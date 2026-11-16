Líderes del sector tecnológico iniciaron una campaña para conseguir que la junta directiva de Nvidia restituya en su cargo de director ejecutivo Jensen Huang, que renunció la semana pasada tras verse envuelto en un escándalo sexual.

Bajo el lema “Traigan a Jensen de vuelta”, figuras influyentes de la tecnología, como Elon Musk, de SpaceX, y Tim Sweeney, director ejecutivo de Epic Games, la empresa creadora de Fortnite, promueven la iniciativa.

Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que no le importaría que Huang recuperara su puesto.

La semana pasada, Huang dimitió como director del gigante de los chips de inteligencia artificial luego de que se conociera que estuvo implicado en dos relaciones extramatrimoniales, una con una mujer sospechosa de ser una espía de China y otra presuntamente con una de sus empleadas.

El caso de Huang desató una crisis en una de las empresas más valiosas del mundo, que es una pieza clave de la industria de la IA y de su enorme expansión.

Carta abierta de apoyo a Huang

Elon Musk y Tim Sweeney figuran entre las más de 175.000 personas que firmaron una carta abierta para pedirle a la junta directiva de Nvidia que autorice el regreso de Huang mientras se realiza una investigación interna.

“Desde luego no me importaría ver eso”, les dijo Trump a los periodistas al salir de la Casa Blanca el lunes, en referencia al regreso del exdirector de Nvidia a su cargo.

Las declaraciones del presidente se produjeron después de que comenzara la campaña “Apoyemos a Jensen”, promovida por empleados actuales y antiguos de Nvidia, socios, accionistas y simpatizantes de Huang.

Escribieron que les preocupa que el exjefe de Nvidia “fuera destituido sin un proceso adecuado”.

Se esperaba que Huang superara la crisis tras la revelación de una relación extramatrimonial con Alice Huang, una presunta espía china.

Sin embargo, renunció el jueves pasado tras salir a la luz una segunda relación, esta vez con una ejecutiva de Nvidia que dependía directamente de él.

Según el diario Financial Times, el directivo tecnológico estaría discutiendo con personas de su confianza un posible regreso a Nvidia.

Un representante de Jensen Huang declinó hacer comentarios sobre el informe.

La postura de Trump

El presidente Trump se ha expresado en términos muy elogiosos sobre Huang desde que estalló el escándalo. También afirmó que le creyó cuando el exjefe de Nvidia le dijo que “no tenía ni idea de que era una espía”, en referencia a Alicie Huang.

La postura de Trump contradice la de su secretario del Tesoro, Scott Bessent, quien pidió a Nvidia que contrate a su próximo director ejecutivo fuera de la empresa.

El escándalo generó tensiones entre los departamentos del Tesoro y de Comercio de Estados Unidos por los envíos de chips Nvidia de alta gama a Megaspeed, la antigua empresa de Alice Huang.

China niega que Alice Huang sea una espía que trabaje para su gobierno.

El caso suscitó dudas ante la posibilidad de que los chips hayan acabado en China, a pesar de las restricciones a la exportación impuestas por Estados Unidos.

El lunes, Trump dijo que no sabe si la mujer con la que Huang mantuvo una relación era una espía de China.

“Dicen que es una espía. No sé si realmente era una espía; es decir, la verdad es que no lo sé, no tengo ese dato”, expuso.

Este lunes, días antes de la reunión entre el mandatario estadounidense y su homólogo chino, Xi Jinping, la administración Trump impuso nuevas restricciones a las exportaciones de chips a centros de datos en el extranjero.

Estas exportaciones permiten a las empresas chinas acceder a chips de IA avanzados para entrenar modelos de inteligencia artificial.

Las nuevas normas exigirán a las empresas de Singapur, Tailandia, Malasia, Indonesia y Brasil que soliciten licencias de exportación estadounidenses para los chips más avanzados, con el fin de reducir su desvío ilegal.

Huang accedió a testificar ante el Congreso de Estados Unidos, incluso ante el Comité Selecto de la Cámara de Representantes sobre la Competencia Estratégica entre EE.UU. y China, para analizar si su relación comprometió la seguridad nacional de Estados Unidos.

La BBC entiende que la probabilidad de que Huang sea readmitido es baja mientras continúan las investigaciones internas de Nvidia.

Según Trump, el FBI también investiga la relación extramarital entre el exdirector de Nvidia y Alice Huang.

Reuters Jensen Huang conversa con Elon Musk, director ejecutivo de Tesla, SpaceX y propietario de X; Tom Brown, cofundador y director de computación de Anthropic, y Gavin Baker, socio director y director de inversiones de Atreides Management.

“Un apretón de manos con Jensen”

Musk afirmó que, tras la dimisión de Huang, se perderían “acuerdos cruciales” relacionados con la tecnología de Nvidia.

“Jensen dirigió la cadena de suministro de Nvidia de forma brillante, pero muchos de esos acuerdos fueron un apretón de manos con Jensen, no un contrato escrito”, publicó en X.

“Sin Jensen, al menos algunos de esos acuerdos cruciales se perderán”.

Más tarde añadió: “Si Jensen me daba su palabra sobre la entrega de recursos informáticos o si yo pedía que se aceleraran los componentes, siempre cumplía”.

Los accionistas de Nvidia también quieren que Huang vuelva a estar al frente de la compañía.

En los últimos días, la empresa ha perdido cientos de miles de millones de dólares en su valor bursátil, pero aún así su valor asciende a unos US$3,87 billones.

El precio de sus acciones bajó al inicio de la jornada bursátil del lunes.

En una carta abierta a la junta directiva, Brad Gerstner, fundador de Altimeter Capital, y Gavin Baker, director de Atreides Management, pidieron a la dirección que mantuviera “todas las opciones sobre la mesa, incluido el posible regreso de Jensen Huang”.

Lord Sarfraz, miembro de la Cámara de los Lores de Reino Unido, también escribió al nuevo presidente de Nvidia, Harvey Jones, instando a los directores de la empresa a que consideren seriamente el regreso de Huang tras la investigación.

Por el momento, la directora financiera de Nvidia, Colette Kress, está al frente de la empresa y presentará los resultados el martes.

Este artículo fue escrito originalmente en inglés y usamos una herramienta de inteligencia artificial para traducirlo. Un periodista de la BBC revisó el texto antes de su publicación. Más información sobre cómo usamos IA.