es de 5.775 dólares singapurenses, unos US$4.559.

Sin embargo, argumentó que ha tenido dificultades para convencer a líderes empresariales y altos funcionarios públicos de que se presenten a cargos políticos.

Aunque el gobierno no puede igualar los ingresos de algunas de estas personas, “no les ponemos un obstáculo financiero innecesariamente alto” para que abandonen sus carreras y se dediquen a la política, afirmó.

“En general, creo que esto nos dará a mí y a los futuros primeros ministros una mejor oportunidad de persuadir a singapurenses capaces para que den un paso al frente y de construir el equipo más fuerte posible para Singapur”, dijo.

Actualmente, el paquete salarial base de los ministros es de aproximadamente 1,1 millones de dólares singapurenses, unos US$868.000. Con el nuevo esquema salarial, esa cifra aumentará a alrededor de 1,2 millones de dólares singapurenses, unos US$947.000.

Pero Wong dijo que espera que la mayoría de estos ministros reciban incluso más que eso, alrededor de 1,35 millones de dólares singapurenses, unos US$1.06 millones, al final del actual mandato del gobierno, ya que el salario aumentará en función del rendimiento.

Parte de su remuneración está determinada por si el país alcanza ciertos objetivos en cuanto a la tasa de desempleo, el crecimiento de los ingresos y del PIB.

Getty Los habitantes de Singapur se enfrentan a un alto costo de la vida.

Un tema polémico desde hace tiempo

El tema de los elevados salarios de los ministros de Singapur ha sido durante mucho tiempo un blanco constante de críticas para el gobernante Partido de Acción Popular (PAP), que ha liderado el país desde la independencia.

En las históricas elecciones generales de 2011, el PAP registró su menor porcentaje de votos en décadas, debido en parte al descontento de los votantes por los salarios de los ministros y las políticas de inmigración. Al año siguiente, el gobierno recortó los sueldos de los ministros.

El predecesor de Wong, Lee Hsien Loong, también se había comprometido a donar su aumento salarial a obras de caridad durante varios años, allá por 2007.

Durante años, el gobierno ha señalado su falta de corrupción —Singapur se sitúa sistemáticamente entre los primeros puestos del Índice de Percepción de la Corrupción anual de Transparencia Internacional— como prueba de que el sistema de remuneración ministerial funciona, argumentando que reduce la tentación de que los ministros acepten sobornos.

Pero en un país donde el ingreso promedio está muy por debajo de esas cantidades, el tema sigue generando controversia y el último anuncio no es una excepción.

El martes, muchos usuarios publicaron comentarios en línea criticando el aumento salarial, calificándolo de “insensible” dadas las preocupaciones actuales sobre los despidos, los empleos para los recién graduados y la inflación.

Según cifras del gobierno, los despidos en Singapur alcanzaron su nivel más alto en más de cinco años durante el último trimestre.

Pero hubo algunos que estuvieron de acuerdo con la medida, argumentando que era necesario tener a “los mejores de los mejores” al frente del país.

Este artículo fue escrito originalmente en inglés y usamos una herramienta de inteligencia artificial para traducirlo. Un periodista de la BBC revisó el texto antes de su publicación. Más información sobre cómo usamos IA.