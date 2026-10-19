Empresa invierte más de US$50 millones en Guatemala y proyecta expandir sus operaciones regionales

Suministros & Alimentos se prepara para inaugurar el próximo 29 de octubre un nuevo complejo industrial y centro de distribución en Villa Nueva, un proyecto que representa una inversión superior a US$50 millones y busca ampliar la capacidad logística de la compañía, mejorar sus procesos y respaldar su crecimiento en Centroamérica.

Álvaro Labarca, CEO de la empresa especializada en servicios de alimentación (food service), explicó en entrevista con Prensa Libre que las nuevas instalaciones permitirán prácticamente triplicar la capacidad de almacenamiento, integrar progresivamente sus plantas productivas y fortalecer a Guatemala como centro de operaciones para sus mercados regionales.

La inversión incluye la construcción, los equipos, la infraestructura y las tecnologías incorporadas al complejo. Según Labarca, los recursos destinados al proyecto se han mantenido cerca del presupuesto previsto inicialmente.

¿Cuánto están invirtiendo en el nuevo complejo industrial y por qué eligieron Villa Nueva para desarrollar el proyecto?

Estamos invirtiendo más de US$50 millones en este nuevo complejo, una inversión que comprende no solo la construcción de las instalaciones, sino también equipos, nuevas tecnologías e infraestructura para mejorar nuestras operaciones.

Este proyecto forma parte de un proceso de inversión permanente. Durante los últimos años hemos destinado recursos a nuestras fábricas, la renovación de la flota de transporte y la incorporación de tecnologías que nos permiten ser más competitivos y eficientes.

Elegimos Villa Nueva por las ventajas que ofrece su ubicación y conectividad, ya que facilita el acceso a los puertos, el interior del país y la capital y la cercanía con la carretera VAS. Es una decisión estratégica con visión de largo plazo, que nos permitirá atender tanto el mercado guatemalteco como nuestras operaciones regionales.

“Prácticamente estamos triplicando nuestra capacidad actual”, afirma Álvaro Labarca, CEO de Suministros & Alimentos, sobre el nuevo complejo industrial que será inaugurado el 29 de octubre en Villa Nueva.

¿Por qué era necesario ampliar las instalaciones actuales?

Las instalaciones actuales nos quedaron pequeñas mucho antes de lo previsto, por lo que tuvimos que revisar nuestras proyecciones y buscar una alternativa acorde con el crecimiento de la compañía. El nuevo complejo abarca 17 mil metros cuadrados, equivalentes a unas seis manzanas.

Estamos llegando a aproximadamente 21 mil posiciones de almacenamiento, es decir triplicando la capacidad actual. Uno de los aspectos más importantes es el incremento de nuestra capacidad para productos refrigerados y congelados.

Actualmente tenemos limitaciones de espacio que nos obligan a utilizar bodegas externas. Esto representa un desafío porque nuestro negocio tiene una estacionalidad bastante marcada.

El nuevo complejo nos permitirá concentrar operaciones y disponer de una infraestructura más adecuada para responder a las necesidades de nuestros clientes.

Estamos proyectando una capacidad para los próximos 15 años, como mínimo.

¿Cómo mejorarán los tiempos de entrega y la eficiencia logística con el nuevo complejo?

La ubicación estratégica nos permitirá agilizar la distribución hacia el interior del país, donde observamos un crecimiento importante y nuevas oportunidades de negocio.

Actualmente, atendemos pedidos en el interior de Guatemala en un plazo de entre 24 y 48 horas, mientras que nuestras operaciones en Mercosur pueden cubrirse en 72 horas.

Con la nueva infraestructura esperamos reducir estos tiempos, optimizar la preparación de pedidos y aumentar la frecuencia de las entregas, sin descuidar la atención a nuestros clientes en la capital.

¿Cuándo estarán listas las nuevas instalaciones y cómo se realizará el traslado de las plantas productivas?

