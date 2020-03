Coronavirus: restricción de ingreso de europeos causa incertidumbre y se prevé impacto al turismo

Las restricciones de ingreso para viajeros europeos tendrá vigencia a partir del 12 de marzo. (Foto, Prensa Libre: Hemeroteca PL).

La prohibición cobra vigencia a partir de este jueves 12 de marzo.

El sector está a la expectativa de la operación de los vuelos de diferentes aerolíneas y de la llegada de un crucero con 600 pasajeros, en su mayoría europeos, programada para el viernes 13.

Aunque inicialmente el presidente Alejandro Giammattei informó que los europeos tendrán cuarentena de un mínimo de 7 días, el Ministerio de Salud y Asistencia Social (MSPAS) informó que no se permitirá el ingreso de países de esa región.

En consulta telefónica al Programa de Asistencia al Turista del Inguat se indicó que la restricción incluye ingresos aéreos, terrestres y marítimos.

Desde que empezaron a darse más casos de coronavirus en Europa se empezaron a cancelar visitas, eventos y convenciones por parte de viajeros y entidades organizadoras y a la fecha se prevén pérdidas de alrededor de US$3 millones indicó el presidente de la Cámara de Turismo de Guatemala (Camtur), Luis Rey.

Indicó que el sector entiende el objetivo de las restricciones y acatará las medidas impuestas, pero indicó que también están generando impactos a un sector que genera miles de empleos.

El impacto por cancelaciones de eventos, reservaciones hoteleras, o visitas a diferentes destinos en el país “ya empezó porque la decisión (del gobierno) se tomó muy precipitada” dijo Rey en relación a que los focos de contagio en Europa son pocos países y no toda la región.

Los costos por pérdidas reportados hasta esta semana se podrán y triplicar en corto plazo, añadió.

El Instituto Guatemalteco de Turismo (Inguat) aún no ha brindado datos del posible impacto en el sector pero este miércoles dijo que el presidente Giammattei “anunció que esta mañana tomó la difícil decisión que los pasajeros guatemaltecos provenientes de Europa serán puestos en cuarentena y no se permitirá el ingreso de ciudadanos de Europa, China, Irán y Corea al país”, añadió que “esta medida tendrá un impacto en la actividad turística. Sin embargo, la salud de todas las personas se toma con toda seriedad y es una prioridad”.

La semana pasada el Instituto Guatemalteco de Turismo (Inguat) informó que de 130 empresas que han respondido una encuesta del sector al respecto, el 22% ha tenido cancelaciones de viajeros y eventos y 5% habían tenido reprogramaciones. Se habían cancelado 15 eventos internacionales, el más importante, por el número de asistentes, fue uno al cual asistirían 1 mil 200 personas, agregó en esa ocasión el Buró de Convenciones. También se reportó cancelaciones nacionales.

¿Qué pasará con los cruceros?, uno viene este 13 de marzo

Para este mes están programados varios cruceros, el primero para este 13 de marzo.

Está programada la llegada a Puerto Quetzal del buque MS Amadea operado por Phoenix Reisen (con sede en Alemania) y que transporta 600 pasajeros en su mayoría alemanes, explicó Érick Mencos, ejecutivo de la agencia Neys Viajes y Turismo.

Sin embargo, mencionó que la información de las autoridades estatales ha sido confusa y no saben si dejarán bajar a los turistas. Las personas vienen en el buque hace varias semanas y no se ha reportado contagios por lo que, considera que las medidas no deberían ser generalizadas sino atender esas características.

La empresa presta los servicios de transporte, organización de visitas a destinos y coordinación de alimentación y 150 personas habían comprado sus paquetes para visitar Antigua Guatemala, 75 para Atitlán y 30 para Petén, agregó.

Añadió que ya están contratados los buses, aviones y los tours en donde los atenderán restaurantes y servicios en los destinos turísticos.

Para el 26 de marzo hay programada la llegada de otro crucero.

Hoteles y convenciones

Andreas Kuestermann, presidente del Buró de Convenciones dijo que continúa la tendencia de cancelaciones de reservas hoteleras y de eventos por parte de los organizadores y consideran que esa dinámica se mantendrá durante todo marzo. Estas cancelaciones se incrementarán con las nuevas restricciones de ingreso, añadió.

“Es una decisión sin precedentes tomada por el presidente (Giammattei) que no solo tiene un impacto al sector turismo sino también social y económico que se irá viendo según vayan pasando los días.

La semana pasada se reportaba el 20% de cancelaciones, agregó, ahora toma otro giro mucho más profundo y podría llegar a afectar el nivel de empleos, indició.

Comparte la visión con el resto del sector de que hay incertidumbre, ya que también se desconoce el período que abarcarán las restricciones.

El sector de reuniones, congresos y convenciones representan alrededor de 20 mil eventos al año, más de 1.5 millones de participantes (nacionales y extranjeros) y más de US$1 mil millones en derrama económica, agregó.

El Buró de Convenciones es integrado por 37 socios (17 hoteles y el resto organizadores de eventos, logística, operadores y otros).

Kuestermann dijo que se deben mantener la calma y atender las indicaciones de las autoridades. “En este momento hay un período de entre angustia y ansiedad. Entiendo que la obligación del presidente es proteger a Guatemala, no dudo a su criterio, pero talvéz hay otra forma de ir encarando cada fase”, agregó.

Cómo recuperarse

El Inguat indicó en un boletín que en línea con las recomendaciones de la Organización Mundial de Turismo (OMT), está preparando estrategias de recuperación en conjunto con otros actores vinculados con el sector.

El directivo de Camtur mencionó que son necesarias estrategias de recuperación porque tampoco se sabe cuánto tiempo durarán las restricciones, sin embargo, dijo que la mayoría de eventos o reservaciones canceladas se convierten en pérdidas porque la mayoría cambian de planes y cancelan y muy pocas se reprograman.

Camtur está solicitando al presidente de la República una reunión con carácter urgente porque consideran que no se tomó encuentra el impacto que representan ciertas medidas implementadas.

Del total de visitantes por motivos de turismo en el país los europeos representan el 6%. Según datos del Inguat, en el 2019 ingresaron 2 millones 559 mil 599 turistas de los cuales 141 mil 237 son europeos.

El 17% son de España

16% de Francia

14% de Alemania,

11% de Reino Unido

9% de Italia

8% de Países Bajos

25% otros países de Europa

La temporada más alta de dichos viajeros hacia Guatemala es de junio a agosto. Aunque algunos optan por viajar para Semana Santa.

Por aparte, aún con la alerta y restricciones el Inguat prevé que para la temporada de Semana Santa 3.8 millones de personas viajen para turismo interno en el país.