El uno de mayo pasado cobraron vigencia los contingentes para importación con arancel cero de frijol negro y maíz blanco aprobados el gobierno para prevenir un posible desabastecimiento en el país.

Sin embargo, el ingreso del producto no es inmediato ya que las empresas interesadas deben solicitar al Ministerio de Economía (Mineco) la adjudicación de los volúmenes y cumplir con varios requisitos. Además, aunque les sean adjudicados esos espacios, las empresas los importan cuando ellas así lo decidan.



Los contingentes (cupos) mencionados consisten en 15 mil toneladas métricas (TM) de frijol y 55 mil TM de maíz blanco, y el período autorizado finalizará el 31 de diciembre próximo. Hasta las 15 horas del 2 de mayo, el Mineco no había recibido ninguna solicitud para importar estos productos.

Otros productos

Por aparte, ya están disponibles los contingentes para maíz amarillo por 750 mil TM de las cuales, al 15 de abril de 2024 se habían adjudicado 153 mil 927.38 TM y al 29, la cifra iba por 188 mil 528.18 TM.

En el caso del contingente de arroz en granza, por 70 mil TM, no ha sido requerido por importadores, pero según el registro del ministerio este se usa regularmente en el segundo semestre del año.



El viceministro de Comercio Exterior, Héctor Marroquín, reiteró que los contingentes se podían empezar a utilizar desde el día uno de mayo, pero depende de las empresas si los utilizan o no y en qué medida.



Esto es lo que determinará si efectivamente, la medida de rebaja de aranceles a través de una cuota de importación con contingente tendrá efecto, y “eso es lo que nosotros esperaríamos”. Por lo anterior, el plazo en que se vería en el mercado el ingreso del producto y una baja en precios, el viceministro dijo que es bastante incierto.

Precios al alza

Por lo pronto, los precios de los granos básicos continuaron con una tendencia alcista que inició con el año y en el caso del frijol negro, a finales de abril e inicios de mayo el quintal costaba Q700, Q25 más que lo reportado a finales de marzo, según el monitoreos semanales del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (Maga).



El grano registra un alza de 110% en 5 años, pues en abril del 2019, el quintal costaba Q323.97 y subió a Q682.50 (promedio) el 18 de abril de 2024, mientras que al final del mes se situó en los Q700 indicados.

Esto se debería a una disminución de oferta en el mercado, debido a la finalización de la cosecha nacional en zonas productoras, la que habría sido más baja de lo esperado.

Respecto al maíz, el precio por quintal al 2 de mayo se reportó en Q210 en el mercado La Terminal, lo que implica una leve baja, ya que el promedio de la semana que finalizó el 26 de abril, se situaba en Q214.80.

En esa semana, los mayoristas indicaron que hubo oferta del producto, por lo que el precio presentó una tendencia estable y los mercados fueron abastecidos con maíz nacional almacenado y con grano de procedencia mexicana.



En tanto, el arroz oro blanco subió Q0.50 y se cotiza en Q408 por quintal (promedio semanal al 26 de abril) y según el monitoreo a esa fecha, los beneficios nacionales cuentan con producto importado y nacional para abastecer a los mercados. El Maga agregó en su reporte que la tendencia para la semana actual es una disminución de oferta y precio al alza. El precio al 2 de mayo ya se reportaba en Q410.

Sector productor

Respecto a los contingentes y su posible impacto en los precios, Gustavo Rivas, presidente de la Asociación Nacional de Granos Básicos (Anagrab) refirió que la medida es acertada, pero no es la solución. Esa postura se deriva de que el país tiene la capacidad de producir granos básicos, no solo para el mercado local sino para exportar, pero no se aprovecha esa capacidad.



Expuso además que los precios subieron por pérdidas ocasionadas por inundaciones o sequías del año pasado en varias regiones, aparte de plagas y acaparamiento de por intermediarios.



Ante esto, expuso una serie de posibles soluciones “que siempre se han planteado y no se han atendido”, como un plan de siembras de cosechas de maíz, frijol y arroz para proyectos de seguridad alimentaria que sea impulsado por los gobiernos de turno.

También impulsar un Proyecto de Reservas Estratégicas y un Plan de Producción Nacional que asegure la alimentación, genere trabajo, mejore la economía familiar y de las comunidades.



Durante la semana, parlamentarios de la bancada Vos, cuestionaron los precios y la metodología para calcular la canasta básica alimentaria y su costo, por lo que insistieron en la necesidad de atender las alzas de precios de productos como los granos básicos.

Respecto a los contingentes, solicitaron a las autoridades que se busque agilizar la importación y la forma de participación de las empresas que estén realmente interesadas en importar, ya que en otras ocasiones, algunas han pedido autorización para que se les asignen volúmenes pero no concretan la importación o no la colocan en el mercado cuando se necesita bajar los precios.

Procedimiento de importación

El procedimiento para solicitar aprobación de importación bajo un contingente autorizado inicia con una solicitud a la Dirección de Administración del Comercio Exterior del Mineco.

A partir de ahí se completa el procedimiento administrativo en 24 o 48 horas. La empresa debe estar registrada para importar.





La solicitud de adjudicación de contingente se puede hacer también en línea, según se explica en la página electrónica del Mineco, en este enlace https://contingentesarancelarios.mineco.gob.gt/signup

Se debe llenar el formulario con datos como NIT, razón social, representante legal, datos de contacto, domicilio fiscal y otros.

En el formulario se encuentra la opción de elegir el acuerdo comercial o contingente de que se trate, y ya aparecen los contingentes 2024.

Además, debe adjuntar los siguientes documentos:

Copia de la Patente de Sociedad o Empresa o constancia de inscripción de la cooperativa, según sea el caso.

Copia de Constancia de Inscripción y Actualización de Datos al Registro Tributario Unificado -RTU- actualizado.

Copia de Nombramiento y Documento Personal de Identificación vigentes del representante legal, según aplique.

Copia de Solvencia Fiscal vigente

Copia del Documento Personal de Identificación vigente del propietario, cuando se trate de empresas individuales.

Formulario Inscripción del contingente elegido.

Los interesados deben atender las normativas para la Activación y Administración del Contingente Arancelario emitidas para cada producto.



Según el sitio electrónico, cualquier duda se pueden comunicar al teléfono del Ministerio 2412 0200, extensiones 4203, 4209 y 4212.