La inauguración está prevista para los próximos días, cuando tendremos prácticamente integrados el centro de distribución y las oficinas, aunque todavía quedarán algunos trabajos pendientes.

El proyecto se desarrolla en dos fases. La primera comprende las bodegas y oficinas, mientras que la segunda contempla el traslado de nuestras tres plantas productivas durante el próximo año.

Las instalaciones para productos refrigerados y congelados requieren trabajos más especializados en pisos, paneles y equipos para mantener las temperaturas adecuadas. Por eso, su habilitación será progresiva.

Primero debemos garantizar que el centro de distribución esté funcionando y que contemos con suficiente capacidad de almacenamiento para mantener los inventarios mientras trasladamos las fábricas.

¿Qué tecnologías incorpora el nuevo complejo para mejorar la eficiencia operativa y reducir el impacto ambiental?

El complejo cuenta con tecnología de radiofrecuencia, más de 256 cámaras de seguimiento y naves interconectadas. También diseñamos una estructura central de oficinas desde la cual podemos supervisar las áreas de almacenamiento, congelados y andenes de carga.

Una de las principales innovaciones es el sistema europeo Cavity, que permite la circulación natural del aire por debajo de las bodegas de congelados. Esto evita que el suelo se congele y se fracture, sin necesidad de consumir energía adicional para calentarlo.

“La tecnología europea Cavity utiliza la circulación natural del aire por debajo del edificio para mantener el piso a una temperatura adecuada, sin requerir consumo energético adicional”. Álvaro Labarca, CEO, Alimentos y Suministros

Además, incorporamos paneles de última generación, sistemas de protección contra incendios y tecnología de refrigeración que utiliza dióxido de carbono (CO₂), una alternativa con ventajas ambientales, aunque requiere una mayor inversión inicial.

También instalamos paneles solares en toda la superficie del techo, con los cuales estimamos generar entre el 18% y el 20% de la energía que consumiremos. Asimismo, buscamos obtener la certificación internacional EDGE.

En cuanto al aprovechamiento del agua, contamos con plantas de tratamiento y sistemas de captación de lluvia para utilizarla en actividades como el riego y el lavado de camiones.

Con estas tecnologías buscamos optimizar las operaciones, reducir el consumo de recursos y desarrollar una infraestructura más eficiente y sostenible.

¿Es el primer centro de distribución en Guatemala que incorpora la tecnología europea Cavity?

A mi entender, sí. Incluso me atrevería a decir que podría ser el primero en Centroamérica.

Sé que esta tecnología se utiliza en Sudamérica, México y España, donde he tenido la oportunidad de verla funcionando.

Nos enorgullece incorporarla porque forma parte de nuestro compromiso con la eficiencia operativa y la sostenibilidad ambiental.

¿Cuántos empleos esperan generar con el nuevo complejo industrial?

Actualmente tenemos aproximadamente 580 colaboradores en Guatemala.

Con el desarrollo de nuestras operaciones esperamos superar los 650 empleos directos en el país.

Si consideramos los empleos directos e indirectos vinculados con toda la operación, estimamos un impacto de alrededor de 2 mil 600 puestos de trabajo.

Esto incluye no solamente a quienes trabajan en las fábricas y centros de distribución, sino también a transportistas, proveedores y otras actividades relacionadas con nuestra cadena de valor.

¿Qué actividades industriales desarrollan actualmente?

Contamos con tres plantas productivas: una de procesamiento de carne, otra de panadería y repostería, y una tercera de vegetales y salsas.

Las tres requieren inversiones permanentes para mejorar sus procesos, ampliar su capacidad y responder a las necesidades del mercado.

La nueva inversión nos permitirá mantener nuestro crecimiento y continuar siendo competitivos.

¿Cuánto esperan crecer con la puesta en funcionamiento del nuevo complejo industrial y centro de distribución?

Esperamos que nuestro ritmo de crecimiento se acelere durante los próximos cinco años, impulsado por la ampliación de nuestra capacidad operativa, nuevas expansiones y la consolidación de nuestras operaciones en los mercados de Mercosur.

