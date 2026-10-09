Trump anuncia un acuerdo con Putin para liberar miles de barriles de diésel al mercado mundial

El presidente estadounidense Donald Trump dijo este viernes haber llegado a un acuerdo con el presidente ruso Vladimir Putin que permitirá a Moscú “liberar de inmediato” diésel al mercado mundial.

Según dijo el mandatario, Putin accedió a liberar 300.000 toneladas de diésel de inmediato, seguidas de 500.000 toneladas en noviembre y otro millón después.

“¡Los precios del diésel para los estadounidenses y, de hecho, para el mundo, bajarán en cifras récord y rápidamente!”, escribió Trump en Truth social.

Un enviado a Putin celebró el acuerdo, pero el presidente de Ucrania dijo que cualquier relajación de las sanciones contra Rusia beneficia directamente a Moscú y permite que la guerra continúe.

Guerra de precios

Los precios del diésel en Estados Unidos se han duplicado desde que comenzó la guerra con Irán en febrero, lo que ejerce presión sobre los republicanos de cara a las elecciones de mitad de mandato debido al creciente coste de la vida.

Según la organización AAA, el precio medio del diésel en Estados Unidos es actualmente de US$6,28 por galón, una cifra inferior al máximo histórico de US$6,53 registrado a finales de septiembre.

Poco después del anuncio de Trump, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió formalmente una licencia temporal que permite la entrada de diésel ruso al mercado.

Kirill Dmitriev, enviado de Putin, celebró el acuerdo en las redes sociales, diciendo: “La cooperación entre Rusia y Estados Unidos en materia de diésel y energía beneficiará al mundo”.

Pero Volodymyr Zelensky criticó duramente el acuerdo, afirmando que Rusia pagaría el diésel con “más terror”.

“Permitir que Rusia venda productos petrolíferos es invertir en una guerra que debe terminar, no prolongarse”, escribió en las redes sociales.

La BBC se puso en contacto con la Casa Blanca para obtener comentarios sobre qué compensación le está ofreciendo Estados Unidos a Rusia a cambio de la liberación del diésel.

Getty Images Los cierres del estrecho de Hormuz han causado aumentos sostenidos en los precios de los combustibles a nivel mundial.

Medidas para bajar los precios

Aún no está claro qué impacto tendrá la medida en los precios del combustible.

El crudo Brent, referencia mundial, se mantiene por encima de los US$103 por barril. Antes de la guerra con Irán, el crudo Brent se cotizaba a unos US$73.

Se trata del último intento del presidente Trump de reducir los precios del combustible en Estados Unidos.

A principios de esta semana, dijo que estaba “considerando” suspender el impuesto federal sobre la gasolina, y también anunció que permitiría el uso del llamado diésel con tinte rojo en las carreteras estadounidenses sin tener que pagar impuestos federales.

También ha presionado con éxito a las naciones del G7 para que liberen 100 millones de barriles de petróleo y diésel de sus reservas para ayudar a aliviar los problemas de suministro, y anteriormente apoyó los llamados para prohibir las exportaciones de diésel desde Estados Unidos.

Este artículo fue escrito originalmente en inglés y usamos una herramienta de inteligencia artificial para traducirlo. Un periodista de la BBC revisó el texto antes de su publicación. Más información sobre cómo usamos IA.