También esperamos fortalecer nuestras operaciones regionales y mantener tasas de crecimiento de doble dígito.

¿Qué papel tendrá Guatemala dentro de la estrategia regional de Suministros y Alimentos?

Queremos que Guatemala sea el centro principal de nuestras operaciones para Mesoamérica, especialmente para los países de Mercosur

La nueva infraestructura nos permitirá atender mejor el mercado nacional y fortalecer nuestra capacidad de exportación hacia otros países.

Nuestra compañía opera desde Guatemala hasta Nicaragua y también exporta hacia Costa Rica y República Dominicana.

El nuevo complejo constituye una plataforma importante para continuar esa expansión.

¿Cuáles serán las siguientes inversiones de la compañía a corto y mediano plazo?

Seguiremos invirtiendo en nuestra flota de transporte. Esto incluye tanto la renovación de las unidades más antiguas como la incorporación de vehículos adicionales para atender el crecimiento del negocio.

También continuaremos incorporando tecnologías que nos permitan ser más eficientes y ofrecer un mejor servicio a nuestros clientes.

En nuestras plantas productivas mantendremos los procesos de automatización, ampliación y desarrollo de nuevas líneas.

¿Considera que ha mejorado el clima de inversión en Guatemala?

Yo diría que sí. Guatemala es uno de los países más industrializados de la región y continúa desarrollándose.

“Este país viene creciendo sanamente, viene creciendo mucho más de lo que está creciendo varios países de América”. Álvaro Labarca, CEO, Alimentos y Suministros

Se siguen realizando inversiones y construyendo nuevas infraestructuras. Creo que las empresas privadas también tenemos la responsabilidad de continuar generando valor y aportando al desarrollo de la sociedad.

Nuestra decisión de invertir en Villa Nueva y Amatitlán responde precisamente a esa visión de acompañar el crecimiento de la infraestructura y el desarrollo del país.

Guatemala sobresale en muchos aspectos. Siempre podemos observar el vaso medio vacío e identificar lo que falta por mejorar, pero también debemos reconocer lo que se ha logrado.

El país ha mantenido un crecimiento económico saludable y cuenta con empresas que no solamente se desarrollan localmente, sino que también llevan su experiencia y conocimientos a otros mercados.

Creo que Guatemala tiene un gran capital humano y un enorme potencial para seguir desarrollándose.

¿Cuáles considera que son las principales prioridades que deberían atender el Gobierno actual y las próximas administraciones para atraer inversiones?

Creo que la formación y la educación son fundamentales. La educación es uno de los pilares y motores de cualquier sociedad.

Esto debe ir acompañado de la salud, porque ambos factores permiten contar con una población mejor preparada, capacitada y competitiva. Al final, el capital humano es lo que impulsa el crecimiento de cualquier inversión.

“La formación, la educación como base, como pilar, es el motor de cualquier sociedad, acompañado obviamente de salud, porque eso te permite tener una masa, una población altamente capacitada, competitiva” Álvaro Labarca, CEO de Suministros y Alimentos

No se trata simplemente de disponer de recursos económicos. También se necesita contar con personas preparadas para administrarlos y desarrollar los proyectos.

Cuando existe ese capital humano, las inversiones encuentran mejores condiciones para llegar.

¿Cómo evalúa las oportunidades de inversión en un contexto económico internacional de incertidumbre?

Vivimos tiempos bastante volátiles e inciertos en muchos aspectos.

Sin embargo, inversiones como la que estamos desarrollando demuestran que existen empresas dispuestas a confiar, apostar por el crecimiento y asumir compromisos de largo plazo.

Por supuesto, siempre habrá períodos de turbulencia, pero nuestra responsabilidad como ejecutivos es encontrar soluciones y superar las dificultades.

Debe tener una visión de largo plazo y mantener el compromiso con el desarrollo.